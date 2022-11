Nous croyons toujours au potentiel futur d’AMD, mais les résultats à court terme rendent difficile de voir

Advanced Micro Devices (AMD) a annoncé des résultats du troisième trimestre fiscal qui ont manqué les attentes à la baisse après la cloche de clôture mardi. L’action a d’abord chuté après les heures de négociation avant de s’inverser et d’augmenter de 4 %, les investisseurs se réconfortant de la progression des revenus d’AMD d’une année sur l’autre au troisième trimestre. Malheureusement, nous ne voyons pas grand-chose dans le rapport pour indiquer un relâchement à court terme des problèmes auxquels est confrontée l’industrie des semi-conducteurs. Le chiffre d’affaires du troisième trimestre d’AMD a augmenté de 29 % pour atteindre 5,57 milliards de dollars, manquant les estimations de 5,62 milliards de dollars. La marge brute ajustée a augmenté de 150 points de base à 50 %, largement en ligne avec les attentes. Le bénéfice ajusté par action a chuté de 8% à 67 cents, manquant les attentes des analystes de 68 cents. Conclusion Il n’y a pas eu de surprises majeures puisque la direction a préannoncé le trimestre début octobre. Étant donné que les problèmes qui affligent l’industrie sont bien compris à ce stade – principalement la faible demande d’ordinateurs personnels et les restrictions américaines à l’exportation de certaines puces haut de gamme vers la Chine – les investisseurs semblent avoir géré leurs attentes et pardonné les prévisions légèrement plus faibles que prévu d’AMD, qui a de nouveau été tempéré en raison de la faible demande de PC et de jeux vidéo. Alors qu’AMD a profité des faux pas constants d’Intel (INTC), la direction exécute efficacement sa feuille de route et semble naviguer efficacement dans l’environnement d’exploitation difficile. Les revenus des centres de données restent résilients grâce à la forte demande de cloud nord-américain, où AMD est le plus fort, tandis que les ventes du segment Embedded ont bénéficié de la forte demande du marché final. Gaming et Client resteront faibles jusqu’à la fin de l’année, mais AMD prend ses médicaments et travaille avec diligence pour éliminer les niveaux de stocks élevés d’ici la fin de l’année. Cela place l’entreprise dans une meilleure position à l’approche de 2023. Alors que les moteurs de croissance à long terme – le cloud computing, les jeux et la numérisation – semblent totalement intacts, les problèmes à court terme doivent être résolus. Les inventaires des canaux doivent débusquer. Nous avons besoin de plus de clarté sur le front macroéconomique, car cela oblige les entreprises clientes à ralentir de manière compréhensible le rythme des dépenses. C’est similaire à ce que nous avons entendu des autres holdings du Club Microsoft (MSFT) et Amazon (AMZN) au sujet de leur demande de cloud, lorsqu’ils ont annoncé leurs trimestres la semaine dernière. Malheureusement, nous devrons résoudre ces problèmes plus immédiats avant même que les investisseurs puissent commencer à penser à ces futurs moteurs de croissance, sans parler de s’appuyer sur eux pour acheter des actions. Étant donné que (1) la surabondance des stocks semble prête à durer au moins jusqu’à la fin de l’année, (2) les dépenses des entreprises dépendront de l’amélioration de la clarté économique et (3) l’état des ventes de semi-conducteurs en Chine reste incertain, nous réduisons nos prix objectif sur les actions AMD à 85 $ à partir de 130 $. Nous maintenons notre note 2 malgré la valorisation relativement attractive, même après prise en compte du fait que les analystes vont sans doute retirer les estimations 2023 mercredi. Cependant, il n’y a tout simplement aucune raison de donner la priorité au secteur des semi-conducteurs comme lieu d’engagement de fonds supplémentaires dans cet environnement. Pour le portefeuille Club, nous avons réduit notre exposition aux jetons dans les poches de force au cours des dernières semaines. Nous encourageons également les membres à consulter notre guide de l’industrie des semi-conducteurs que nous avons publié plus tôt mardi. Nous pensons que cette connaissance aidera à mieux comprendre le trimestre et les moteurs de la croissance à long terme d’AMD et le fonctionnement de l’industrie des puces. Résultats à l’échelle de l’entreprise au troisième trimestre Pour rappel, AMD publie ses résultats sur quatre segments : (1) Data Center, qui comprend les unités centrales de traitement (CPU) des serveurs, les unités de traitement graphique (GPU) des centres de données, les produits pour centres de données Pensando et Xilinx ; (2) Client, c’est-à-dire processeurs et jeux de puces d’ordinateurs de bureau et d’ordinateurs portables ; (3) Gaming, c’est-à-dire des processeurs graphiques discrets et des produits de console de jeu semi-personnalisés qui vont dans la Xbox de Microsoft (MSFT) et la PlayStation de Sony) ; et (4) le segment Embedded, qui comprend les produits embarqués AMD et Xilinx. Le chiffre d’affaires des centres de données a augmenté de 45 % pour atteindre 1,6 milliard de dollars, ce qui est conforme aux attentes et marque le 10 e trimestre consécutif de ventes record de processeurs pour serveurs grâce aux fortes ventes de processeurs pour serveurs EPYC. Le bénéfice d’exploitation du segment s’est élevé à 505 millions de dollars, ce qui représente 31 % des revenus. Cela représente une augmentation par rapport aux 308 millions de dollars et 28 % des revenus d’il y a un an. Alors que les revenus des OEM (fabricants d’équipements d’origine) des entreprises ont diminué séquentiellement alors que les clients ont ralenti leurs achats en raison de l’incertitude macroéconomique, le cloud a augmenté séquentiellement et a plus que doublé par rapport à la période de l’année précédente. À la tête du segment, la direction a déclaré que l’EPYC génération 3 est le processeur de serveur le plus performant et le plus économe en énergie du marché aujourd’hui, et l’équipe prévoit d’étendre encore cette avance la semaine prochaine avec le lancement public de leur génération 4. C’est un 5 nanomètre CPU EPYC, qui devrait offrir des améliorations significatives des performances et une efficacité énergétique accrue. L’efficacité énergétique est particulièrement importante étant donné que Microsoft et Amazon ont annoncé une augmentation des coûts énergétiques pesant sur les marges du segment cloud. En dehors des processeurs, la direction a annoncé des ventes record de FPGA Xilinx et de produits de centre de données réseau et a déclaré : « L’ajout des DPU Pensando [data processing units] à notre portefeuille de produits a été très bien accueilli par les clients, mis en évidence par le doublement de notre pipeline de clients d’entreprise au cours des quelques mois qui ont suivi la clôture de l’acquisition. Pensando, la direction s’attend à ce que la croissance à long terme et les gains de parts de marché se poursuivent. Le chiffre d’affaires des clients s’élevait à 1 milliard de dollars, soit une baisse de 40 % d’une année sur l’autre, cependant, ce qui correspond aux estimations consensuelles. Les ventes ont été affectées par la faible demande de PC et les partenaires de distribution ciblés sur la réduction des stocks, ce qui a entraîné des expéditions inférieures à la consommation d’AMD. Essentiellement, AMD expédie en dessous de la demande des consommateurs afin d’aider les revendeurs à éliminer leurs stocks. Les pertes d’exploitation se sont élevées à 26 millions de dollars, en baisse par rapport aux revenus de 490 millions de dollars de l’année précédente. Les revenus du jeu se sont élevés à 1,6 milliard de dollars, en hausse de 14 % d’une année sur l’autre, ce qui est également conforme aux estimations tirées par la hausse des ventes de produits semi-personnalisés. Il a été partiellement compensé par une baisse du chiffre d’affaires ming revenus graphiques. Il s’agit du sixième trimestre consécutif de ventes record semi-personnalisées grâce à une demande résiliente pour les consoles de jeu de nouvelle génération – PlayStation 5 et Xbox Series X | S – avant la saison des fêtes. Les graphiques de jeu ont été touchés en raison de la faible demande des consommateurs et des efforts de la direction pour réduire l’inventaire des canaux avant le lancement du GPU de nouvelle génération plus tard cette semaine. Le bénéfice d’exploitation du segment s’est élevé à 142 millions de dollars, ce qui représente 9 % des revenus. C’est en baisse par rapport à 231 millions de dollars et 16 % des revenus il y a un an. Les revenus intégrés ont augmenté de manière significative d’une année sur l’autre pour atteindre un record de 1,3 milliard de dollars, également conforme aux attentes. La croissance a été principalement tirée par l’inclusion des activités de Xilinx. Lors de l’appel, la direction a annoncé des ventes record à des clients de l’aérospatiale et de la défense, de l’automobile et des communications. Le bénéfice d’exploitation du segment s’est élevé à 635 millions de dollars, soit 49 % des revenus. Cela représente une augmentation par rapport aux 23 millions de dollars et 30 % du chiffre d’affaires d’il y a un an, l’important bond annuel étant principalement dû à l’inclusion des revenus des produits intégrés Xilinx. Prévisions Pour l’année complète, AMD prévoit désormais un chiffre d’affaires d’environ 23,5 milliards de dollars plus ou moins 300 millions de dollars, ce qui représente une croissance de 43 % d’une année sur l’autre. Cela, cependant, était un peu léger par rapport aux 23,9 milliards de dollars attendus, à mi-parcours. La société a également réduit ses prévisions de marge brute à environ 52 %, ce qui est à peu près conforme aux attentes. Pour son quatrième trimestre fiscal, AMD prévoit un chiffre d’affaires d’environ 5,5 milliards de dollars, plus ou moins 300 millions de dollars, soit une augmentation d’environ 14 % d’une année sur l’autre, la croissance du centre de données et de l’embarqué étant partiellement compensée par la baisse des clients et des jeux. Ces perspectives sont inférieures aux estimations de 5,85 milliards de dollars à mi-parcours. Les marges brutes non conformes aux PCGR devraient être d’environ 51 %, ce qui est légèrement inférieur aux estimations d’environ 52,4 %. (PCGR signifie principes comptables généraux.) Flux de trésorerie, allocation de capital Au cours du trimestre, AMD a généré 965 millions de dollars de flux de trésorerie d’exploitation, en deçà des estimations de 1,18 milliard de dollars. Le flux de trésorerie disponible a également été plus léger que prévu à 849 millions de dollars par rapport aux estimations de 937 millions de dollars. 