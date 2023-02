«Nous devons agir»: larmes, colère alors que la police américaine battant la victime Tire Nichols est enterrée

Les policiers ont battu Tire Nichols à mort.

Sa mort a été qualifiée d ‘”acte de violence” par le vice-président américain Kamala Harris.

Les cinq agents impliqués ont été licenciés et font face à des accusations de meurtre.

Des leaders des droits civiques, leur famille et leurs amis se sont réunis mercredi dans une église de Memphis pour faire leurs adieux à Tire Nichols, l’Afro-américain de 29 ans dont le passage à tabac mortel par la police a choqué la nation – et déclenché des appels urgents à la réforme.

“Nous pleurons avec vous, et le peuple de notre pays pleure avec vous”, a déclaré la vice-présidente Kamala Harris à la famille du jeune homme lors d’un service entraînant ponctué de musique gospel et de discours émouvants.

La colère mijote toujours à propos de la mort de Nichols le 10 janvier, trois jours après avoir été battu et frappé à coups de pied lors d’un contrôle routier par cinq policiers noirs – ravivant un débat national sur la brutalité dans l’application des lois.

Appelant les officiers au sujet de “l’acte de violence” meurtrier, Harris a exhorté le Congrès à adopter un projet de loi de réforme au point mort portant le nom de George Floyd, dont le meurtre par la police en 2020 a déclenché des vagues de troubles à travers le pays et au-delà.

LIRE | Coups de pied, coups de poing et cris de “Maman !” : des images montrent le passage à tabac mortel de Tire Nichols par la police de Memphis

S’exprimant à travers les larmes, la mère de Nichols, RowVaughn Wells, s’est jointe à Harris pour appeler les législateurs à agir – flanquée du vétéran des droits civiques Al Sharpton qui a prononcé l’éloge funèbre de son fils.

“Nous devons prendre des mesures”, a déclaré Wells.

“Parce que si nous ne le faisons pas, le prochain enfant qui mourra – ce sang sera sur ses mains.”

La vice-présidente américaine Kamala Harris (L) tient la main de RowVaughn Wells (C) alors qu’elle est tenue par son mari Rodney Wells lors des funérailles de son fils Tire Nichols à l’église chrétienne Mississippi Boulevard à Memphis, Tennessee. AFP PHOTO : Piscine, AFP

Au cours de la cérémonie, Nichols est resté dans les mémoires comme “une belle âme, un fils, un père, un frère, un ami, un être humain, parti trop tôt”, selon les mots du révérend J Lawrence Turner.

Les personnes en deuil ont vu des photos prises par le jeune homme, un photographe passionné, ainsi que des clips de lui faisant du skateboard – une autre passion.

“Tout ce que je veux, c’est que mon petit frère revienne”, a déclaré Keyana Dixon, sa sœur aînée, qui a noté que même lorsqu’il était battu par la police, son frère est resté poli en leur demandant “S’il vous plaît, arrêtez”.

Un autre parent a lu un poème inspiré des images atroces de sa rencontre fatale avec la police, intitulé J’essaie juste de rentrer à la maison.

Signe de la résonance profonde de la mort de Nichols, Harris a été rejoint aux funérailles par le réalisateur Spike Lee et par des proches d’autres victimes noires de violences policières, dont le frère de George Floyd, Philonise Floyd.

Était également présente Tamika Palmer, la mère de Breonna Taylor, qui a été tuée lors d’un raid raté contre sa maison du Kentucky en 2020.

Comme Floyd, Taylor est depuis devenu l’une des icônes du mouvement Black Lives Matter en quête de réforme de la police et de justice raciale.

Nichols a été arrêté par des membres d’une unité de police spéciale appelée Scorpion à Memphis le 7 janvier pour ce que la police a qualifié d’infraction au code de la route.

Il a été violemment battu, comme l’ont enregistré des images de caméras corporelles et de caméras de sécurité qui ont déclenché l’indignation nationale lorsqu’elles ont été rendues publiques la semaine dernière.

Les cinq officiers impliqués ont été licenciés et font face à des accusations de meurtre. Deux autres personnes ainsi que trois pompiers ont été suspendus alors que l’enquête se poursuit.

Dans son éloge funèbre, Sharpton a déclaré que les officiers avaient trahi l’esprit du mouvement dirigé par Martin Luther King, qui a été abattu lors d’un attentat raciste à Memphis en 1968.

Les Afro-Américains n’auraient jamais été embauchés par la police de Memphis sans la campagne menée par King, a déclaré Sharpton.

“Les gens ont dû marcher et aller en prison et certains ont perdu la vie pour vous ouvrir les portes. Et comment osez-vous agir comme si ce sacrifice n’avait servi à rien ?”

Il a dit:

Vous ne combattez pas le crime en devenant vous-même des criminels.

“Vous ne résistez pas aux voyous dans la rue qui deviennent vous-mêmes des voyous.”

Sharpton a également fait valoir que la race de Nichols était un facteur dans la façon dont la police l’a traité, affirmant que les policiers n’auraient pas soumis une personne blanche à un tel passage à tabac.

Les données de la ville publiées par le New York Times ont montré que si les résidents noirs représentent les deux tiers de la population de Memphis, depuis 2016, ils représentaient 86 % des rencontres au cours desquelles la police a fait usage de la force.

Le président américain Joe Biden avait également tendu la main à la famille de Nichols avant les funérailles, se déclarant “indigné et profondément peiné” par sa mort.

Comme Harris, le président a renouvelé ses appels à la réforme de la police – dont il devrait discuter jeudi à la Maison Blanche avec des membres du Congressional Black Caucus.

Alors que les funérailles de Nichols ont eu lieu, un nouveau tollé s’est formé sur une vidéo d’un spectateur de Los Angeles qui semble montrer les instants avant que des policiers n’abattent un double amputé, un Afro-Américain, alors qu’il s’enfuyait sur ses souches.

Les officiers impliqués ont déclaré qu’ils répondaient aux informations faisant état d’un coup de couteau non provoqué par un homme en fauteuil roulant.