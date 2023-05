« Nous croyons qu’il faut prendre un match à la fois », déclare Arata Izumi, entraîneur des jeunes champions de la Fondation Reliance

Reliance Foundation Young Champs (RFYC) s’est qualifié pour les championnats nationaux de la Reliance Foundation Developmental League (RFDL) en cours après avoir réussi les qualifications régionales et nationales au cours des deux derniers mois de la ligue. L’équipe a affronté une compétition intense de divers adversaires comme le Mumbai City FC, l’East Bengal FC et le Velsao SCC pour passer la phase de groupes nationaux lors de leurs matchs à Mumbai.

A LIRE AUSSI | UCL: la brillante frappe de Kevin De Bruyne en deuxième mi-temps aide Manchester City à remporter le match nul 1-1 contre le Real Madrid

Le RFYC a marqué 33 buts lors de ses éliminatoires régionales et n’en a encaissé que trois en 10 matchs, terminant ainsi avec une différence de buts positive de 30. Le Mumbai City FC, qui a terminé deuxième derrière eux, avait 11 points de retard sur le total de RFYC. Notamment, RFYC n’a pas abandonné un match dans les régionales en remportant les 10 matchs. Dans de telles circonstances, il était naturel qu’ils se dirigent vers la phase de groupes nationaux avec la tête haute en toute confiance.

Arata Izumi, ancien international indien et entraîneur du RFYC, a déclaré : « Nous avions des équipes vraiment talentueuses dans notre groupe, comme le Mumbai City FC. Il était donc important d’obtenir de bons résultats dès le début et nous nous concentrons uniquement sur nos préparations qui durent depuis très longtemps avec tous les joueurs impliqués dans la configuration », a déclaré Izumi.

Le voyage ne s’arrête pas là pour le RFYC car ils se battront désormais dans les quatre derniers pour remporter le trophée RFDL tant convoité. De plus, ils ont également obtenu l’opportunité de verrouiller les cornes avec des clubs de la plus grande ligue de football du monde – Premier League (PL), où Everton FC, Wolverhampton Wanderers FC et West Ham United FC ainsi que l’équipe sud-africaine de haut niveau Stellenbosch FC en la prochaine Premier League Next Generation Cup à Mumbai. Mais, Izumi n’est pas du genre à perdre sa concentration tout de suite.

« En ce moment, nous devons relever le prochain défi qui nous attend – les championnats nationaux. Nous avons très bien fait d’arriver jusqu’ici mais il est important de ne pas trop penser à l’avenir. Notre philosophie est de le prendre un jour et un match à la fois. Nous devons nous donner à 100% pour le prochain match, puis le match d’après. Bien sûr, les joueurs apprendront et apprendront beaucoup de choses en jouant contre des clubs de Premier League et d’Afrique du Sud, mais ils doivent s’assurer qu’ils restent dans le moment et se concentrent sur les championnats nationaux maintenant », a déclaré Izumi.

A LIRE AUSSI | Mauricio Pochettino met en place un plan de transfert à trois pour Chelsea: rapport

Leur attaquant Chirag Bhujel, qui porte également le maillot numéro 7 emblématique de l’équipe, a été une révélation avec ses buts réguliers dans la phase de groupes nationaux. Lorsqu’il ne commence pas, il sort du banc pour avoir un impact et propulser son équipe vers la victoire, comme en témoigne leur victoire 3-2 contre le Bengale oriental le 1er mai. Il y a des dizaines de jeunes stars prometteuses dans ce RFYC. mais tous les yeux seront tournés vers Bhujel alors que l’équipe entre dans la phase finale de cette saison intensément compétitive de la RFDL cette semaine.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives, consultez les détails du porte-casquette orange et violet ici