«Nous devons briser ce cycle», déclare le premier ministre de la Colombie-Britannique en annonçant un nouveau centre de justice autochtone à Chilliwack

Un nouveau centre de justice autochtone à Chilliwack et 10 millions de dollars pour les programmes de justice des Premières Nations ont été annoncés lundi par le premier ministre David Eby.

« Rendre nos communautés plus sûres signifie s’attaquer aux problèmes fondamentaux qui mettent les gens en conflit avec la loi et leurs voisins », a déclaré Eby. « Une vie passée en prison et à l’extérieur ne rend personne plus sûr. Nous devons briser ce cycle.

Alors que les Autochtones ne représentent que 5 % de la population de la Colombie-Britannique, ils représentent 30 % des personnes incarcérées dans les prisons provinciales.

Pour les peuples autochtones de la Colombie-Britannique, les solutions nécessaires pour briser ce cycle sont plus susceptibles de réussir si elles sont « ancrées dans la culture », a déclaré Eby.

Le nouveau centre de justice autochtone de Chilliwack est le premier du Lower Mainland, le quatrième CMI de brique et de mortier de la province, avec des centres à Prince Rupert, Prince George et Merritt, et un centre virtuel.

Le grand chef Doug Kelly du Conseil tribal Stó꞉lō a déclaré que ces centres de justice peuvent grandement contribuer à « arranger les choses » et que les dirigeants des Stó꞉lō sont enthousiasmés par cette perspective.

« Cet effort pour soutenir les Premières Nations, le Conseil de justice des Premières Nations de la Colombie-Britannique et la création d’un centre de justice autochtone ici à Chilliwack est une première étape positive pour arranger les choses », a déclaré Kelly. « Je suis surexcité. Nos chefs sont ravis, nos dirigeants et notre personnel sont ravis de pouvoir collaborer et de chercher des moyens de créer des communautés plus sûres, pour nous tous de rétablir l’équilibre et de faire les choses correctement.

Les CMI sont mis en place pour fournir des informations culturellement appropriées comme un plan personnalisé, des conseils, des soutiens et une représentation pour les peuples autochtones impliqués dans le système de justice pour les affaires pénales et de protection de l’enfance.

« Les systèmes de justice fondés sur l’autodétermination des Autochtones répareront les torts du passé et maintiendront la sécurité, l’équilibre et le bien-être », a déclaré Kory Wilson, président du BC First Nations Justice Council. « Les approches autochtones de la justice, avec des soutiens culturellement appropriés, sont les plus prometteuses pour résoudre le problème de la surreprésentation des peuples autochtones dans le système de justice. Nos CMI, soutenus par des programmes de justice et des travailleurs des nations locales, déplaceront l’aiguille et rendront les communautés de la Colombie-Britannique plus sûres pour tous.

Le budget provincial de 2023 comprend 44 millions de dollars pour étendre les CMI à 15 emplacements et un centre virtuel sur trois ans.

« Un centre comme celui-ci, dans la communauté, est l’endroit où la guérison et le vrai changement se produisent. C’est là que nous pouvons influencer les décisions qui empêchent les gens d’être dans le système pour le reste de leur vie. Nous sommes impatients de travailler avec les dirigeants et les communautés Stó꞉lō, ainsi qu’avec la communauté autochtone urbaine de Chilliwack, pour voir ce que l’avenir réserve à cette CMI », a déclaré Boyd Peters, directeur du BC First Nations Justice Council.

Ces centres de justice visent également à répondre aux circonstances qui ont pu mener aux infractions en premier lieu et à s’assurer que les besoins tels que le logement, le traitement de la santé mentale et des dépendances et les services d’emploi sont satisfaits.

« Tout le monde mérite de se sentir en sécurité dans sa communauté », a déclaré Niki Sharma, procureur général. « En travaillant en partenariat avec le BC First Nations Justice Council pour mettre en œuvre les changements identifiés par les Premières Nations, nous pouvons aider à bâtir des communautés plus résilientes et faire une différence significative dans la vie des peuples autochtones pour les générations à venir.

Soutenir la mise en œuvre de la BC First Nations Justice Strategy est un élément clé des engagements de la province à faire progresser la réconciliation.

« Les peuples autochtones connaissent leurs propres besoins. Mais pendant trop longtemps, les gouvernements ont imposé leurs propres lois, systèmes et valeurs », a déclaré Kelli Paddon, députée de Chilliwack-Kent. « Nous apprenons de la sagesse de la justice autochtone pour façonner un avenir dans lequel les peuples autochtones obtiendront de meilleurs résultats en matière de justice.

Le budget provincial de 2023 prévoyait le financement d’un total de 10 centres de justice et on s’attend à ce que 15 d’entre eux soient opérationnels d’ici 2025-2026.

« Je suis ravi que les peuples autochtones de ma circonscription et des régions avoisinantes aient désormais accès à un centre de justice autochtone », a déclaré le député provincial de Chilliwack, Dan Coulter. « Pendant trop longtemps, notre système de justice pénale colonial n’a pas tenu compte des circonstances uniques des personnes qui entrent en contact avec lui. »

La Stratégie de justice des Premières Nations, signée en 2020, est une feuille de route conçue par et pour les peuples autochtones avec 43 actions pour réformer le système de justice colonial et revitaliser les pratiques juridiques autochtones, y compris la création de ces centres de justice. La stratégie concorde avec les engagements de la Colombie-Britannique en vertu de la Declaration on the Rights of Indigenous Peoples Act (Declaration Act) d’aligner les lois de la Colombie-Britannique sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et de travailler en partenariat avec les peuples autochtones sur la voie de la réconciliation.

