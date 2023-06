« Nous détruirons tout ce qui se dresse sur notre chemin »: le chef de Wagner jure de renverser les hauts gradés russes

Le chef du groupe de mercenaires Wagner Yevgeny Prigozhin a promis de renverser la direction militaire russe.

Prigozhin a affirmé que les dirigeants militaires avaient lancé des frappes de missiles contre ses hommes, qui « mouraient pour le peuple russe ».

Le chef mercenaire a accusé ces derniers mois l’armée russe de tenter de « voler » ses victoires en Ukraine.

Moscou – Le chef du groupe de mercenaires Wagner a déclaré samedi qu’il était entré en Russie avec ses forces pour renverser la direction militaire de Moscou, affirmant que lui et ses 25 000 combattants étaient « prêts à mourir ».

« Nous sommes tous prêts à mourir. Tous les 25 000, puis 25 000 autres », a déclaré Yevgeny Prigozhin, 62 ans, dans un message audio, après avoir accusé plus tôt les hauts gradés russes d’avoir lancé des frappes contre ses hommes.

« Nous mourons pour le peuple russe. »

En réponse, les autorités russes ont déclaré que la sécurité avait été renforcée dans plusieurs régions et le maire de Moscou a annoncé que des mesures « anti-terroristes » étaient prises dans la capitale.

Le service de sécurité du FSB a accusé Prigozhin d’avoir tenté de déclencher un « conflit civil » et a exhorté les combattants de Wagner à le détenir.

« Nous détruirons tout ce qui se dresse sur notre chemin », a déclaré Prigozhin plus tôt, dans le défi le plus audacieux lancé au président Vladimir Poutine depuis le début de l’offensive en Ukraine l’année dernière.

« Sous protection renforcée »

Prigozhin a déclaré que ses forces, qui ont mené une grande partie de l’offensive russe en Ukraine, étaient entrées dans la région de Rostov, dans le sud de la Russie, et avaient également abattu un hélicoptère militaire russe.

Il n’a cependant pas fourni de preuves et l’AFP n’a pas pu vérifier les allégations de manière indépendante.

Les autorités de Rostov ont exhorté les habitants à rester chez eux.

« Les forces de l’ordre font tout ce qui est nécessaire pour assurer la sécurité des habitants », a déclaré le gouverneur de Rostov, Vasily Golubev.

Des vidéos et des photos mises en ligne, y compris par TASS, montraient des hommes armés entourant des bâtiments administratifs à Rostov et des chars déployés dans le centre-ville. Il n’était pas clair qui étaient les hommes armés.

À Moscou, les installations critiques étaient « sous protection renforcée », a rapporté l’agence de presse publique TASS, citant une source des forces de l’ordre.

Le procureur général Igor Krasnov avait informé Poutine de « l’ouverture d’une affaire pénale en rapport avec une tentative d’organisation d’une rébellion armée », a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, ajoutant que le président recevait des mises à jour régulières sur la situation.

Frappes de missiles

Les développements extraordinaires sont survenus après que Prigozhin a accusé Moscou de cibler ses forces avec des frappes de missiles qui, selon lui, ont tué « un grand nombre de nos combattants ».

« Le conseil des commandants du PMC Wagner a pris une décision – le mal que la direction militaire du pays apporte doit être arrêté », a-t-il déclaré dans une série de messages audio furieux diffusés par ses porte-parole.

Il a mis en garde les Russes contre la résistance à ses forces et les a appelés à le rejoindre.

« Nous devons mettre fin à ce gâchis », a-t-il dit, ajoutant :

Ce n’est pas un coup d’État militaire, mais une marche de la justice.

Dans un communiqué, le FSB a déclaré: « Les déclarations et les actions de Prigozhin sont en fait un appel à déclencher un conflit civil armé sur le territoire de la Fédération de Russie et un coup de poignard dans le dos aux militaires russes combattant les forces ukrainiennes pro-fascistes. »

Alors que l’équipe de Prigozhin a été le fer de lance d’une grande partie de l’offensive russe en Ukraine, il s’est engagé ces derniers mois dans une querelle amère avec les dirigeants militaires de Moscou et a accusé à plusieurs reprises le ministre de la Défense Sergei Shoigu et Valery Gerasimov, chef d’état-major général, de la mort de ses combattants.

