L’amphithéâtre était autrefois une étable, le centre d’étude est un ancien salon de ferme et les salles de classe sont pour la plupart à l’extérieur : bienvenue dans le tout nouveau collège d’enseignement supérieur de Grande-Bretagne. L’ancienne ferme qui est Collège des Montagnes Noires Le campus est au cœur d’une institution insurgée qui est la première entièrement dédiée à l’adaptation à l’urgence climatique. Le collège propose cette année un nouveau cursus radical conçu pour préparer les étudiants à une carrière en période de crise climatique et pour former une génération dotée des compétences et des idées innovantes nécessaires pour faire face à la crise. Les premiers étudiants de son BA en avenir durable : arts, écologie et changement de systèmes arriveront sur le campus rural en septembre pour suivre le cours interdisciplinaire de trois ans, qui comprend les dernières sciences du climat, les neurosciences, l’histoire de l’environnement et la pensée critique, avec The Nutmeg’s Curse d’Amitav Ghosh comme texte clé. “L’idée du diplôme est que nous créons des acteurs du changement qui deviennent des catalyseurs dans les organisations”, a déclaré Ben Rawlence, un écrivain et penseur qui a fondé le collège avec un collègue écrivain, Owen Sheers, il y a trois ans. «Chaque organisation va chercher désespérément à embaucher des personnes connaissant le climat. La demande va exploser. » Les étudiants font une pause au collège, qui est basé dans une ancienne ferme. Photographie: Billie Charity / Black Mountains College Il y a aussi un désir croissant d’études sur le climat de la part des étudiants et des jeunes, l’Université de Barcelone ayant récemment cédé à la demande des militants étudiants d’introduire un cours obligatoire sur la crise climatique pour tous à partir de 2024. “Nous voulons également perturber le système éducatif britannique”, a déclaré Rawlence. « Quel est le rôle de l’université en période d’urgence planétaire ? C’est sûrement de l’éducation publique, au-delà du simple fait d’enseigner aux gens qui vous paient des frais. Nous ne sommes pas honnêtes avec les jeunes si nous n’enseignons pas le contexte dans lequel leur carrière et leurs compétences seront appliquées. « Étant donné que l’enseignement supérieur est assez inadapté, surtout dans le contexte du changement climatique, pourquoi n’aurions-nous pas un nouveau collège qui propose une alternative avec un cours dédié à l’adaptation climatique ? Ce n’est pas seulement un problème scientifique – c’est un problème de conscience et de valeurs et de chaînes d’approvisionnement et une façon de regarder le monde. Black Mountains College, une organisation caritative, est basée sur une ferme de 120 acres à l’extérieur de Talgarth dans les Brecon Beacons. Il propose davantage d’enseignements et de cours de courte durée à Hay-on-Wye, Brecon et dans les villes voisines. Depuis sa création en 2019, le collège, qui est dirigé par quatre employés à temps plein et 12 tuteurs à temps partiel, fonctionne avec un financement de démarrage du fonds communautaire de la loterie nationale (Pays de Galles) et du développement durable du parc national de Brecon Beacons. fonds. Le collège a également collecté 250 000 £ auprès de particuliers. « Nous avons bénéficié de beaucoup de bonne volonté et d’enthousiasme et d’étudiants qui ont fait preuve de patience à propos des installations qui se sont développées autour d’eux », a déclaré Rawlence. “Nous avons tous appris.” Outre son nouveau cursus validé par Université métropolitaine de Cardiffle collège propose des cours gratuits d’un an de niveau 2 NVQ sur l’horticulture régénérative et les métiers du taillis et du bois vert, les deux cours fournissant des compétences pratiques et respectueuses de l’environnement pour l’adaptation à la crise climatique. Vue d’artiste du bâtiment du campus achevé, qui est fabriqué à partir de la ferme existante. Photographie: Featherstone Young / Black Mountains College Le campus de la ferme est un élément clé de l’apprentissage, avec des parcelles de culture expérimentales testant des techniques d’agriculture régénérative. ignorer la promotion de la newsletter Inscrivez-vous pour Terre à terre Newsletter hebdomadaire gratuite Les histoires les plus importantes de la planète. Recevez toute l’actualité environnementale de la semaine – le bon, le mauvais et l’essentiel

