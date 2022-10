Nous continuerons d’investir dans les hydrocarbures : PDG de BP

BP La stratégie est centrée sur l’investissement dans les hydrocarbures tout en injectant simultanément de l’argent dans la transition énergétique prévue, a déclaré lundi le PDG de la supermajor pétrolière et gazière.

“Ce dont le monde a besoin, plus que jamais en ce moment, c’est d’une conversation et d’une série d’actions impliquées dans les aspects pratiques et les réalités d’aujourd’hui et de demain”, a déclaré Bernard Looney, qui participait à une table ronde animée par Hadley Gamble de CNBC, a dit.

“Et j’entends par là, notre stratégie en tant que BP – que nous exécutons au Royaume-Uni, sur laquelle nous travaillons ici au Moyen-Orient et nous le faisons aux États-Unis et dans le monde – consiste à investir dans hydrocarbures aujourd’hui, car le système énergétique d’aujourd’hui est un système d’hydrocarbures », a-t-il ajouté.

S’exprimant lors de la conférence Adipec à Abu Dhabi, Looney a déclaré que son entreprise “essayait évidemment de produire ces hydrocarbures avec les émissions les plus faibles possibles” tout en investissant dans “l’accélération de la transition énergétique”.

“Et nous le faisons en Grande-Bretagne, nous le faisons aux États-Unis, nous le faisons ici”, a-t-il déclaré, citant le captage du carbone, la recharge des véhicules électriques, l’hydrogène et l’éolien offshore.