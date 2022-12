Nous détestons la porte rose de notre voisin avec des décorations de Noël “exagérées” – cela fait de notre rue une risée

Les RÉSIDENTS qui détestent la porte rose de leur voisin avec des décorations de Noël “exagérées” disent que cela a transformé leur rue en risée.

Hannah Cox, 30 ans, a dévoilé sa création rose vif Casse-Noisette de Noël chez elle à Minehead, Somerset, pour la période des fêtes.

Hannah Cox a mis en place sa création Casse-Noisette de Noël pour la période des fêtes 1 crédit

Mais son affichage rose vif a laissé certains résidents furieux 1 crédit

Mais son esprit festif n’a pas impressionné tout le monde, certains résidents affirmant qu’il abaisse le ton du domaine.

Un voisin en colère, qui ne voulait pas être nommé, a déclaré : « Je comprends que les gens veuillent fêter Noël, mais c’est totalement exagéré.

“Pourquoi les gens ne peuvent-ils pas simplement mettre une simple couronne sur leur porte – ce serait plus en accord avec le quartier.”

Alors qu’un autre voisin mécontent a ajouté: “Cette dernière création ne fait que faire de la risée du quartier.”

Hannah, qui change ses décorations de porte avec les saisons, a dépensé 685 £ pour décorer sa porte d’entrée pour Noël cette année.

Casse-Noisette a coûté 250 £ et la couronne et l’arc festif ont coûté 435 £ à assembler et ont pris cinq heures.

Malgré les inquiétudes de ses voisins, Hannah dit que le soldat Casse-Noisette rose géant et l’arc festif ne sont qu’un moyen de mettre en valeur son entreprise de fleurs artificielles.

Et elle insiste sur le fait que le spectacle continuera malgré ce que pensent certains de ses voisins.

Elle a déclaré: «Tout ce que je fais, c’est essayer d’égayer le domaine et en même temps faire la publicité de mon entreprise.

“Ce n’est pas différent pour un peintre et décorateur d’avoir une enseigne à l’extérieur de sa maison – même si je pense que c’est un peu plus de bon goût.”

Son amour de tout ce qui touche à l’artisanat et à la décoration l’a amenée à lancer sa propre entreprise de fleurs artificielles, Artificial Hannah, en juin 2020.

À peu près à la même époque, elle a commencé à décorer sa porte d’entrée pour montrer le changement des saisons.

Au cours des 12 derniers mois, Hannah a eu un thème Queen of Hearts pour le jubilé de platine de la reine, des citrouilles pour Halloween et maintenant Casse-Noisette ce Noël.

Hannah a ajouté: “Ma porte a pris toute la journée. Je le planifie depuis février. Je l’ai commencé le matin et je l’ai terminé le soir juste avant qu’il ne fasse nuit.

“C’est tellement difficile de trouver tous les morceaux que je veux, c’est pourquoi il m’a fallu toute l’année pour trouver ce que je veux. Je le fais à chaque changement de saison.”

Hannah a déclaré que son partenaire, Ryan Cape, qui travaille comme chef de projet, “a accepté” que la porte change en fonction de la saison.

Elle a poursuivi: “Quand je l’ai fait pour la première fois, il était un peu choqué, mais maintenant il sait que je dois le battre et m’améliorer chaque année.

“Le résident de la maison à laquelle nous sommes joints était sans voix lorsqu’il est sorti pour la regarder. Nous ne pensons pas qu’il soit fan.

“L’autre côté de la maison adore ça car ils attendent avec impatience ce qui va suivre.

“Je pense que les gens ont juste besoin de se détendre et d’en profiter. Ce n’est pas comme si cela allait affecter le prix de leur maison.”