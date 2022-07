“Nous devions le faire sortir”: de bons samaritains racontent leurs histoires après avoir sauvé un homme d’une voiture en feu

Deux hommes qui ont aidé à extraire un conducteur d’un véhicule en feu sur une autoroute de la région de Toronto cette semaine racontent leur histoire après un sauvetage déchirant qui a été filmé.

Le conducteur, un homme de 36 ans originaire de Toronto, a vécu lundi un “épisode médical” alors qu’il circulait sur le Queen Elizabeth Way (QEW) à Mississauga, à l’ouest de la ville, a indiqué la Police provinciale de l’Ontario (OPP). La vidéo montre une berline blanche roulant sur l’autoroute avec de la fumée blanche qui s’en échappe. Le véhicule s’est ensuite écrasé et une épaisse fumée noire a commencé à s’échapper de son côté droit.

Ben Sykes et Fabricio Lauar ne s’étaient jamais rencontrés auparavant, mais le sauvetage audacieux qu’ils ont organisé avec trois autres hommes leur a donné une expérience commune qu’ils n’oublieront jamais. Ils ont parlé de la façon dont tout s’est déroulé et de ce qu’ils ressentent à l’idée d’être salués comme des héros, sur Réseau de nouvelles de Radio-Canada Jeudi.

“J’ai réalisé que quelque chose n’allait pas, j’ai vu que la voiture était en feu”, a déclaré Sykes.

Sykes se dirigeait vers Mississauga, sur le chemin du travail, tandis que Lauar, également en voiture pour se rendre au travail, se dirigeait vers Oakville. Alors qu’ils étaient sur l’autoroute QEW, ils ont tous deux vu un véhicule s’écraser sur la médiane, devant la balustrade et les panneaux de construction.

Les gens se déplaçaient rapidement autour du véhicule, se souvient Sykes. Il est sorti de la voiture et a essayé d’aider.

“Vous savez qu’il y a un danger; vous évaluez constamment cela en plus d’essayer de faire sortir ce type”, a-t-il déclaré.

Les sauveteurs “héroïques” sont passés à l’action

Sykes a essayé et n’a pas réussi à briser la vitre du côté conducteur, d’abord avec son pied puis son coude, l’ecchymosant alors qu’il tentait de briser la vitre.

“Nous avons dû le faire sortir à ce moment-là, quelques secondes [the vehicle] aurait explosé », a déclaré Lauar.

Lauar a obtenu une vidéo dashcam de l’incident. Lorsqu’il s’est approché de la voiture, il a constaté que le conducteur était inconscient. Il s’est précipité vers sa voiture pour appeler le 911 juste au moment où un autre spectateur a crié: “Au feu!”

Un homme de 36 ans de Toronto qui a vécu un épisode médical est en vie grâce aux efforts héroïques de cinq hommes qui ont risqué leur vie lorsque le véhicule a commencé à brûler avec le conducteur toujours à l’intérieur. Ils ont ouvert la porte du conducteur pour sauver le conducteur. Vous êtes mon #HERO. 4 juillet 22 pic.twitter.com/bwE43tMhn1 —@OPP_HSD

Sykes et Lauar ont essayé de briser la fenêtre encore et encore.

“Nous espérions que la fenêtre se briserait, c’était la seule chance que nous avions”, a déclaré Lauar.

Ce n’est que lorsqu’un homme passant dans un camion à benne basculante leur a lancé un marteau qu’ils devaient briser la vitre.

“Je l’ai vu le lancer, il a atterri dans l’herbe, et j’ai couru et je l’ai attrapé”, a déclaré Sykes. “Je pensais que si nous pouvions ouvrir la porte, nous étions dans la dernière ligne droite.”

Le couple a cassé la vitre et a sorti le conducteur, le traînant sur l’herbe et à l’arrière de la voiture d’un passant. Quelques secondes plus tard, le véhicule a été englouti par les flammes.

Ben Sykes, l’un des hommes impliqués dans le sauvetage, déclare : « Vous savez qu’il y a un danger ; vous évaluez constamment cela en plus d’essayer de faire sortir ce type. (Radio-Canada)

“Ce n’était pas reconnaissable”, a déclaré Sykes. “Des flammes jaillissaient.”

Ils ont dit à CBC News que tout s’était passé trop vite pour qu’ils s’inquiètent pour leur propre sécurité.

“Je n’y ai pas vraiment pensé; vous sortez simplement et aidez”, a déclaré Sykes. “Au fond de moi, je pensais qu’à un moment donné, je devrais peut-être me retirer, mais tu es juste concentré sur la prochaine chose.”

“Il n’y a pas eu d’hésitation, c’était combat ou fuite”, a déclaré Lauar. “Si c’était toi, tu voudrais que quelqu’un te sauve.”

Après l’incident, Sykes et Lauar ont réussi à parler avec le chauffeur.

“Il a appelé, a dit qu’il allait bien, qu’il récupérait, qu’il était reconnaissant pour ce que nous avions fait”, a déclaré Lauar.

“J’ai dit:” Hé mec, je suis content que nous puissions aider “”, a déclaré Sykes.

Fabricio Lauar, qui a aidé à sauver le conducteur d’un véhicule en feu, a déclaré: “Il n’y a pas eu d’hésitation, c’était un combat ou une fuite … Si c’était vous, vous voudriez que quelqu’un vous sauve.” (Radio-Canada)

Les deux hommes ont déclaré ne pas se soucier d’être appelés des héros, ont-ils déclaré.

“C’est juste un label, j’ai juste essayé d’aider un gars”, a déclaré Sykes.

“Nous étions reconnaissants de l’avoir fait sortir”, a déclaré Lauar.

L’OPP a reçu les images de la caméra de tableau de bord de Lauar dans le cadre de son enquête. Lauar a déclaré que le chauffeur lui avait dit qu’il avait subi une crise d’épilepsie. Le bras de Lauar a été contusionné et saignait après, tandis que le coude et le bras de Sykes étaient contusionnés.

“C’était un travail d’équipe; nous avons eu de la chance de le faire sortir”, a déclaré Lauar.

“Nous allons prendre une bière après ça”, a déclaré Sykes.