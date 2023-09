Nous devons agir pour combler le fossé entre les paroles et les actes — Enjeux mondiaux

LONDRES, 18 sept (IPS) – L’auteur est le secrétaire général du Commonwealth. Dans le monde d’aujourd’hui de plus en plus interconnecté, marqué par de graves crises économiques, environnementales et sécuritaires qui transcendent les frontières mondiales, il est tout à fait clair que notre interdépendance est une réalité indéniable.

Très honorable Patricia ScotlandCes défis prennent de l’ampleur alors que des pays du monde entier se réunissent à l’Assemblée générale des Nations Unies à New York. Notre monde est sous pression et les gens attendent des dirigeants qu’ils agissent.

Depuis la dernière réunion des dirigeants du monde à New York, nous avons vu une litanie de catastrophes naturelles continuer de dévaster notre monde. Les inondations, les incendies de forêt, les tempêtes et les sécheresses ont frappé les pays du Commonwealth et du monde entier. Du Rwanda à l’Inde, des États-Unis à la Nouvelle-Zélande, le monde entier ressent l’impact du changement climatique.

Si vous écoutez des individus de tous horizons, vous pouvez entendre la peur et le désespoir dans leurs conversations, l’anxiété du fait que, même si nous reconnaissons tous le problème, les dirigeants ne prennent pas les mesures dont nous avons tous besoin pour relever les défis auxquels nous sommes confrontés.

Notre histoire nous rappelle de manière poignante que nos choix se résument à deux voies : la coopération, où nous exploitons notre humanité collective, ou la souffrance dans l’isolement.

La capacité de s’unir derrière la force morale de nos principes inscrits dans notre Charte du Commonwealth et la puissance de notre objectif pratique constituent le fondement et la beauté du Commonwealth moderne.

Nos États membres indépendants, répartis sur cinq continents et abritant un tiers de l’humanité, incarnent un remarquable mélange d’ingéniosité et de détermination. Cette fusion de qualités a non seulement poussé l’Inde à poser un vaisseau spatial sur la Lune, mais nous a également inculqué la détermination commune d’être unis face aux défis du changement climatique, de l’instabilité et de l’adversité économique.

En marge de l’Assemblée générale, les citoyens du Commonwealth peuvent être assurés que nos ministres des Affaires étrangères et nos ministres de l’Environnement se réuniront pour approfondir davantage leur engagement à agir face aux menaces qui pèsent sur la résilience et la durabilité dans nos États membres, et que les monde plus large. De plus, dans le cadre d’une étape récente, les ministres de la jeunesse, les acteurs de l’éducation et les jeunes dirigeants de tout le Commonwealth se sont réunis à Londres la semaine dernière. Ensemble, ils ont conclu des accords sur des politiques et des initiatives conçues pour soutenir et autonomiser nos jeunes. Au cœur de ces discussions se trouvaient nos jeunes leaders, dont nous aurons besoin pour faire avancer l’énergie, la passion et l’innovation.

Unis dans cet objectif, nous restons fermes dans notre engagement à faire progresser des initiatives pionnières, illustrées par le Commonwealth Climate Finance Access Hub, une initiative qui a réussi à mobiliser plus de 250 millions de dollars en soutien crucial aux pays les plus dans le besoin. Simultanément, les appels à une réforme du financement mondial du développement s’intensifient afin de doter les pays les plus vulnérables des ressources dont ils ont besoin pour faire face aux impacts à long terme de la dégradation de l’environnement.

Lorsque nous nous réunissons cette semaine à New York, nous cherchons à combler le fossé entre la rhétorique et la mise en œuvre, en approfondissant les alliances qui transcendent les frontières et les intérêts personnels, et en faisant progresser le travail vital visant à construire un avenir résilient et durable pour tous.

Nous préparerons le terrain pour la prochaine réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth (CHOGM) qui se tiendra à Samoa en octobre 2024.

La route vers le CHOGM 2024 commence à New York et serpente à travers les grandes capitales de notre famille du Commonwealth avant de culminer à Apia. Et même si nous ne pouvons jamais sous-estimer l’ampleur des défis auxquels nous sommes confrontés, le fait que les pays du Commonwealth se réunissent en partenaires avec une voix égale et un enjeu égal dans une mission partagée signifie que nous les abordons – comme la mission spatiale de l’Inde – avec l’état d’esprit de ce qui est possible.

Nos ministres se réuniront pour réaffirmer notre engagement en faveur de la résilience, de la durabilité et du développement équitable. Nous ne sommes jamais de simples observateurs ; nous sommes des participants actifs, prêts à affronter les problèmes urgents de notre temps. Nous agirons pour combler le fossé entre les paroles et les actes, en travaillant ensemble pour construire un avenir meilleur.

En octobre de l’année prochaine, lorsque nos chefs de gouvernement se réuniront à Samoa, nous savons que notre force résidera dans notre unité. Les progrès sont toujours difficiles et les défis auxquels nous sommes confrontés semblent parfois insurmontables, mais nous savons que grâce au Commonwealth et à notre engagement inébranlable en faveur de l’unité et de l’action collective, nous réussirons.

