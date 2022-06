Nous devons arrêter Poutine en Ukraine avant que l’état de droit ne soit remplacé par l’état de la jungle

L’Ukraine doit gagner. La Russie doit perdre. C’est vraiment aussi simple que cela.

Donc, stipulons d’abord que vous êtes d’accord avec cet objectif final, comme tout le monde aux États-Unis Président Joe Biden et la présidente de la Chambre Nancy Pelosi à la chancelière allemande Olaf Scholz et président de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

Adopter quoi que ce soit de moins serait immoral, créerait un précédent historique avec des coûts catastrophiques et détruirait ce qui reste de notre ordre international de règles et d’institutions qui s’effiloche.

Le président Biden a clairement exposé l’argument dans son Éditorial du New York Times cette semaine. Ses paroles doivent être lues attentivement par tous les membres de son administration et les alliés de l’OTAN qui agissent encore trop timidement en fournissant à l’Ukraine l’armement et la liberté d’action dans son utilisation pour assurer la victoire de l’Ukraine.

« Se tenir aux côtés de l’Ukraine en cette heure difficile n’est pas seulement la bonne chose à faire », a-t-il ajouté. a écrit Président Biden. « Il est dans notre intérêt national vital d’assurer une Europe pacifique et stable et de dire clairement que la force ne fait pas le droit. Si la Russie ne paie pas un lourd tribut pour ses actions, elle enverra un message aux autres agresseurs potentiels que eux aussi peuvent s’emparer de territoires et soumettre des pays… Et cela marquerait la fin de l’ordre international fondé sur des règles et ouvrirait la porte à l’agression ailleurs, avec des conséquences catastrophiques dans le monde entier.

En bref, nous devons arrêter le président russe Vladimir Poutine maintenant pour garantir que l’état de la jungle ne remplace pas l’état de droit.

Pourquoi écrire tout cela maintenant, alors que la guerre de Poutine en Ukraine passe son centième jour ? Plus simplement, c’est parce que Poutine montre gains de broyage après avoir changé de tactique en réponse aux victoires et à la résilience inattendues de l’Ukraine, ainsi qu’aux lourdes pertes et aux performances catastrophiques des troupes russes au début de la guerre.

La nouvelle approche brutale de Poutine consiste à pulvériser les centres de population ukrainiens dans l’est et le sud de l’Ukraine avec des armes à distance, les vidant ainsi de leur peuple par la mort ou la fuite, avec moins de risques pour ses propres troupes, reproduisant les tactiques brutales qu’il a déployées dans Syrie. Une fois ces villes et villages vidés de leur humanité, ses troupes peuvent alors « libérer » les décombres, s’emparer du territoire et positionner la Russie pour l’accord de paix le plus avantageux possible, ou une nouvelle offensive.

Dans le même temps, Poutine a frappé économiquement l’Ukraine en bloquer ses exportations de céréales et détruire ou voler ses approvisionnements disponibles. Bien que Poutine continue de s’étouffer avec des sanctions sévères contre lui, il est prêt à risquer la famine ailleurs tout en pariant qu’il peut survivre au soutien occidental pour Kyiv à travers les prochains cycles électoraux et d’autres distractions démocratiques, telles que les récentes fusillades dans des écoles américaines et les batailles devant la Cour suprême.

Il existe cependant un moyen de contrer la nouvelle tactique de Poutine. Cela exigera que l’Occident nouvellement uni et ses partenaires asiatiques deviennent encore plus déterminés, créatifs et proactifs grâce à une offensive combinée militaire, économique et de relations publiques qui mettrait à nouveau Poutine sur ses pieds.

L’objectif ne devrait pas être d’assurer une impasse, qui a permis à Poutine de prendre 20% du territoire ukrainienni de faire pression sur l’Ukraine pour qu’elle conclue un accord de paix autodestructeur, mais plutôt de donner à l’Ukraine les moyens de reprendre le territoire par une contre-offensive – peut-être surtout dans la ville stratégique de Kherson, dans le sud de l’Ukraine – qui garantirait désormais l’accès à Odessa et à la mer Noire et dans tout éventuel accord de paix.

