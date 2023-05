«Nous commençons une nouvelle ère»: la députée thaïlandaise Ice, tueuse de géants, bouleversée par son élection

UNans la petite boutique de Bangkok que Rukchanok Srinork utilise comme bureau, le sol est encombré de piles de pancartes et de tracts de campagne. Il y a des bouteilles de Fanta et des fruits donnés par ses partisans (l’orange est la couleur de son parti). Et, à l’entrée, les fameux vélos de son équipe.

Rukchanok, également connu sous le nom de Ice, est l’un des nombreux jeunes députés du parti progressiste Move Forward, qui a stupéfié les observateurs en remportant le plus de sièges lors des élections de dimanche dernier en Thaïlande.

Rukchanok s’est fait connaître en ligne pour faire du vélo dans son quartier de Bang Bon dans la chaleur étouffante de Bangkok dans le cadre d’une campagne populaire. Son travail a porté ses fruits : elle a réussi à évincer le fils d’une des puissantes familles politiques thaïlandaises, le battant par 21 000 voix.

Un média thaïlandais l’a qualifiée de « tueuse géante » pour avoir volé un siège à Wan Ubumrung, le fils d’un politicien vétéran du Pheu Thai, le parti d’opposition des poids lourds. Sur les réseaux sociaux, un message l’a décrite comme la femme qui « a fait du vélo pour abattre un éléphant ».

« Nous pensions que nous pouvions gagner », a déclaré Rukchanok dans une interview cette semaine. « Nous ne nous attendions pas à gagner si gros.

« Je pense que notre génération en ce moment commence une nouvelle ère. Nous cartographions les points de la nouvelle ère.

Rukchanok salue ses partisans devant son siège de campagne à Bangkok. Photographie: Jack Taylor / The Guardian

La campagne de Rukchanok pour Move Forward a été menée avec un budget plus modeste que les autres, a-t-elle déclaré. Le matin, elle se tenait à un carrefour, utilisant les 90 secondes environ lorsque la circulation s’arrêtait aux feux rouges pour crier ses messages de campagne à travers un mégaphone. Son équipe distribuait des tracts de campagne façonnés en guirlandes ou en sacs, dans le style de ceux vendus par les vendeurs ambulants dans le trafic notoire de Bangkok. L’après-midi, elle faisait du vélo avec un mégaphone en bandoulière.

Contrairement à d’autres candidats qui ont tendance à se promener dans des camionnettes, elle a pu avoir de véritables conversations avec les gens, a-t-elle déclaré.

Move Forward a fait campagne en promettant une réforme importante et a été le seul parti à déclarer dès le départ qu’il ne participerait pas à une coalition avec des généraux militaires qui ont pris le pouvoir lors d’un coup d’État en 2014. Il a promis de démilitariser la politique, de s’attaquer aux grands monopoles, d’étendre l’aide sociale et moderniser l’enseignement. Il a également été le seul parti à s’engager à réformer la loi de lèse-majesté, en vertu de laquelle critiquer le roi peut entraîner 15 ans de prison.

Il bénéficie d’une solide base de soutien de jeunes, dont beaucoup ont participé aux manifestations de réforme de la monarchie en 2020. Certains des députés du parti, dont Rukchanok, étaient en première ligne de ces rassemblements et ont depuis été accusés de lèse-majesté.

L’establishment militaire royaliste conservateur s’oppose cependant fermement aux amendements à la loi de lèse-majesté. Cela signifie que, quel que soit le résultat des élections, le chemin vers le pouvoir n’est pas simple. Le leader de Move Forward, Pita Limjaroenrat, est en pourparlers pour former une coalition. Mais si son nombre n’est pas assez fort, il pourrait être empêché de devenir Premier ministre par le sénat non élu, qui a été nommé par l’armée et vote sur les futurs Premiers ministres.

« Ils doivent réfléchir attentivement pour savoir s’ils vont se tenir avec le peuple ou contre le peuple », a déclaré Rukchanok à propos des sénateurs, qui a ajouté qu’il était probable que les gens descendraient dans la rue s’ils sentaient que leurs votes avaient été ignorés.

Rukchanok, 30 ans, est allé à la crèche à Bang Bon et a grandi dans la ville voisine de Thonburi. Un couple aux revenus modestes l’a adoptée lorsqu’elle était bébé.

Elle a obtenu une place à l’université d’élite Thammasat de Bangkok et a financé ses études en donnant des cours particuliers à des enfants et en vendant des articles sur les réseaux sociaux, où elle s’est fait un gros succès en ligne.

Dans le passé, Rukchanok avait des opinions politiques très différentes et avait en fait soutenu le coup d’État militaire de 2014, saluant l’arrivée de Prayuth Chan-ocha, le chef du coup d’État qui est devenu Premier ministre.

C’est lorsque des amis l’ont interpellée sur ses opinions politiques que sa position a commencé à changer. « Cela m’a fait réfléchir de manière plus critique. Je me suis demandé qui tirerait le meilleur parti du coup d’État.

Ice a une photo prise avec un électeur local devant son siège de campagne à Bangkok. Photographie: Jack Taylor / The Guardian

De nombreux autres jeunes ont fait le même changement, a-t-elle déclaré, ajoutant que le débat politique d’aujourd’hui était très différent et plus libre qu’il y a 10 ans.

La position de Move Forward sur les questions de monarchie – y compris les appels qu’elle a lancés dans l’opposition pour que le budget royal soit réduit – aurait autrefois été impensable. Pourtant, le parti a obtenu le soutien de célébrités et d’influenceurs grand public à l’approche des élections, nombre d’entre eux partageant des cœurs d’amour orange ou publiant des photos d’eux-mêmes faisant un pas en avant – une pièce de théâtre sur le nom de Move Forward.

Lors d’un démarchage, des électeurs plus âgés lui ont demandé pourquoi changer la lèse-majesté était nécessaire : « Je leur ai dit simplement : c’est utilisé politiquement – ​​ça m’a été utilisé aussi ; nous voulons y remédier », a-t-elle déclaré.

Même s’il était au pouvoir, il n’est pas clair si Move Forward serait en mesure de modifier réellement la loi, étant donné qu’il s’appuierait sur le soutien d’autres partis.

Rukchanok a déclaré qu’elle s’était rendu compte qu’être au gouvernement serait difficile. En fin de compte, elle veut créer une Thaïlande plus égalitaire, a-t-elle dit, pointant du doigt le système éducatif et judiciaire, où les expériences des riches et des pauvres sont très différentes.

« Naître pauvre dans ce pays est une très grande chose », a-t-elle déclaré. « Si vous êtes né pauvre, vous n’avez pas les ressources, vous ne pouvez pas aller dans une bonne école, vous avez moins d’opportunités. »