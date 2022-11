« Nous demandons ce qui est juste » – Shaw Local

SYCOMORE – Après près de huit mois de négociations en cours entre le syndicat des enseignants de Sycamore et l’administration du district, les deux parties restent dans une impasse sur les indemnisations et la durée du prochain pacte de travail, selon des documents publiés Vendredi.

Les questions ouvertes qui sont toujours en cours de négociation comprennent le salaire, les frais d’assurance maladie et les allocations pour les activités parascolaires telles que les entraîneurs et la durée du contrat, selon des documents publiés publiquement auprès du Illinois Education Labour Relations Board. Les documents décrivent également les offres salariales concurrentes faites par la Sycamore Education Association et le district. Aucune résolution n’a été trouvée au cours des mois de négociations, ont déclaré vendredi les représentants des deux parties.

“En tant qu’association, nous sommes pour le moins déçus”, a déclaré Lynnae Ihm, présidente du syndicat, enseignante en éducation spécialisée à la West Elementary School. “Le public a enfin une meilleure compréhension, et nous pouvons pointer nos différences.”

Vendredi, la SEA, qui est un syndicat d’environ 280 enseignants, a travaillé 181 jours sur un contrat qui a expiré le 31 juillet. selon les documents du district. Le contrat précédent est entré en vigueur en 2019. Les négociations au point mort ont déclenché une veillée et plusieurs manifestations lors des réunions du conseil scolaire de Sycamore, avec des centaines d’éducateurs et de membres de la communauté de Sycamore se présentant pour protester contre l’action retardée.

Environ 200 membres de la Sycamore Education Association ont assisté à la réunion du conseil scolaire qui s’est tenue le mardi 11 janvier à l’école secondaire Sycamore. Les négociations entre la Sycamore Education Association et le Sycamore School District 427 sont toujours en cours et aucun accord n’a encore été conclu. Leur précédent contrat a expiré il y a 164 jours, le 31 juillet 2021. (Katrina Milton)

Dans l’offre proposée, le syndicat des enseignants de Sycamore affirme que les négociations ont commencé au début de 2021 lorsque le surintendant Steve Wilder – qui a commencé le poste de direction en 2020 au début de la pandémie – a proposé de prolonger le contrat existant de trois ans.

“En janvier 2021, plutôt que de commencer la longue tradition de négociations de bonne foi de Sycamore, le surintendant de district a suggéré une simple prolongation du contrat actuel de 3 ans”, selon le syndicat.

“Cette extension proposée n’incluait pas de clarté, de justification ou de portée. En raison de cette interruption de procédure sans précédent, la SEA n’a pas pu accepter de telles conditions », selon le syndicat.

Dans un réponse publiée par le district de Sycamore vendredi matin, les administrateurs ont déclaré que les représentants du district et des syndicats négociaient depuis le 14 mai 2021 pour un nouveau contrat.

Les négociations se déroulent entre six membres de l’équipe de négociation SEA, trois membres de l’équipe de négociation du district et un médiateur fédéral à New York.

“Depuis août, nous avons un médiateur fédéral parce qu’il n’y a pas eu suffisamment de progrès”, a déclaré le porte-parole du syndicat, Jake Brens, qui enseigne les arts du langage en huitième année au Sycamore Middle School.

Brens a déclaré que le syndicat estime que le retard continu d’un nouveau contrat signifie que le district n’apprécie pas le travail des enseignants.

“Sycamore a toujours été une destination pour les enseignants de qualité et avait la réputation d’être un district de qualité”, a déclaré Brens. « Nous nous sommes toujours sentis comme une famille. Cette dernière année a grandement endommagé ce sentiment d’être valorisé. … Les enseignants ont toujours été des résolveurs de problèmes, mais à un moment donné, vous atteignez votre point de rupture. Vous ne pouvez pas dire que vous appréciez les enseignants et pourtant ce processus de négociation est toujours en cours.

Brens a déclaré que le plus gros point de friction de la SEA est de ne pas pouvoir s’entendre sur une grille salariale, qui détermine le salaire des enseignants en fonction de leur niveau d’éducation et de leur expérience en enseignement.

“Le district a clairement indiqué qu’il souhaitait se débarrasser entièrement du barème des salaires, et nous avons dit que c’était non négociable”, a déclaré Brens. « L’un des objectifs du conseil est de réduire considérablement la grille salariale. La proposition du district n’attirera pas de nouveaux éducateurs de qualité, et c’est une peine à perpétuité de revenus inférieurs pour les enseignants. Ce n’est pas comme ça qu’on maintient un district scolaire dynamique.

