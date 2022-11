Nous considérons toujours les actions d’Estee Lauder comme un achat en cas de faiblesse malgré des prévisions pessimistes

Estée Lauder (EL) a annoncé un premier trimestre fiscal meilleur que prévu, mais une prévision pessimiste pour le reste de son exercice fiscal a fait baisser les actions mercredi. Cependant, sans les restrictions commerciales de notre Club, nous aurions été acheteurs sur la faiblesse. Premièrement, les chiffres clés : les revenus trimestriels ont diminué de 11 % d’une année sur l’autre pour atteindre 3,93 milliards de dollars, ce qui était conforme à l’estimation consensuelle, selon Refinitiv. Les ventes nettes organiques ont chuté de 5%, et c’est un peu mieux que les prévisions de la direction d’une baisse de 8% à 10%, car la pression liée aux restrictions de Covid en Chine a pesé sur les résultats. Le travel retail en Asie a été limité au cours du trimestre, en particulier dans le lieu de villégiature populaire chinois Hainan, ce qui a conduit à une gestion stricte des stocks par certains détaillants du travel retail. Le bénéfice par action ajusté a diminué de 28 % à 1,37 $, dépassant les prévisions de la direction de 1,22 $ à 1,32 $ et l’estimation consensuelle de 1,31 $, selon Refinitiv. Conclusion Nous avons gardé une petite position dans Estee Lauder avant le Congrès national du Parti communiste chinois du mois dernier sur la conviction que les dirigeants chinois pourraient assouplir leur position sur le zéro-Covid. Comme nous le savons maintenant, la réunion annuelle ne s’est pas déroulée comme nous l’avions espéré. Malgré l’incertitude persistante en Chine, nous pensons qu’il serait insensé de vendre l’action après son déclassement à l’époque pré-Covid et à un quart du moment où la croissance des revenus et les bénéfices devraient s’accélérer. Tout en chutant de 9 % à un creux de session de 187,85 $, un niveau jamais vu depuis janvier 2020, le titre a réduit environ un tiers de ces baisses. S’il y a une rupture dans la politique ou si le gouvernement chinois donne le moindre signe qu’il est prêt à passer du confinement à Covid et des restrictions de voyage, nous nous attendons à ce qu’Estee Lauder soit l’un des plus gros gagnants du S&P 500 ce jour-là. L’entreprise de beauté de prestige est l’un des meilleurs moyens de jouer le retour du trafic des voyages et des magasins en Asie. Il verra une augmentation de ses activités le premier jour où ces restrictions auront disparu. Si vous possédez Estee Lauder, vous devez comprendre que ses perspectives de croissance à long terme dépendent des voyages en Chine. L’incertitude autour de sa reprise rend la visibilité à court terme plutôt faible, mais nous pensons qu’il vaut mieux être opportuniste sur une grande entreprise avant qu’un événement transitoire nous passe à côté, et non après. La direction a fait un excellent travail en relevant les défis initiaux de la pandémie de Covid, en s’orientant vers les canaux directs aux consommateurs, en prenant des parts de marché et en augmentant sa structure de marge opérationnelle. Nous nous attendons à ce que ce contretemps en Chine ne soit pas différent. Si le dollar américain culmine ici et commence à reculer, Estée Lauder verra également un énorme point de pression sur son activité s’atténuer progressivement. Reflétant la pression à court terme sur les bénéfices, nous réduisons notre objectif de cours à 260 $ par action contre 275 $. Cependant, pour les raisons que nous venons de discuter, nous serions de petits acheteurs d’Estee Lauder mercredi, si nous n’étions pas limités, et nous aurions augmenté si le prix était revenu à son niveau de 180 $ par action que nous avons vu dans les échanges avant commercialisation. Résultats par géographie Dans les Amériques, les ventes nettes d’Estee Lauder au premier trimestre fiscal ont diminué de 6 % sur une base publiée et de 3 % sur une base organique à 1,12 milliard de dollars, manquant légèrement les estimations de 1,19 milliard de dollars. Bien qu’il ait été décevant de voir un déclin dans la région, cela est principalement dû à des comparaisons difficiles et à des problèmes liés au calendrier. L’année dernière, les détaillants aux États-Unis ont sécurisé leurs expéditions plus tôt pour la saison des fêtes en raison de problèmes de chaîne d’approvisionnement. Les stocks pourraient se resserrer cette année, mais la demande sous-jacente aux États-Unis est toujours forte. En Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA), les ventes nettes ont diminué de 10 % sur une base publiée et de 5 % sur une base organique à 1,68 milliard de dollars, dépassant les estimations de 1,48 milliard de dollars. En Asie/Pacifique, les ventes nettes ont diminué de 15 % sur une base publiée et de 7 % sur une base organique à 1,13 milliard de dollars, en l’absence d’estimations de 1,29 milliard de dollars. Bien que la région ait subi la pression d’un ralentissement