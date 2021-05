Nous cuisinons plus, donnons plus et nous prospérerons

New Delhi: Une fois que nous serons revenus à la normale, Marije Vogelzang, experte néerlandaise en «philosophie comestible» et en «conception alimentaire», utilisera probablement des «graines» pour son projet artistique post-pandémique. Dans le passé, elle a créé – «Bastard Breads», «Eat, Love, Budapest» – dans lesquels elle utilisait des pains, des tables et des arrangements uniques pour aborder les problèmes de ségrégation et de frontières créés par la fierté nationale et les préjugés profondément enracinés.

Mais pour le monde touché par le virus, son installation artistique serait différente, plus une ode aux gens qui sont restés au pouvoir malgré les externalités difficiles, et même si «peur et borné» n’étaient «pas diminués».

«Je ne suis pas sûr de ce que je ferais exactement lorsque les choses reviendraient à la normale, mais ce serait un projet avec des semences. Les graines ont un pouvoir inné de pousser et parfois de devenir des arbres incroyablement hauts et forts », a-t-elle déclaré.

«Avec un projet de semences dans le monde post pandémique, je créerais quelque chose qui rendrait les gens conscients de leur propre pouvoir», a déclaré Vogelzang dans un e-mail à New18.com pour cette histoire sur les samaritains dans les villes indiennes fournissant de la nourriture gratuitement aux Les patients Covid – comme les repas pour Madras dont on parle beaucoup.

Cette gentillesse ne diminuera pas, mais elle grandira

À des kilomètres de Vogelzang aux Pays-Bas se trouve l’entreprise «Meals for Madras» basée à Chennai – une initiative lancée par des groupes de professionnels pour fournir de la nourriture gratuite aux patients covid. Depuis quelques semaines d’existence, ils se sont maintenant engagés à en faire un organisme de bienfaisance dans le monde post-pandémique.

Les graines de ce service ont été semées, et comment.

Il y a quelques semaines, Harshini Sreedhar, une professionnelle de la vente chez CISCO, a annoncé sur ses réseaux sociaux qu’elle fournirait de la nourriture gratuite aux patients Covid. Cela a inspiré d’autres à se joindre. Un autre professionnel Deepthi Tanikella, a proposé de cuisiner des repas pour les patients infectés par le virus. Cela a été encore simplifié par Srinidy Ravichandran, chef de produit dans une entreprise de technologie, qui a mis au point une application de glisse. Cela aide à mettre en relation les patients avec les cuisiniers bénévoles de leur localité.

Ce qui a commencé avec 12 cuisiniers est maintenant devenu une communauté de plus de 150 bénévoles venant de différents horizons, envoyant parfois 700 paquets de nourriture. Certains bénévoles participent aux trois repas.

La dernière plume de la casquette est la collaboration de Meals of Madras avec des trash troopers, un projet d’entrepreneuriat social, et il apportera de la nourriture aux personnes travaillant en tant que travailleurs de première ligne. Ils étaient actifs au moment des inondations de Chennai. L’année dernière, lors de la pandémie, le groupe fournissait une ration sèche. Mais dans la deuxième vague, ils ont externalisé la capacité de la cuisine à Meals for Madras. Après avoir réduit leur capacité de cuisine, ils se concentreraient sur la connexion et la fourniture de nourriture aux sections les plus vulnérables de la société, les ouvriers et les travailleurs de première ligne.

Avec l’arrivée des trash troopers, 15 personnes de plus fournissent de la nourriture dans le cadre de cette entreprise sociale. Ils ont formé des groupes de cinq bénévoles qui travaillent en rotation.

Ayant travaillé dans les inondations de Chennai en tant que groupe de volontaires pour apporter des secours, ils trouvent la pandémie d’un territoire différent, «et c’est à cause de l’incertitude, comme si nous entrons dans une zone inondable, nous savons quoi éviter. Mais pour le moment, vous ne savez pas comment le virus se transmettra. Il y a de l’incertitude. Nous travaillons en rotation et observons toutes les précautions, mais il y a de la peur, et si un virus… entre en contact », a déclaré Paul Pradeep Chris du groupe.

