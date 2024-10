Nous connaissons enfin le runtime de Venom The Last Dance

Tom Hardy est de retour pour une dernière balade en tant qu’Eddie Brock et son meilleur ami extraterrestre, Venom, dans Venom : La dernière danse. Le film sort dans deux semaines et maintenant, grâce au British Board of Film Classification du Royaume-Uni (leur version de la MPAA), nous savons combien de temps durera le film. Alors que le premier film durait 111 minutes, et sa suite, Qu’il y ait un carnagedurait 97 minutes rapides, ce dernier chapitre est plus conforme à l’original de 109 minutes, générique compris, à la fin duquel il pourrait bien y avoir une ou deux surprises.









Apparaissant également dans Venom : La dernière danse est Ted Lasso étoile Temple de Junonqui est probablement mieux connue pour son rôle dans la série en tant que Keeley Jones, le gourou des relations publiques qui a un faible pour les mauvais garçons. Jamie Tartt. Venin 3 a également recruté un vétérinaire du MCU en Chiwetel Ejioforqui incarne le baron Mordo dans Docteur étrange et Doctor Strange dans le multivers de la folie. Rhys Ifansqui a joué Curt Connors/Lizard dans L’incroyable Spider-Man et, célèbre, Spike in Notting Hillse joint à la fête avec Stephen Graham, qui a récemment été choisi pour Peaky Blinders film pour revenir dans cet univers.





De quoi parlent les films « Venom » ?





Le Venin les films tournent autour de Hardy’s Brock, un photojournaliste qui finit par fusionner avec un symbiote extraterrestre nommé Venom et acquiert ainsi des pouvoirs incroyables. Dans le premier film, VeninEddie enquête sur une organisation corrompue appelée Life Foundation et devient Venom. Ils doivent trouver un moyen de coexister afin de vaincre le leader de la fondation, Carlton Drake (Riz Ahmed), qui constitue une menace pour le monde. La suite, Venom : qu’il y ait un carnage, approfondit le lien entre Eddie et Venom alors qu’ils affrontent Cletus Kasady (Woody Harrelson), un tueur en série qui se lie avec un autre symbiote, Carnage, et se lance dans un déchaînement. Les films mélangent action, comédie noire et science-fiction, explorant des thèmes comme l’identité et la rédemption à travers la relation complexe, mais extrêmement drôle, d’Eddie et Venom.

La dernière danse fait suite à l’énorme succès au box-office de ses prédécesseurs, avec Venom : qu’il y ait un carnage récoltant 502 millions de dollars en 2021, et l’original Venin film rapportant 856 millions de dollars en 2018. Kelly-Marcel a été la scénariste des deux premiers films et a écrit le scénario du troisième opus, sur lequel elle fait ses débuts en tant que réalisatrice.





Venom : La dernière danse sort en salles le 25 octobre. Restez à l’écoute de Collider pour les futures mises à jour.