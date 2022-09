Nous détestons le balcon illégal sur le toit de notre voisin – nous voulons qu’il soit démoli MAINTENANT

Des voisins FURIOUS du code postal le plus chic de Grande-Bretagne exigent qu’un homme d’affaires millionnaire démolisse immédiatement une terrasse sur le toit qu’il a vomi sans autorisation.

Robert et Lisa Heffer ont suscité l’indignation lorsqu’un bulastrade en verre est apparu au sommet de leur manoir de 2 millions de livres sterling à Sandbanks, Dorset.

Les Heffers ont vomi la terrasse sur le toit – située au sommet de la maison – sans autorisation, suscitant la fureur parmi les voisins Crédit : BNPS

Les voisins ont lancé une campagne furieuse pour amener le millionnaire à démolir le toit-terrasse, affirmant qu’il organisera des fêtes bruyantes permettant aux fêtards de regarder dans leurs maisons Crédit : BNPS

Il a créé une terrasse sur le toit qui offre une vue imprenable sur le port de Poole – domicile des ex-stars du football Harry et Jamie Redknapp.

Mais les résidents se plaignent que le balcon illégal sur le toit porte atteinte à leur vie privée.

Et ils comptent que les hommes d’affaires chargés et sa famille organiseront des fêtes bruyantes au-dessus de leur pile de monstres, permettant aux invités de jeter un coup d’œil dans les jardins privés et les piscines.

Les Heffers, qui ont acheté le berceau à trois étages il y a deux ans et qui le rénovent depuis, insistent sur le fait que la balustrade en verre n’était qu’un écran pour les unités de climatisation.

M. Heffer, qui a engrangé une fortune grâce à sa part dans l’entreprise familiale de distribution de viande, a déposé une demande d’urbanisme rétrospective qui lui aurait permis de conserver le balcon.

Le permis de construire rétrospectif est une planification demandée après la construction de quelque chose.

Mais certains voisins de la région – où les prix moyens des maisons sont monstrueux de 1,9 million de livres sterling – ont écrit des lettres d’objection, citant une atteinte potentielle à la vie privée si le balcon était autorisé à rester.

Le Dr Raymond Hill, qui habite à côté, a accusé M. Heffer d’hypocrisie après que le magnat de la viande ait planté des arbres dans son propre jardin pour donner à sa progéniture une intimité autour de la piscine.

Le Dr Hill a déclaré: “C’est ironique car il envahirait la vie privée de tout le monde si la terrasse sur le toit était autorisée à rester.

“On craint qu’il y ait des fêtes sur le toit.”

Un autre voisin, Ross Holman, a martelé : “Je m’oppose à la balustrade en verre qui a été ajoutée au toit de cette propriété.

“Cela a été décrit dans la demande comme un dépistage.

“Cependant, ce n’était pas un écran car il s’agissait de verre clair et permettrait en fait d’utiliser le grand toit de cette propriété comme espace social.

“Ce toit offre une vue dégagée sur les jardins privés des propriétés voisines et supprimera l’intimité dont elles bénéficient actuellement.

“L’autorité locale devrait utiliser ses pouvoirs d’exécution pour faire retirer la balustrade en verre.”

Un autre voisin, qui a demandé à ne pas être nommé, a ridiculisé l’affirmation des Heffers que la balustrade masque, affirmant qu’il s’agit en fait de “verre clair”.

Ils ont déclaré: “Si cela était autorisé, le toit pourrait être utilisé pour organiser des fêtes.

“Nous voulons qu’il soit démonté et que le toit ne soit utilisé que pour l’entretien essentiel.”

Le voisin a averti que le balcon “créerait un dangereux précédent” et perturberait la paix et l’intimité du quartier.

« EXTRÊMEMENT FRUSTRANT »

Scott Garvey a écrit une lettre d’objection au nom de son beau-père qui habite à côté.

Il y écrit : « L’application rétrospective de la balustrade en verre est extrêmement frustrante.

“Lorsque cela a été érigé, le promoteur a assuré la planification qu’il s’agissait d’une plate-forme de maintenance pour la climatisation, ce n’était très évidemment pas l’utilisation prévue.

“Cela donne directement sur et dans le jardin, la piscine, la terrasse de mon beau-père et dans les fenêtres de sa chambre.”

Les chefs de la planification de Bournemouth, Christchurch & Poole Council ont décidé de refuser l’autorisation de structure.

Ils l’ont qualifié de “caractéristique étrange et intrusive” qui ne correspondrait pas au quartier.

Mais un porte-parole de M. Heffer a riposté aux voisins en colère, affirmant que le verre était “translucide” et n’avait pas d’impact sur le quartier.

Un porte-parole de Chapman Lily Planning, l’agent de planification de M. Heffer, a déclaré: “Les écrans sont translucides, ils n’ont donc aucun impact sur l’apparence du quartier.”

Nous sommes convaincus qu’une fois que nous aurons parlé au conseil et modifié nos plans, ils seront autorisés.

The Sun Online a approché Chapman Lily Planning pour un commentaire.