Le plus important est pour les partisans potentiellement fatigués de l’Ukraine, et même pour les pays encore assis sur la clôture, de ne pas perdre de vue la barbarie des atrocités de Poutine et donc la responsabilité morale de s’y opposer.

« Il est extrêmement important que nous n’oubliions pas la brutalité », a déclaré Jens Stoltenberg, secrétaire général de l’OTAN. a déclaré Tom McTague de l’Atlantique dans les termes les plus émouvants. « Bien sûr, c’est émouvant. Il s’agit de personnes tuées, d’atrocités, d’enfants, de femmes violées, d’enfants tués. »

Dans cet esprit, il est tout à fait faux que les États-Unis ou tout autre fournisseur d’armes limitent les tirs ukrainiens à toucher uniquement des cibles russes sur le sol ukrainien. Dans son éditorial par ailleurs excellent, Biden a écrit« Nous n’encourageons ni ne permettons à l’Ukraine de frapper au-delà de ses frontières. Nous ne voulons pas prolonger la guerre juste pour infliger des souffrances à la Russie. »

Penses-y un moment. Si quelqu’un tue des membres de votre famille en tirant à travers une clôture depuis la cour de votre voisin, à quoi sert une arme qui ne peut tirer que de votre côté de la clôture ? Si vous n’éliminez pas le tireur, le massacre continue. C’est ce genre de retenue autodestructrice qui rend Poutine si confiant qu’il peut gagner par attrition.

Dans le même temps, le collectif occidental, en étroite collaboration avec la Turquie, doit ouvrir les ports ukrainiens de la mer Noire, notamment à Odessa, pour répondre une crise alimentaire mondiale provoquée par Poutine et permettre à l’Ukraine de vendre les 28 millions de tonnes de céréales qu’elle a en stock.

Pour justification, on peut invoquer le Convention de Montreux de 1936 qui régule le trafic à travers la mer Noire et garantit une « pleine liberté » de passage aux navires civils.

Dit David Beasley, directeur exécutif du Programme alimentaire mondial des Nations Unies« Le fait de ne pas ouvrir ces ports dans la région d’Odessa sera une déclaration de guerre contre la sécurité alimentaire mondiale. »

Les historiens soulignent le Guerre d’hiver entre l’Union soviétique et la Finlande en 1939-1940 pour démontrer qu’un pays plus petit mais plus déterminé avec moins de puissance militaire peut survivre à Moscou et conserver sa souveraineté.

Ce qui est vrai, c’est que Moscou alors, malgré une force écrasante en chars et en avions, a subi de lourdes pertes et a fait peu de gains initialement après son invasion en novembre 1939, trois mois après le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale.

La Finlande a retenu les forces soviétiques pendant plus de deux mois, infligeant des pertes substantielles avant que l’Union soviétique n’adopte des tactiques différentes et ne submerge les défenses finlandaises en février. La Finlande a conclu un accord de paix en mars 1940 qui a cédé 9% de son territoire à l’Union soviétique. Bien que la réputation de Moscou en ait souffert et qu’elle ait été retirée de la Société des Nations, elle est repartie avec plus de territoire qu’elle n’en avait initialement demandé.

Du côté négatif, Poutine est tout aussi déterminé que le dictateur soviétique Joseph Staline et partage l’indifférence totale de Staline envers les victimes et la souffrance humaine.

Du côté positif, l’Ukraine reçoit beaucoup plus de soutien extérieur que la Finlande à l’époque.

Pourtant, sans encore plus de détermination occidentale, Poutine peut encore gagner et l’Ukraine peut encore perdre. L’Ukraine et l’Occident doivent montrer à Poutine une impasse et non une voie de sortie.

— Frédérick Kempe est le président et chef de la direction du Conseil de l’Atlantique.