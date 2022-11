“Nous devons aborder l’Espagne comme une véritable équipe et mettre le pied sur l’accélérateur” – Kai Havertz

L’attaquant allemand Kai Havertz a déclaré que tout le monde devait “peser son poids” si son pays voulait éviter une autre sortie surprise de la finale de la Coupe du monde.

La défaite choc de l’Allemagne face au Japon mardi signifie que la défaite face à l’Espagne dimanche verra presque certainement les quadruples vainqueurs de la Coupe du monde se retirer de la phase de groupes pour la deuxième fois consécutive – un coup dur pour une équipe habituellement en compétition pour le titre.

Tableau des points de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Calendrier de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Résultats de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Soulier d’Or de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

Le joueur de Chelsea a admis que les joueurs et l’entraîneur avaient clarifié l’air après la défaite avec un “échange de vues fructueux”, rapporte Xinhua.

“Je me suis senti en colère contre notre performance. Tôt ou tard, cela cède la place à une vision plus claire ou objective qui sera remplacée par l’anticipation.”

“Nous avons très bien analysé le jeu et vu nos lacunes et les domaines dans lesquels nous devons nous améliorer”, a-t-il expliqué. “Maintenant, nous devons aborder l’Espagne comme une véritable équipe et mettre le pied sur l’accélérateur”, a-t-il commenté tout en refusant. être intimidé par la spectaculaire victoire 7-0 de l’Espagne sur le Costa Rica lors de son match d’ouverture jeudi.

A LIRE AUSSI : Coupe du Monde de la FIFA 2022 : le Brésilien Neymar absent de la phase de groupes en raison d’une blessure à la cheville

« Tout le monde doit peser son poids et revenir à une foulée positive. Une victoire 7-0 est un signal clair et nous avons un grand respect pour l’équipe d’Espagne, nous savons qu’ils ont de la qualité mais allons-nous nous cacher ? Pas du tout.”

« Nous avons juste besoin de le mettre sur le terrain. C’est le moment de se parler et de se dire la vérité et c’est ce qui rend l’équipe plus forte. Au final, nous avons de bonnes personnalités et aimons nous parler en face à face. Maintenant, nous sommes dans un mauvais moment, mais cela peut changer assez rapidement. Cela peut être un tournant pour nous”, a-t-il insisté.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici