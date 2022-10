Nous devons adopter des politiques qui exigent une preuve du statut d’Autochtone et mettre fin à l’auto-identification

Cette chronique est l’opinion de Natan Obed, président d’Inuit Tapiriit Kanatami, l’organisme national de représentation des Inuits au Canada. Pour plus d’informations sur la section Opinion de CBC, veuillez consulter la FAQ.

En grandissant dans les années 1980, je ne pouvais pas imaginer que quelqu’un prétende être un Inuk pour son profit personnel. À cette époque, mon père et d’autres Inuits, en tant que membres de notre collectif inuit du Nunatsiavut, s’efforçaient de protéger notre patrie, passant du temps loin de leur famille pour négocier ce qui est finalement devenu le Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador .

En dehors de nos cinq communautés inuites du Labrador, être un Inuk signifiait souvent que vous étiez la cible de racisme, d’irrespect et de ridicule.

Aujourd’hui, en revanche, nous voyons une liste croissante de personnes prétendant à tort être autochtones pour profiter d’une gamme d’avantages et d’opportunités, tant personnelles que professionnelles.

C’est peut-être juste que les médias et d’autres ont à juste titre commencé à enquêter et à défier les prétendants avec plus de vigueur et de fréquence, mais leur fausse représentation donne aux prétendants un avantage sur les peuples non autochtones et autochtones.

Nous l’avons constaté le plus souvent dans des domaines où les peuples autochtones sont sous-représentés, comme le milieu universitaire, le gouvernement, le divertissement et la profession juridique.

Une menace importante

Pris ensemble, les prétendants constituent l’une des menaces coloniales les plus importantes pour les collectifs autochtones au 21e siècle. Ils font partie d’une agression sociétale qui menace de diminuer les droits et la reconnaissance autochtones durement acquis en créant un environnement où l’identité, les droits et la reconnaissance autochtones sont à gagner et ne signifient plus rien. Cela menace en fin de compte de déplacer les peuples autochtones aux niveaux individuel, communautaire et collectif.

Cela a déjà commencé à se produire ces dernières années alors que des groupes de personnes non autochtones organisées ont cherché à faire valoir à un héritage inuit situé dans un passé lointain et exigent la reconnaissance, les droits et les ressources des gouvernements.

Ces cas sont troublants et profondément contraires à l’éthique, trahissant un manque d’honnêteté, de moralité et d’intégrité.

Surtout, mentir sur le fait d’être une personne autochtone est profondément irrespectueux envers les peuples et les communautés autochtones réels, dont les expériences et les cultures sont cooptées et exploitées par des prétendants, généralement pour qu’une personne non autochtone puisse acquérir une notoriété personnelle, un avancement professionnel et opportunités financières.

Quelles que soient les bonnes actions que ces individus peuvent accomplir dans leur rôle, cela ne nie pas le fait que seule une personne de caractère profondément pauvre choisirait de perpétuer de tels mensonges.

Soutenir la réconciliation

Les universités, les gouvernements et d’autres employeurs peuvent soutenir la réconciliation avec les peuples autochtones en s’attaquant directement aux situations où des personnes ont été exposées pour avoir menti sur leur identité afin de recevoir des récompenses destinées aux peuples autochtones. Faire autrement, c’est perpétuer les mêmes formes de colonisation qui ont servi à exclure les peuples autochtones et nos expériences vécues.

Cela encourage d’autres mauvais comportements, en envoyant le message aux autres que mentir sur votre identité et vos antécédents afin d’avoir une longueur d’avance est acceptable, et que les personnes non autochtones ont le champ libre pour nous exploiter à des fins personnelles sans en subir les conséquences.

La malhonnêteté n’est pas seulement choquante, c’est une trahison totalement inutile de la part de ceux dont l’intention pourrait autrement être de faire du bon travail. Les Inuits, comme les autres peuples autochtones, travaillent côte à côte avec des experts et des alliés non inuits, parfois pendant des décennies, pour faire progresser l’autodétermination des Inuits.

Le gouvernement fédéral récemment publié Politique de l’Inuit Nunangat définit les Inuits comme des membres des quatre organisations inuites issues de traités qui représentent collectivement tous les Inuits du Canada. Nous avons fait pression pour l’inclusion de cette définition afin de garantir que le financement et les politiques qui sont alloués au profit des Inuits sont effectivement utilisés au profit de notre peuple, au lieu de collectifs ou d’individus qui s’identifient simplement comme Inuits.

La mise en œuvre de la Politique sur l’Inuit Nunangat obligera le gouvernement fédéral à utiliser l’appartenance des Inuits aux organisations inuites visées par un traité comme critère pour déterminer l’admissibilité à certaines possibilités d’emploi, programmes et initiatives destinés à profiter aux Inuits.

Il est temps que le reste du Canada emboîte le pas : l’auto-identification doit cesser. Les universités, les gouvernements, les organismes subventionnaires et les autres institutions qui cherchent à reconnaître les peuples autochtones pour des emplois ou des opportunités de financement où l’autochtonie serait considérée comme un atout doivent adopter des politiques qui exigent une preuve du statut d’autochtone.

Sans de telles politiques, les peuples autochtones continueront d’être exploités par des imposteurs qui réclament des opportunités destinées à notre peuple.