L’offre de la SEA demande : une application appropriée de la grille salariale établie ; une augmentation des salaires des enseignants et de certaines dépenses en allocations sur une période de trois ans de 2021 à 2024 ; modifications du barème des salaires en ce qui concerne les cotisations au système de retraite des enseignants ; faible franchise dépendante pour la couverture familiale ; augmentations des allocations d’encadrement et parascolaires ; et que le salaire et les avantages sociaux sont rétroactifs au début de l’année scolaire 2021-2022.

“Les professeurs de platane ont été figés sur leurs pas [pay raises] au cours des trois dernières années tout en recevant moins que l’augmentation standard du coût de la vie », selon le syndicat dans son offre.

Wilder a déclaré vendredi que les salaires sont un élément important du désaccord de négociation et que les contraintes financières de plusieurs années au niveau du district sont difficiles.

“Même si le salaire n’est qu’un des éléments, c’est un élément important”, a déclaré Wilder. “J’espère que tout le monde reconnaît que [the district] apprécie le travail de tout notre personnel, y compris nos enseignants. De notre point de vue, nous avons toujours la responsabilité de planifier à long et à court terme. Nous essayons d’être justes et d’éviter le genre de coupures qui se sont produites il y a quelques années.

Wilder a déclaré que la commission scolaire restait optimiste quant aux négociations en cours avec le syndicat Sycamore.

“Nous reconnaissons que cela a pris du temps et que les deux parties ont clarifié leurs positions, mais il y a également eu du mouvement tout au long du processus”, a déclaré Wilder. « Les documents que les deux parties ont partagés montrent qu’il n’y a pas nécessairement de gouffre. Nous sommes plus proches que nous ne le pensions.

Un regard sur les demandes

Le district scolaire communautaire de Sycamore 427 offre aux membres du syndicat des augmentations progressives – des augmentations de salaire annuelles fixes – qui diminuent progressivement chaque année, passant de 3,5% au cours de l’année scolaire 2021-2022 à 2,5% au cours de l’année scolaire 2025-2026. L’offre la plus récente et le résumé des coûts, publiés le 26 janvier 2022, par le Sycamore CUSD 427 Board of Education, n’offrent aucune allocation parascolaire supplémentaire ni changement de facteur, et le coût total serait de 2 564 384 $. Les augmentations d’échelon sont réduites de 0,25 % chaque année scolaire.

Le syndicat, cependant, souhaite un montant plus important pour les augmentations annuelles, citant les données du bulletin scolaire de l’Illinois State Board of Education, qui montrent que le salaire moyen des enseignants de l’Illinois a augmenté de 8,8% de 2016 à 2021.

Selon le syndicat, au cours de ces mêmes cinq années, l’enseignant moyen du district scolaire de Sycamore a diminué de 0,5 %, alors que les salaires de l’administration centrale ont augmenté de plus de 6 %.

En conséquence, les membres du syndicat Sycamore souhaitent une augmentation de salaire de 4,49% pour l’année scolaire 2021-2022, une augmentation de salaire de 4,85% pour l’année scolaire 2022-2023 et une augmentation de salaire de 4,58% pour l’année scolaire 2023-2024.

En réponse, les responsables du district ont déclaré que les administrateurs avaient également réduit leur salaire en 2017 et 2018 et avaient reçu des augmentations de salaire annuelles les autres années comparables au montant accordé aux enseignants.

“Il existe quelques cas d’augmentations de salaire administratif dans des situations où les responsabilités professionnelles de l’administrateur ont été modifiées ou ont nécessité un ajustement par rapport aux districts pairs”, lit-on dans la lettre de réponse du district.

Brens a déclaré que la SEA avait atteint son point de rupture. La prochaine réunion de négociation prévue entre le syndicat et le district est fixée au jeudi 3 février.

“Nous espérons que notre réunion de jeudi prochain sera une réunion très productive, et nous continuons à nous préparer à d’autres scénarios”, a-t-il déclaré. “L’affichage public de notre offre est la prochaine étape du processus de négociation et une étape préalable à toute décision de grève.”

Brens a déclaré qu’une grève est une prochaine étape dans ce processus, mais le syndicat n’a pas encore voté en ce sens.

“Nous voulons des élèves dans leurs salles de classe, et nous savons à quel point il est important pour eux d’être à l’école”, a déclaré Ihm. « Notre priorité a été et sera toujours nos étudiants. … Nous ne demandons pas la lune ou une augmentation exceptionnelle. Nous demandons simplement ce qui est juste. Pour le district, ne pas investir dans les enseignants est irresponsable envers la communauté. Cela leur montre que les enseignants ne sont pas valorisés à Sycamore.