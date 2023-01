Nous dépasserons 1,5 degré de réchauffement climatique

Le monde ne pourra pas éviter de dépasser l’objectif fixé dans le Accord de Paris sur le climat de 2015 limiter le réchauffement climatique à 1,5 degrés Celsius par rapport aux niveaux préindustriels, selon Bill Gates.

Le philanthrope milliardaire et Microsoft co-fondateur répondu aux questions des utilisateurs de Reddit mercredi et une poignée de questions tournaient autour du changement climatique. Gates a fait fortune en lançant la société de logiciels Microsoft, mais il a depuis lancé la société d’innovation nucléaire TerraPower et une société d’investissement, Énergie révolutionnairepour soutenir diverses innovations en matière de changement climatique, et a écrit un livre sur le changement climatique, Comment éviter une catastrophe climatique.

“Le rythme de l’innovation s’accélère vraiment même si nous ne respectons pas les délais actuels ou n’évitons pas de dépasser 1,5”, a écrit Gates en réponse à une question sur la manière dont le monde réagit au changement climatique.

Gates n’est pas le seul de son avis. Un rapport publié fin octobre par le Programme des Nations unies pour l’environnement révèle “Aucune voie crédible vers 1,5° Celsius n’est en place.”

Gates a également déclaré que les efforts débraillés d’atténuation du climat “ralentiront les progrès que nous réalisons pour améliorer la condition humaine”. Il a souligné que dans certaines parties du monde, plus de 10 % des enfants meurent avant l’âge de cinq ans et plus de 30 % n’ont pas assez à manger.

Malgré les perspectives austères de Gates, il maintient également un certain optimisme : “Je crois toujours que nous pouvons éviter un résultat terrible”, a-t-il déclaré.