“Nous devons avoir de meilleures académies”, déclare Apuia sur la levée des normes du football indien

Commencer tôt et améliorer les académies sont essentiels pour élever le niveau du football indien, estime Lalengmawia Ralte, qui revient d’un camp d’entraînement de deux semaines avec le club partenaire du Mumbai City FC en Belgique, Lommel SK.

Milieu de terrain prodigieux, Apuia a marqué son premier but pour les Islanders lors de la finale de la Coupe Durand 2022 contre le Bengaluru FC. Bien que le Mumbai City FC ait terminé la finale du mauvais côté d’un score de 2-1, le milieu de terrain de 21 ans a fait une prestation exceptionnelle dans le plus ancien tournoi de football d’Asie et en Ligue des champions de l’AFC plus tôt cette année.

Il a suggéré comment les footballeurs indiens peuvent rivaliser avec les joueurs étrangers. “Je pense que les joueurs indiens pourront rivaliser avec ou contre eux, mais nous devons avoir de meilleures académies. Nous devons commencer à envoyer des enfants dès leur plus jeune âge afin qu’ils puissent suivre le style des Européens, puis nous pourrons rivaliser avec eux à tous les niveaux », a déclaré Ralte dans un communiqué.

Aussi connu sous le nom de “Apuia”, il a parlé de son passage à l’entraînement à Lommel SK. “S’entraîner avec Lommel SK en Belgique a été une bonne expérience pour moi. Apprendre de nouvelles choses avec des joueurs européens et être au sommet du jeu a été une expérience formidable.

J’ai acquis beaucoup de connaissances, ce qui est la chose la plus importante pour moi. Le natif d’Aizawl a décrit une journée dans la vie des joueurs de Lommel SK et a déclaré: “L’entraînement commence à 10h et se termine vers 11h30. A midi, ils déjeunent, puis s’il y a une séance de gym, nous faisons de la gym après le déjeuner et plus tard, ils rentrent chez eux.

Le séjour d’entraînement en Belgique à Lommel SK a été une expérience intense pour le jeune milieu de terrain alors qu’Apuia a exprimé à quel point l’entraînement était rapide et exténuant au sein du club des Islanders du City Football Group.

Le milieu de terrain a parlé de la principale différence entre l’entraînement au Mumbai City FC et à Lommel SK. « La formation en Belgique a été assez difficile car l’intensité était élevée par rapport à d’autres pays. La principale différence était l’intensité, mais le style d’entraînement n’était pas si différent.

« … l’intensité était si élevée que vous n’avez pas beaucoup de temps sur le ballon et prendre des décisions rapides est un must. J’ai dû m’adapter à la vitesse du jeu car je jouais une ou deux touches et prenais des décisions rapides. ”

Ma formation à Lommel SK m’a aidé à affiner ma prise de décision sur le terrain. Apuia a également rappelé comment il s’intégrait dans l’équipe. “Ce n’était pas trop difficile de s’intégrer dans l’équipe, mais il faut du temps pour s’intégrer sur et en dehors du terrain. Mais je n’ai pas eu beaucoup de mal à m’intégrer. » .

