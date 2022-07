“Nous commençons à ressentir la douleur” – Shaw Local

Le garde-manger de la vallée de l’Illinois à La Salle a établi un mauvais record le mois dernier – le genre dont ils priaient ne se produirait jamais – lorsque 18 nouvelles familles ont demandé de l’aide. Cela fait 18 clients qui n’avaient jamais eu besoin d’aide alimentaire auparavant.

Et au cas où la directrice exécutive Mary Jo Credi aurait besoin de plus de preuves, les temps sont durs, même le gouvernement américain ne peut pas beaucoup aider en ce moment. Le garde-manger de La Salle peut généralement compter sur l’Oncle Sam pour livrer de la viande, mais un tandem d’inflation et de coûts de carburant a réduit l’aide fédérale.

“Nous ne recevons pas beaucoup de viande du gouvernement”, a déclaré Credi, “et nous commençons à ressentir la douleur.”

Jim Pienta pousse un chariot de nourriture le mercredi 21 juillet 2022, lors d’une distribution au Hall Township Food Pantry à Spring Valley. (Scott Anderson)

Les garde-manger de la vallée de l’Illinois demandent de l’argent aux donateurs locaux – les garde-manger peuvent acheter dans les banques alimentaires moins cher que vous ne le pouvez au magasin – parce que le nombre de personnes dans le besoin augmente en même temps que l’aide gouvernementale diminue.

“Nous recevions de la nourriture du gouvernement, mais cela a ralenti et maintenant nous devons acheter de la nourriture”, a déclaré Tracy Cooper, directrice du Mendota Area Christian Food Pantry.

Cooper fait également état d’un nombre croissant de clients – à peu près là où ils se trouvaient avant la pandémie – avec une augmentation de 20 % du nombre de nouveaux clients.

“Cela ne semble pas beaucoup, mais ce sont des gens qui n’ont jamais eu à utiliser un garde-manger auparavant”, a déclaré Cooper. “Nous voyons tellement de gens qui ne nous ont jamais utilisés dans le passé et c’est un peu effrayant.”

“Nos chiffres sont en hausse”, a déclaré Bertie Beckman, président de Streatorland Community Food Pantry. “Nous avons au moins trois nouvelles familles qui arrivent chaque jour où nous sommes ouverts.”

Les bénévoles chargent les véhicules de nourriture le mercredi 21 juillet 2022 au Hall Township Food Pantry à Spring Valley. (Scott Anderson)

Pour La Salle et Mendota, le grand besoin est des repas pour enfants qui peuvent être réchauffés avec un micro-ondes plutôt qu’avec une cuisinière. Des sandwichs à réchauffer pour le petit-déjeuner, des bâtonnets de pain doré et des Pop Tarts sont nécessaires, car les besoins d’un enfant affamé sont plus importants pendant l’été que pendant l’année scolaire, lorsque des déjeuners et des déjeuners gratuits et subventionnés sont disponibles.

L’une des raisons pour lesquelles la demande a augmenté est que les efforts de secours de COVID-19 ont expiré, enlevant un filet de sécurité à de nombreuses familles.

Marissa Vicich, directrice exécutive du Community Food Basket à Ottawa, a déclaré que les dollars de relance fédéraux et d’autres programmes de secours en cas de pandémie ont maintenu de nombreuses familles à flot jusqu’à la fin de l’année dernière.

“Nous sommes essentiellement en hausse d’environ 50% par rapport à l’année dernière”, a déclaré Vicich. “En 2021, la demande était un peu en baisse car tous les programmes d’aide gouvernementaux fonctionnaient. Mais maintenant, la demande est revenue à la normale ou au-dessus.

Mike Paulsen, un bénévole du Western Bureau County Food Pantry, a signalé la même tendance. Les programmes de secours COVID-19 avaient réduit son nombre de 140 familles dans le besoin à 40. Depuis lors, cependant, le nombre a grimpé à 86 et grimpe.

De nombreux clients, a-t-il dit, sont des débutants qui pouvaient autrefois s’en sortir mais qui ont maintenant besoin d’aide pour faire face à la flambée des coûts. Paulsen a déclaré qu’il avait un bénéficiaire âgé et veuf de la sécurité sociale en larmes parce qu’il n’avait jamais demandé d’aumône de sa vie – jusqu’à maintenant.

“Vous ne pouvez pas croire combien de personnes sont dans cette position”, a déclaré Paulsen.

La demande a augmenté d’environ un cinquième au Hall Township Food Pantry à Spring Valley, où le directeur exécutif Jan Martin rapporte 1 000 clients et 295 familles dans le besoin, en hausse de 18% et 22%, respectivement, par rapport à la même période l’an dernier.

“Ça a été occupé”, a déclaré Martin. « Mais on s’en sort. Il y a moins de nourriture dans les banques alimentaires en raison de l’offre et de la demande, mais notre communauté est toujours prête à aider.

Martin a convenu que l’aide gouvernementale faisait défaut, non seulement pour les garde-manger, mais aussi pour les familles bénéficiant des prestations du programme d’aide nutritionnelle supplémentaire. Un client de Hall est une mère de quatre enfants qui a déclaré une prestation de 99 $ par mois – un chiffre qui couvre à peine un seul voyage au supermarché.