« Je t’invite à arrêter »

Le ministère russe de la Défense a nié les affirmations de Prigozhin d’une attaque contre ses forces, affirmant que les déclarations « ne correspondent pas à la réalité ».

Il a ensuite déclaré que les troupes ukrainiennes profitaient des combats internes pour préparer un assaut près du point chaud de Bakhmut, dans l’est de l’Ukraine.

Un éminent général russe a exhorté Prigozhin à annuler les efforts visant à destituer la direction du ministère de la Défense.

« Je vous exhorte à arrêter », a déclaré Sergei Surovikin, commandant des forces aérospatiales russes, dans une allocution vidéo très inhabituelle.

« Avant qu’il ne soit trop tard, il est nécessaire… d’obéir à la volonté et à l’ordre du président élu par le peuple de la Fédération de Russie ».

Le personnage anti-Kremlin, Mikhail Khodorkovsky, a cependant exhorté les Russes à soutenir Prigozhin, affirmant qu’il était acceptable de soutenir « même le diable » dans la lutte contre le Kremlin.

Un groupe de réflexion basé à Washington, l’Institute for the Study of War, a déclaré que la tentative du chef de Wagner de forcer un changement de direction au ministère de la Défense « avait peu de chances de réussir » étant donné que Surovikin avait dénoncé son appel à la rébellion.

Le ministère de la Défense de Kiev a déclaré qu’il surveillait la situation.

L’Ukraine était également en état d’alerte élevée après un nouveau barrage de missiles russes samedi, avec des victimes et des dégâts signalés à Kiev et dans la ville centrale de Dnipro.

Le président américain Joe Biden a été informé de la situation en Russie et Washington « consultera ses alliés et partenaires sur ces développements », a déclaré le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, Adam Hodge.

Vendredi, Prigozhin a déclaré que les forces de Moscou se retiraient dans l’est et le sud de l’Ukraine après le début de la contre-offensive de Kiev au début du mois. Cela contredisait directement le récit de Poutine selon lequel l’Ukraine subissait des pertes « catastrophiques » et qu’il y avait une accalmie dans les combats.

« Nous nous lavons dans le sang », a déclaré Prigozhin.

« Personne n’apporte de réserves. Ce qu’ils nous disent est la plus profonde tromperie », a-t-il ajouté, faisant référence aux dirigeants militaires et politiques russes.

Interrogation de l’opération militaire

Après des années d’opérations dans l’ombre, Prigozhin a maintenant admis avoir dirigé le groupe de mercenaires insaisissable Wagner et même interféré dans les élections américaines.

Ses forces, renforcées par des dizaines de milliers de recrues carcérales, ont joué un rôle central dans la prise par la Russie de la ville de Bakhmut dans la région orientale de Donetsk, la bataille la plus longue et la plus sanglante du conflit.

Cependant, cette semaine, il a accusé les hauts gradés de Moscou d’avoir trompé les Russes sur l’offensive en Ukraine.

« Pourquoi l’opération militaire spéciale a-t-elle commencé ? » il a dit. « La guerre était nécessaire pour l’autopromotion d’une bande de salauds. »

Prigozhin est passé d’un milieu modeste pour faire partie du cercle restreint autour de Poutine.

Il a passé neuf ans en prison dans la dernière période de l’URSS, après avoir été reconnu coupable de fraude et de vol. Dans le chaos des années 1990, il a lancé une entreprise modérément prospère de vente de hot-dogs.

De là, il est tombé dans la restauration et a ouvert un établissement de luxe à Saint-Pétersbourg dont les clients comprenaient Poutine, puis a fait la transition du travail au KGB à la politique locale.

Ces derniers mois, Prigozhin s’est retrouvé mêlé à une âpre lutte pour le pouvoir avec le ministère de la Défense, accusant l’armée de tenter de « voler » ses victoires en Ukraine.