Nourriture: le plus simple est le mieux

Le «Meals for Madras» envoie des plats faits maison avec des bénévoles qui interviennent selon la convenance et le calendrier. Il y a un couple de médecins qui prend les commandes de plats cuisinés à la maison pour les patients. Si un volontaire en particulier fait face à un resserrement des fonds, le groupe peut collecter des fonds. Récemment, les jeunes qui ont participé à un tournoi sportif ont fait don de l’argent qu’ils avaient gagné à Meals for Madras. Ils avaient auparavant pensé à acheter des maillots pour eux-mêmes, mais ils ont fait un don à l’entreprise.

Sreedhar a déclaré: «Nous n’envoyons pas de plats gastronomiques. Nous fabriquons de la nourriture maison simple, et certains d’entre nous l’envoient avec des notes et sont également douchés par les messages des patients. Il y a juste une augmentation de la quantité, si nous avons fait des repas pour trois plus tôt, dans le cadre de cette entreprise, nous faisons pour deux ou trois personnes de plus. «

Les bons jours, partagez des recettes et des gestes chaleureux des patients. Leur travail implique l’épicerie, l’emballage des aliments, et en cas d’indisponibilité dans la zone requise, ils doivent se connecter à l’emplacement le plus proche. «Cette initiative a donné une opportunité à des personnes qui ne peuvent pas être en première ligne mais qui sont prêtes à contribuer», a déclaré Sreedhar et a ajouté: «C’est agréable de voir des gens qui veulent contribuer en ce moment, et ce sont tous des professionnels ou certains peuvent également être confrontés à un resserrement des fonds, mais il n’y a pas de chute dans l’esprit. »

Pandémie et perception alimentaire

Sreedhar a déclaré que Swiggy et Dunzo fournissaient leurs services, mais avec cette initiative, les choses sont différentes car ce n’est pas une cuisine en vrac qui se passe pour tout le monde. «Commander de l’extérieur n’est pas la même chose que nous le faisons à Meals for Madras. Votre commande ne provient pas de la cuisson en vrac. Nous fabriquons spécialement des plats faits maison et rédigeons également des notes. Il y a une pensée et la nourriture est un médicament », a-t-elle déclaré.

Du gros au spécial, la cuisine pandémique pour les autres est plus réfléchie et contribue à la guérison.

Vogelzang a déclaré que la pandémie a eu un effet très intéressant sur la façon dont nous percevons la nourriture, et l’un d’eux est: «Comme dans la majorité du monde, les gens ont plus qu’assez de nourriture mais moins que suffisamment de respect et d’appréciation pour la nourriture, je pense que a un peu changé », a-t-elle déclaré dans un e-mail.

Elle a vu que beaucoup de gens ont commencé à apprécier davantage la nourriture et ont commencé à cuisiner davantage et à cuisiner davantage, «ce qui, à mon avis, est génial, mais ce que je pense est encore plus intéressant, c’est que vous pouvez voir que les restrictions de la pandémie ont vraiment suscité plus d’imagination et d’inventivité. chez les gens. Je pense qu’en tant que société, nous sommes incroyablement paresseux et bornés en ce qui concerne la nourriture et toutes les façons dont nous pouvons gérer la nourriture et manger. «

Mais cela a changé avec la pandémie, car «il y a eu une série d’initiatives inattendues et créatives qui ont ouvert de nouvelles approches de l’alimentation et des affaires», a-t-elle déclaré.

Dans le monde post-pandémique, c’est ce dont nous avons besoin pour prospérer, a déclaré Vogelzang: «Je pense que nous pouvons vraiment utiliser une approche plus créative de la vie et des défis comme la pandémie nous montrent que les personnes avec un esprit plus flexible et créatif prospéreront. Pas parce qu’ils ont de l’argent, pas parce qu’ils sont établis. Simplement parce qu’ils osent penser différemment et osent simplement faire des choses. J’ai vraiment aimé voir ça.

La pandémie s’est accompagnée d’une distanciation sociale les uns des autres, mais cela ne signifiait pas de distanciation ou de séparation de la contribution, et «nous n’avons pas non plus été séparés de nos sens, nous avons atteint une appréciation accrue de nos sens, en partie parce que beaucoup d’entre nous ont perdu le sens de l’odorat». dit Vogelzang.

À son avis, beaucoup ont perdu leur sens de l’odorat et ont donc commencé à valoriser ces choses omniprésentes, donc dans ce sens «nous sommes également nettoyés – valorisant davantage».

