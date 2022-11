Nous craignions pour nos vies alors que des voleurs masqués s’enfuyaient avec des Rolex lors d’un raid au pied-de-biche, révèlent les stars du RHOC Nicole et Joe Sealey

Les stars du RHOC, Nicole et Joe Sealey, ont été victimes d’un terrifiant raid de gangs masqués sur leur maison qui les a laissés craindre pour leur vie.

Jeudi, des voleurs brandissant un pied-de-biche se sont enfuis avec leurs bijoux, y compris l’alliance de Nicole et trois Rolex, peut révéler The Sun.

instagram/@nicolesealey74

Nicole sealey et son mari Joe ont raconté comment des voleurs ont pénétré par effraction dans la porte arrière de leur maison

Trois Rolex appartenant à la paire ont été volées

Ils se sont également enfuis avec l'alliance et l'anneau de fiançailles de Nicole

Le couple millionnaire se trouvait dans leur manoir de Wilmslow avec leur fils et leur nièce lorsque les trois hommes ont fait irruption dans leur maison à 20h15.

Petrified Nicole – célèbre pour avoir joué dans The Real Housewives of Cheshire – était seule en bas lorsque les voyous ont frappé et se sentait chanceuse d’être en vie.

Elle a déclaré au Sun: «Nous étions à la maison et Joe et moi étions assez malades, nous allions donc nous coucher tôt.

« J’étais descendu pour tout éteindre pour la nuit. J’ai reculé pour souffler une bougie quand tout à coup j’ai eu l’impression qu’une bombe avait explosé dans la maison.

“C’était comme une explosion. Je venais littéralement de m’éloigner de l’endroit où ils avaient jeté une chose concrète à travers la vitre.

“Je suis incroyablement chanceux qu’ils n’aient pas rompu en 10 secondes auparavant. S’ils le faisaient, je ne pense pas que je serais encore là.

« Ils sont ensuite entrés dans la pièce où j’étais. Ils avaient des pinces à mine et ils m’ont poursuivi. Il y a évidemment eu confrontation. C’est juste très chanceux qu’aucun de nous n’ait été blessé.

Les pillards se sont directement dirigés vers les bijoux de Nicole et de l’ancien gardien de but de West Ham, Joe, et se sont enfuis avec les objets les plus précieux de la paire.

Parmi la grande quantité de bijoux volés figuraient l’alliance de Nicole, une bague solitaire, une montre Rolex Daytona, une montre Rolex Presidential et une Rolex Sky Dweller.

Nicole a expliqué: «Évidemment, les choses peuvent être remplacées et les choses étaient assurées, mais elles avaient juste une énorme valeur sentimentale.

« Ils ont pris mon alliance et ma bague de fiançailles. Ils ont pris la montre que j’avais offerte à mon mari en cadeau de mariage. Ils ont pris une de mes bagues qui était un cadeau pour mes 40 ans.

« Ces choses que vous ne pouvez tout simplement pas remplacer. Il est clair que c’est ce qu’ils recherchaient – ​​les bijoux. Nous n’avons jamais d’argent liquide à la maison.

« C’était comme s’ils savaient exactement pourquoi ils étaient là. Ils étaient assez spécifiques.

Les flics chassent maintenant les trois voyous qui, selon eux, avaient tous un fort accent mancunien.

Ils avaient des pieds de biche et ils m’ont poursuivi. C’est juste une chance qu’aucun de nous n’ait été blessé.

Nicole Sealey du RHOC

L’un des hommes a été décrit comme mesurant environ 6 pi 1 po et de corpulence trapue; le second mesurait environ 6 pieds et était de corpulence athlétique, tandis que le troisième homme était décrit comme étant légèrement plus petit et de corpulence trapue.

Nicole a déclaré: «Nous avons juste besoin d’obtenir autant de séquences de vidéosurveillance que n’importe qui pourrait avoir pour essayer d’obtenir ces gars-là.

“Il faut les arrêter. Il est clair qu’ils ne comprennent pas les conséquences.

“Tout ce à quoi je peux penser, c’est que s’ils étaient entrés par effraction dans la maison d’une personne âgée, ils auraient pu lui faire une crise cardiaque parce que le son de leur effraction était si fort.

“La police a été incroyable et les messages de soutien des gens ont été fantastiques.”

“ABSOLUMENT TERRIFIANT”

Les flics exhortent maintenant toute personne qui se trouvait dans la région et qui a vu tout ce qui pourrait aider leur enquête à entrer en contact.

Le sergent-détective Stephen Joyce, de Macclesfield CID, a déclaré: «Ce fut un incident absolument terrifiant pour toutes les personnes impliquées et nous nous engageons à faire tout notre possible pour retrouver les personnes responsables.

“Des enquêtes sont en cours et dans le cadre de notre enquête, nous souhaitons entendre toute personne qui se trouvait dans la région de Manchester Road, près de Styal Road, au moment de l’incident et pense avoir été témoin de quelque chose de suspect.

“Il en va de même pour toute personne possédant des images de vidéosurveillance ou de caméra de tableau de bord susceptibles d’aider notre enquête.

“Je demanderais également aux entreprises ou aux particuliers d’être vigilants et de signaler toute personne qui tenterait de vendre les montres et bijoux volés.”

Toute personne disposant d’informations ou d’images susceptibles d’aider l’enquête en cours doit visiter le site Web ou appeler le 101, en citant IML 1415021.

Les informations peuvent également être signalées de manière anonyme, via Crimestoppers, au 0800 555 111.