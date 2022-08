Nous continuerons à nous opposer aux directives sur le mandat du projet de code du sport de 2017, déclare l’IOA

L’Association olympique indienne (IOA) a “salué” jeudi la mesure provisoire qui lui a été accordée par la Cour suprême, affirmant qu’elle continuera de contester les clauses “litigieuses” du Code national du sport, principalement liées aux “directives de permanence” pour les officiels et droits de vote » des organes de l’État.

Ordonnant le statu quo, le SC a déclaré jeudi que le comité d’administrateurs (CoA) de trois membres nommé par la Haute Cour de Delhi ne reprendrait pas les affaires de l’IOA.

A LIRE AUSSI | Nombre record de matchs pour les filles à Khelo India Football Delhi Women’s Premier League

Le CS a pris note des observations du solliciteur général Tushar Mehta, représentant le Centre et l’AIO, selon lesquelles le CIO (organisme mondial) ne reconnaît aucun organe non élu comme le CoA et, par conséquent, l’Inde peut se voir interdire de participer à manifestations sportives internationales.

Le tribunal d’Apex a publié l’appel d’IOA pour une nouvelle audience le 22 août.

“C’est une ordonnance bienvenue de la Cour suprême honorable. L’IOA et le gouvernement ont conjointement approché SC. Nous avons eu le soutien total du gouvernement. Nous sommes heureux que la Cour ait pris en considération notre soumission », a déclaré le secrétaire général de l’IOA, Rajeev Mehta, à PTI.

Selon le projet de Code national du sport 2017, les restrictions d’âge et de mandat s’appliqueront à tous les officiels et pas seulement au président, au secrétaire et au trésorier des instances sportives nationales.

Alors que le mandat d’un fonctionnaire peut être de trois mandats maximum, 12 ans pour être précis, y compris une période de réflexion, la limite supérieure d’âge est maintenue à 70 ans.

Mais selon la Constitution actuelle de l’AIO, un fonctionnaire peut occuper son poste pendant 20 ans sans aucune période de réflexion.

L’IOA a déclaré qu’elle continuerait de s’opposer à ces directives « litigieuses ».

« Notre principale objection porte sur les lignes directrices en matière de tenure. Le Code du sport a déjà ramené la durée d’occupation d’un administrateur sportif de 20 ans à 12 ans. Après deux mandats de quatre ans chacun, un officiel doit passer par une période de réflexion, nous ne pouvons pas accepter cela », a déclaré Mehta.

« Le Code du sport a également supprimé le droit de vote des associations étatiques et des fédérations sportives non olympiques, ce qui n’est pas juste. Nous voulons que l’Honorable Cour Suprême corrige les lignes directrices erronées du Code. Nous ne pouvons que faire appel, le reste dépend de la Cour. Nous espérons juste qu’une commande favorable arrivera le 22 août », a ajouté Mehta.

La Haute Cour de Delhi avait ordonné le 16 août la mise en place d’une CoA de trois membres pour gérer les affaires de l’IOA.

La haute cour a déclaré que la “réticence persistante” de l’IOA à se conformer au Code du sport rendait impératif que ses affaires soient confiées au CoA, composé de l’ancien juge de la Cour suprême, le juge Anil R Dave, de l’ancien commissaire aux élections en chef SY Quraishi, et l’ancien secrétaire du ministère des Affaires extérieures Vikas Swarup.

La haute cour avait ordonné au comité exécutif de l’IOA de remettre immédiatement la charge au CoA nouvellement nommé et a déclaré que le panel de trois membres serait assisté par d’éminents sportifs, à savoir le tireur médaillé olympique Abhinav Bindra, ancien sauteur en longueur Anju Bobby George et l’archère Bombayla Devi Laishram.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici