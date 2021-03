«  Nous devons agir maintenant  »: la Chambre adopte un projet de loi sur la réforme de la police portant le nom de George Floyd

WASHINGTON – La Chambre des représentants américaine a adopté mercredi soir le George Floyd Justice in Policing Act lors d’un vote 220-212, inaugurant une série de mesures de réforme de la police à la suite du soulèvement national contre l’injustice raciale et la brutalité policière.

Le projet de loi sur la réforme des services de police vise à renforcer la responsabilité de la police et à empêcher les agents responsables des problèmes de passer d’un département à un autre en créant un registre national pour suivre ceux dont les dossiers sont vérifiés. Cela mettrait également fin à certaines pratiques policières qui ont fait l’objet d’un examen minutieux après la mort de Noirs américains l’année dernière.

La représentante californienne Karen Bass, démocrate et ancienne présidente du Congressional Black Caucus qui a réintroduit le projet de loi avec le président du pouvoir judiciaire de la Chambre, Jerrold Nadler, DN.Y., a déclaré mercredi matin lors d’un appel à la presse que 30 ans après que Rodney King avait été battu par la police en Los Angeles, « nous essayons toujours de transformer la police aux États-Unis. Et depuis que George Floyd a été assassiné il y a un an, il y a eu plus de 100 fusillades impliquant des officiers, il y a eu de nombreux exemples d’agents non inculpés.

«À un moment donné, nous devons nous demander:« Combien de personnes doivent encore mourir? Combien de personnes supplémentaires doivent-elles être brutalisées sur bande vidéo comme les trois filles – 6, 8 et 11 ans – du Colorado qui ont été sorties de leur voiture, obligées de s’allonger sur leur sol? Nous devons agir maintenant pour transformer les services de police aux États-Unis afin de responsabiliser la police, mais aussi pour lui apporter le soutien dont elle a besoin pour obtenir une accréditation et relever le niveau de la police aux États-Unis.

Floyd est décédé le 25 mai 2020, après qu’un policier de Minneapolis, Derek Chauvin, s’est agenouillé sur son cou pendant près de neuf minutes alors que Floyd criait qu’il ne pouvait pas respirer. Sa mort a déclenché des manifestations dans tout le pays contre la brutalité policière et le racisme systémique.

Ce que contient la loi George Floyd sur la justice dans les services policiers

Le projet de loi réintroduit: interdirait le profilage fondé sur la race et la religion et exigerait une formation sur le profilage; interdire les étranglements, les prises carotidiennes et les mandats de non-coup; exiger l’utilisation de fonds fédéraux pour garantir l’utilisation de caméras corporelles; créer un registre national des inconduites de la police; modifier la norme de poursuite pour la police de «la volonté» à «l’insouciance» et réformer l’immunité qualifiée; et exiger des données plus solides sur l’utilisation de la force par la police.

Lors de l’appel à la presse, un haut responsable démocrate a déclaré que la législation créait également «des subventions pour l’innovation en matière de sécurité publique pour les organisations communautaires afin de créer des conditions locales et des groupes de travail pour réinventer et développer des approches de sécurité publique concrètes, justes et équitables.

La législation a été introduite pour la première fois l’année dernière au milieu des manifestations nationales contre les inégalités raciales après la mort de George Floyd et adoptée au dernier Congrès avec un vote bipartite de 236-181.

Au Sénat, les républicains ont proposé d’autres projets de loi sur la question, comme le sénateur Tim Scott de Caroline du Sud présentant le JUSTICE Act – qui partage des éléments de la loi George Floyd Justice in Policing Act – et le sénateur Rand Paul du Kentucky présentant la justice pour Breonna Taylor Agir pour interdire les mandats d’interdiction de frappe.

Suite:« Clarifiez votre foutue histoire »: ce que nous savons de la mort de la femme de Louisville Breonna Taylor

Taylor est décédée le 13 mars 2020, après que la police est entrée chez elle à Louisville tôt le matin dans le cadre d’une enquête sur les stupéfiants, en utilisant un mandat d’arrêt. La police a déclaré avoir commencé à tirer après qu’un des policiers ait été blessé par balle.

La disposition d’immunité qualifiée dans la George Floyd Justice in Policing Act a été un argument de vente difficile pour les sénateurs du GOP. Scott, le seul sénateur républicain noir, n’a pas abordé l’immunité qualifiée – la doctrine juridique qui empêche les policiers d’être tenus personnellement responsables devant un tribunal civil s’ils tuent quelqu’un – dans sa législation. Il a ensuite été bloqué par les démocrates, qui ont fait valoir qu’il n’allait pas assez loin.

Scott a déclaré aux journalistes lundi qu’il avait eu une conversation avec Bass « en examinant le projet de loi de manière holistique ».

Que ce passe t-il après

La législation nécessitera au moins 10 votes républicains au Sénat rejoignant les 50 démocrates pour se rendre au bureau du président Joe Biden.

Bass a déclaré aux journalistes mercredi qu’elle était « confiante que nous serons en mesure d’avoir un projet de loi bipartite au Sénat qui atteindra le bureau du président Biden. Nous commencerons ces discussions avec le Sénat immédiatement après l’adoption du projet de loi. »

Bass a déclaré qu’il y avait déjà eu des discussions ces dernières semaines entre son bureau et ceux du sénateur Cory Booker, DN.J., le principal démocrate du Sénat sur la police, et Scott. Ce sont les seuls membres noirs du Sénat.

Le bureau de la majorité de la Chambre, Steny Hoyer, a annoncé mercredi que la Chambre voterait mercredi sur la loi sur la justice de George Floyd dans le maintien de l’ordre au lieu de jeudi comme prévu. Le changement d’horaire intervient alors que la police du Capitole a mis en garde jeudi contre une menace pour la sécurité du Capitole.

Contribuant: Deborah Barfield Berry, Nicholas Wu USA AUJOURD’HUI