“Nous continuerons à nous amuser et à gagner plus de titres”

L’Inter Miami a porté un toast au huitième Ballon d’Or de Lionel Messi, record, vendredi soir.

Le vainqueur de la Coupe du monde a été présenté à la foule avant le match amical contre le NYCFC.

Lionel Messi s’est engagé à apporter plus d’argenterie à l’Inter Miami alors que le club organisait une soirée de célébration pour marquer son huitième triomphe record au Ballon D’Or.

L’Inter Miami a affronté le New York City FC vendredi soir lors d’un match amical baptisé “Noche d’Or”. Cela a également mis fin à une saison sismique qui a vu Messi, Sergio Busquets et Jordi Alba s’installer dans le sud de la Floride.

La soirée s’est terminée sur une note amère alors que le NYCFC a remporté une victoire 2-1, les esprits bouillonnant entre les deux équipes et Messi ratant un coup franc de dernier souffle. Mais Avant le coup d’envoi de vendredi soir, le joueur de 36 ans a été présenté au public du stade DRV PNK et il a promis d’autres trophées pour le MLS club.

Messi a mené l’Inter Miami à la gloire lors de la Coupe des Ligues – le tout premier trophée de l’équipe – quelques semaines seulement après son arrivée aux États-Unis.

“Nous avons obtenu quelque chose de très important : le premier titre pour notre club”, a déclaré Messi. “C’était quelque chose de très important parce que nous le recherchions et nous en avions besoin.”

Messi a ajouté : “Je n’avais aucun doute sur le fait que nous allions profiter et passer un bon moment. Aujourd’hui, je n’ai aucun doute comme au début, maintenant beaucoup moins que l’année prochaine sera bien meilleure.

« Nous allons continuer à nous amuser et à gagner plus de titres. J’espère que tu es avec moi. Comme ces mois-ci, l’année prochaine, nous avons des choses très importantes et nous devons les faire ensemble.

Le vainqueur de la Coupe du Monde, qui a signé un contrat de deux ans et demi, a également rendu hommage aux supporters de l’Inter Miami et aux habitants du sud de la Floride pour avoir accueilli sa famille après leur arrivée en juillet.

“C’est beau de partager cela avec vous tous. Je suis ici depuis peu de temps mais il semble que je suis ici depuis longtemps”, a-t-il ajouté.

“Je voudrais remercier tous les habitants de Miami – pas seulement ceux qui sont dans le stade mais tout le monde ici – pour le traitement qu’ils ont reçu au cours de ces mois. Pour moi et ma famille. Ils m’ont fait me sentir chez moi. C’est une ville avec beaucoup de Latinos et je me sens à l’aise.

Messi a été rejoint sur le terrain du stade DRV PNK par le commissaire de la MLS Don Garber et les copropriétaires de l’Inter Miami, Jorge et Jose Mas.

Le NYCFC a remporté une victoire 2-1, avec des tensions débordantes et Messi ratant un coup franc de dernière minute.

“Pour nos fans, pour notre ville bien-aimée, ce soir est une nuit de fête”, a déclaré Jorge Mas. “Il y a 122 jours, Lionel Messi, Antonela et leur famille débarquaient dans cette grande ville, à 200 mètres d’ici.

“Lionel Messi a commencé un nouveau chapitre de sa vie mais plus important encore, il a écrit un nouveau chapitre dans l’histoire de votre Inter Miami, de votre petit footballeur.

“Ce club de football a été créé sur la base d’un rêve, celui que le sud de la Floride abriterait la plus grande équipe de football que son pays ait jamais connue… nous avons eu le privilège d’être à Paris pour remettre à Lionel Messi le huitième Ballon d’Or au plus grand joueur. qui ait jamais vécu.

Garber s’est également rendu dans le sud de la Floride pour la célébration et a pris le micro pour rendre hommage à Messi.

“Lorsque nous avons fondé cette ligue, nous avions un seul objectif : être une ligue de choix”, a-t-il déclaré.

“Nous voulions être une ligue de choix pour les meilleurs joueurs et vous avez les meilleurs qui ont jamais joué à ce jeu… merci Leo pour votre confiance en la MLS, faisant de votre club et de notre ligue une ligue de choix.”