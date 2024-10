Nous devons à Eva Longoria l’existence de John Wick

Parfois, même les grands héros d’action ont besoin d’un sauveur. Pour John Wick (et l’avenir de son film) c’était Eva Longoriacomme l’expliquent les réalisateurs Chad Stahelski et David Leitch dans un Business Insider entretien célébrant le 10e (!) anniversaire du premier film.

« Nous étions à moins d’une semaine et nous avons perdu près de 6 millions de dollars à cause d’un financement intermédiaire », a déclaré Stahelski. « Nous financions de manière indépendante pour obtenir l’obligation, mais l’un des investisseurs n’a pas pu réunir l’argent à temps. » À ce moment-là, les deux réalisateurs et Keanu Reeves avaient déjà investi leur argent personnel dans le film, tandis que le producteur Basil Iwanyk avait apparemment épuisé trois de ses cartes de crédit personnelles. Ce n’était pas suffisant.

Face à la possibilité que John Wick remette son costume au placard pour toujours, Leitch a déclaré que la CAA, qui assurait le financement du film, avait offert à certains acteurs l’opportunité de s’impliquer. « Vous serez le premier à sortir de cette cascade, vous récupérerez votre argent d’un montant X », se souvient-il en disant. Apparemment, « Eva disait : ‘Cool !' »

« Elle est venue à la rescousse et elle a fourni le financement complémentaire », a poursuivi Stahelski. Au total, 6 millions de dollars, ce qu’Iwanyk n’a pas dit aux réalisateurs et à Reeves au début. « Littéralement moins de 24 heures avant que nous devions verrouiller les portes du film et repartir, Basil a déclaré : « Nous avons l’investisseur, nous avons verrouillé l’écart » », se souvient-il. Ils n’ont découvert de qui il s’agissait qu’à la fin de la production, lorsque le producteur les a emmenés dîner et « nous avons ri de toutes les conneries qui se sont passées ».

« Il m’a dit : « Au fait, drôle d’histoire, tu sais qui Gap t’a financé ? Eva Longoria. Nous nous disions : « Quoi ! » », se souvient Stahelski. Longoria n’est notamment pas dans John Wick elle n’est pas non plus apparue dans aucune des suites. Les réalisateurs ne l’ont rencontrée que « quand le film a pris de l’ampleur », après quoi ils l’ont emmenée déjeuner au Château Marmont, où elle a ri parce qu’elle « ne pensait pas que ça marcherait ». « Pendant la saison des récompenses l’année dernière, je l’ai rencontrée à deux reprises lors d’événements de l’Académie, et nous nous en souvenions », a poursuivi Leitch. « Elle m’a dit : ‘Wow, c’était le meilleur argent que j’ai jamais dépensé.’ Cela a été très rentable pour elle.

Remercions tous Eva Longoria, la vraie héroïne derrière les quatre John Wick des films, mais tout son univers. Sans elle, nous n’aurions jamais eu Le Continental ou Ballerine ou le Ballerine la chute d’aiguilles « Tiny Dancer » de la bande-annonce, qui était l’un des teasers les plus drôles de cette année. Eva Longoria, nous vous saluons.