“Nous continuons à envoyer des e-mails mais aucune réponse appropriée” – Sreeja Akula attend un prix en argent pour ses victoires

La star montante du tennis Sreeja Akula a révélé qu’elle n’avait pas reçu son prix pour ses victoires aux Championnats nationaux seniors plus tôt cette année. Elle a informé les médias qu’elle n’avait pas reçu le prix en argent pour les victoires en simple et en double lors de l’événement national et qu’elle faisait face à des retards peu clairs dans le même cas.

« Ce n’est pas une petite somme. Je devrais obtenir plus de ₹ 2 lakhs. Nous continuons à envoyer des e-mails mais nous n’obtenons aucune réponse appropriée », a déclaré Sreeja à The Indian Express.

La joueuse de 24 ans a représenté la Reserve Bank of India (RBI) en finale du simple féminin au tournoi national et avait battu Mouma Das, 38 ans, par 4-1. Cependant, en finale du double, elle avait fait équipe avec Ayikha Mukherjee où ils ont battu la paire RSPB de Takeme Sarkar et Prapti Sen.

Akula a déclaré aux médias que si Mouma Das et la plupart des médaillés du simple messieurs avaient reçu leurs paiements, elle ne l’avait pas fait. En outre, il n’y a aucune précision quant à la raison pour laquelle les paiements n’ont pas encore été effectués.

Elle a dit qu’elle avait même écrit une lettre au CoA et à l’association Meghalaya demandant pourquoi elle n’avait pas reçu son paiement, mais en vain. Elle attend toujours au moins une réponse raisonnable pour la même chose.

Akula est l’une des étoiles montantes du tennis de table en Inde. Elle a remporté de nombreux tournois et a également écrit l’histoire en remportant l’insaisissable médaille d’or pour l’Inde dans la catégorie double mixte, aux Jeux du Commonwealth 2022.

Elle a également été la gagnante des épreuves de simple et de double aux Championnats nationaux seniors de 2022 qui se sont tenus en avril. Cependant, lors des Jeux nationaux de 2022 qui se sont tenus récemment, elle a perdu contre Sutirtha Mukherjee en finale du simple féminin où cette dernière l’a battue 11-8, 11-7, 11-8, 12-14, 11-9.

À l’heure actuelle, la joueuse de 24 ans est l’une des joueuses de tennis de table féminines les mieux classées du pays et a hâte d’ajouter plus de plumes à sa casquette. Dans une récente interview à News18, elle a parlé de sa prochaine grande cible.

« Mon objectif est d’entrer dans le top 50 du classement mondial. Je suis actuellement placé à 73, donc le prochain objectif est de percer le top 50 dans les prochains mois, puis d’entrer progressivement dans le top 30 à l’avenir », a déclaré Akula.