important du travel retail, nous pouvons affirmer que les tendances de la demande sont saines. Si vous combinez le commerce de détail de voyage chinois et le commerce de détail chinois dans son activité intérieure, les ventes ont augmenté d’un pourcentage à un chiffre moyen. Même si le trafic piétonnier peut être en baisse dans les magasins, nous pensons qu’Estee Lauder connaît une croissance solide de ses canaux directs aux consommateurs. Résultats par principales catégories Le chiffre d’affaires des soins de la peau a diminué de 14 % sur une base publiée et de 11 % sur une base organique à 2,1 milliards de dollars, dépassant les estimations de 1,99 milliard de dollars. Cette catégorie a été la plus impactée par les restrictions de Covid à Hainan. Les revenus du maquillage ont diminué de 10 % sur une base déclarée et de 6 % sur une base organique à 1,05 milliard de dollars, manquant les estimations de 1,16 milliard de dollars. Bien que les ventes soient en baisse par rapport à l’année précédente, nous sommes encouragés par la façon dont la société a déclaré que l’entreprise se porte plutôt bien partout où le marché est rouvert. Les revenus des parfums sont restés stables sur une base déclarée et ont augmenté de 18 % sur une base organique pour atteindre 607 millions de dollars, les estimations manquantes de 622 millions de dollars. Les revenus de Hair Care ont augmenté de 7 % sur une base publiée et de 11 % sur une base organique pour atteindre 158 millions de dollars, dépassant les estimations de 142 millions de dollars. Perspectives En ce qui concerne les perspectives de la société pour le reste de son exercice, les ventes nettes annoncées devraient diminuer entre 6 % et 8 % par rapport aux perspectives antérieures de croissance de 3 % à 5 %. Cette vue mise à jour reflète une gestion plus stricte des stocks dans le travel retail en réponse à une baisse du trafic liée aux restrictions liées à Covid, un vent contraire de 6 % dû à la conversion des devises étrangères et un vent contraire supplémentaire de 2 % dû à la transition des devises étrangères, un vent contraire de 1 % dû à la fin du accords de licence de la société pour DKNY, et 1 % de vent contraire en raison de la restructuration. Les ventes nettes organiques devraient être stables à 2 %. C’est inférieur aux perspectives précédentes de croissance de 7 % à 9 %. La société a réduit ses perspectives de bénéfice par action ajusté pour l’exercice à 5,25 $ à 5,40 $, reflétant un vent contraire de 44 cents par action du change. C’était bien en deçà des estimations de 7,35 $. Malgré la baisse prévue des ventes d’Estée Lauder, la direction s’est engagée à faire des investissements stratégiques pour stimuler la croissance à long terme. Certains de ces investissements incluent l’investissement de plus d’argent dans la publicité et l’innovation ainsi que dans son centre d’innovation à Shanghai et son usine de fabrication au Japon. Pour son deuxième trimestre fiscal, la direction s’attend à ce que les ventes nettes déclarées diminuent entre 17 % et 19 % par rapport à l’année dernière. Les ventes organiques devraient baisser entre 9% et 11%, bien en deçà des estimations de croissance de 4%. Le bénéfice par action ajusté devrait se situer entre 1,19 $ et 1,29 $ par rapport aux estimations de 2,80 $. Malgré la faiblesse attendue du deuxième trimestre fiscal d’Estee Lauder, les tendances devraient s’améliorer à mesure que la société traverse la seconde moitié de son exercice. Nous pensons que c’est une raison pour laquelle nous voulons nous en tenir au stock. La direction s’attend à voir une amélioration séquentielle progressive vers une faible croissance organique à deux chiffres des ventes de filiation et une croissance élevée du BPA ajusté pour les adolescents sur une base publiée. À l’origine de cette vision optimiste, on s’attend à ce que les pressions liées aux restrictions de voyage en Chine, au resserrement des stocks chez certains détaillants américains et à la force du dollar s’atténuent. Estée Lauder prévoit également une poursuite de la dynamique dans d’autres domaines de son activité et des investissements continus dans l’innovation et la publicité pour stimuler la croissance. Les actions d’Estee Lauder ont chuté de 13 % depuis que nous avons lancé une position vers la fin du mois de septembre. Nous possédions auparavant des actions pour le portefeuille, mais nous sommes sortis en décembre 2021 à environ 365 $ près d’un record pour un gain de 22 %. Capital Returns Séparément, Estee Lauder a annoncé qu’elle augmentait son paiement de dividende trimestriel de 10% à 66 cents par action. Nous pensons que cette décision reflète la confiance dans l’avenir de l’entreprise. Nous pensons qu’il est peu probable qu’Estee Lauder augmente son dividende de 10 % si elle estimait qu’il y avait une perturbation structurelle de ses perspectives de croissance à long terme. (Jim Cramer’s Charitable Trust est long EL. Voir ici pour une liste complète des actions.) 