Avis de confidentialité: Les newsletters peuvent contenir des informations sur les organisations caritatives, les publicités en ligne et le contenu financé par des tiers. Pour plus d’informations, consultez notre Politique de confidentialité. Nous utilisons Google reCaptcha pour protéger notre site Web et Google politique de confidentialité et Conditions d’utilisation appliquer.

après la promotion de la newsletter

Les NVQ incluent également des «compétences de base» telles que la science du climat et l’empathie, les neurosciences informant des techniques éducatives innovantes qui mettent l’accent sur l’apprentissage en plein air et multisensoriel, en utilisant des pratiques créatives telles que la peinture et la danse pour améliorer l’apprentissage.

Et sans grande publicité, le collège a déjà reçu les CV de plus de 100 universitaires désireux de rejoindre son corps enseignant. Rawlence a déclaré: «Cela en dit long sur l’état de l’enseignement supérieur, la façon dont les enseignants sont traités et le manque d’opportunités pour responsabiliser les jeunes, ce que je pense que les professeurs d’université veulent faire. Cela représente très bien ce qu’ils pensent que l’enseignement devrait être.

Priya Doshi, qui a interrompu sa carrière d’enseignante d’espagnol et de français pour passer le NVQ forestier, sculpte du bois de prunier dans l’ancienne étable. « J’ai toujours rêvé de faire quelque chose qui soit plus en contact avec la nature et d’acquérir des compétences pratiques. C’est incroyable ce qu’ils ont fait ici. Cela a changé ma vie. Je me sens tellement reconnaissante », a-t-elle déclaré. “Nous discutons du changement climatique à l’université, ce qui est vraiment génial – discutons de la façon de vivre positivement, car c’est une période assez stressante.”

Un autre étudiant, Lewis Williams, a quitté son poste de directeur d’un studio de design pour suivre le cours d’un an. Son bureau donnait sur un château gallois, mais il s’est rendu compte qu’il était tellement occupé par des e-mails qu’il n’y a jamais jeté un coup d’œil. “J’ai réalisé que j’avais besoin d’être à l’extérieur pour faire quelque chose de différent”, a-t-il déclaré. « L’idée du collège est incroyable – quelque part entre une école forestière et un atelier de fin de semaine. Tout ce que vous apprenez est applicable – vous pouvez l’emporter avec vous. C’est de l’expérience, des connaissances et de la passion, plutôt que de mémoriser des choses d’un livre et de faire un test à la fin.

Williams vend déjà des boiseries qu’il fabrique à l’université. « Le collège est très solidaire. Ils aident à enseigner les compétences en affaires aux côtés de grandes idées. Il y a tellement d’opportunités.

Nathan John, qui vit dans un logement étudiant dans l’ancienne ferme, a étudié la littérature anglaise à Swansea avant de passer le NVQ du collège en horticulture. “Je voulais faire quelque chose qui ne me culpabilise pas – c’est une étape dans un mouvement vers une vie plus éthique par rapport au changement climatique”, a-t-il déclaré.

Jonny Davies, de Sussex, a travaillé comme chef d’école forestière avant de déménager pour étudier au collège. “Les jeunes enfants dans les écoles sont éduqués pour un monde imaginaire qui n’existe pas maintenant, et encore moins quand ils grandiront”, a-t-il déclaré. “Nous ne savons pas comment parler de ce qui se passe [with the climate crisis] ou comment l’éduquer. Certaines universités se départissent des investissements dans les combustibles fossiles, mais nous devons penser à tout. Au moins, lorsque vous créez une nouvelle université, vous pouvez l’orienter dans la bonne direction.