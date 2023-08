« Nous, chrétiens, sommes comme des animaux » : un étudiant pakistanais partage un témoignage de première main sur la violence extrémiste

EXCLUSIF: Verre brisé, cendres et tas de gravats. Voici ce qui reste des églises et des maisons chrétiennes de Jaranwala, au Pakistan, qui ont été incendiées lors d’une vague de violence populaire la semaine dernière.

Des images et des vidéos obtenues par Fox News Digital montrent le saccage d’églises par une foule apparemment dirigée par des musulmans à Jaranwala le 16 août, une action provoquée par des allégations selon lesquelles un chrétien et son ami auraient blasphémé en arrachant des pages d’un Coran. Des foules tumultueuses ont été filmées entrant dans les églises, jetant des meubles par les fenêtres, brisant des autels et mettant le feu aux bâtiments.

De nombreux chrétiens ont également été contraints de fuir leurs maisons pour échapper aux assaillants. Lorsque les émeutes se sont calmées et qu’ils sont retournés dans leurs habitations, ils ont trouvé leurs biens volés et leurs maisons incendiées.

« J’ai vu avec des larmes dans les yeux comment la foule a profané des croix sur les toits des églises et dans les cimetières et les églises en ruines. Ils ont brûlé tant de Bibles et d’autels », a déclaré le révérend diacre Daud Irshad, 28 ans.

LE PAKISTAN DONNE DE L’ARGENT À PRÈS DE 100 FAMILLES CHRÉTIENNES SANS-ABRI À LA SUITE D’UNE ÉMEUTE DESTRUCTRICE MENÉE PAR DES MUSULMANS

Irshad, un étudiant du séminaire qui sert les pauvres dans la ville voisine de Faisalabad, a déclaré à Fox News Digital que lui et un ami avaient entendu parler des appels à la violence contre les chrétiens ce jour-là et étaient immédiatement partis pour Jaranwala. Il a déclaré avoir été témoin des émeutes et des pillages et avoir filmé une partie de la violence sur un smartphone afin que le monde sache ce qui arrivait aux chrétiens là-bas.

« La situation au Pakistan est très mauvaise », a déclaré Irshad, jetant le doute sur les allégations de blasphème à l’origine des émeutes. « Tellement de haine, de jalousie, d’envie et d’inimitié de la part des musulmans envers les chrétiens. Il semble que nous, chrétiens, sommes comme des animaux pour eux. Chaque fois qu’ils veulent tuer, ils tuent, et chaque fois qu’ils veulent épargner, ils donnent carte blanche. »

Selon son récit, plus de 25 églises ont été endommagées et des centaines de maisons attaquées. Irshad a déclaré que les émeutiers avaient d’abord pillé les biens des bâtiments, puis utilisé des liquides inflammables pour les incendier.

« Ils ont pillé la dot d’une jeune fille qui devait se marier bientôt », a déclaré Irshad à Fox News Digital. « Ils ont pillé les animaux et les bonnes choses. »

129 MUSULMANS ARRÊTÉS AU PAKISTAN SUITE À DES ATTAQUES DE PERSONNES CONTRE DES ÉGLISES ET DES MAISONS DE CHRÉTIENS MINORITAIRES

Il y a 4,2 millions de chrétiens vivant au Pakistan, qui borde l’Afghanistan, la Chine, l’Inde et l’Iran. Mais dans un pays de 229 millions d’habitants, cela ne représente que 1,8 % de la population. La grande majorité, 96,5%, sont des musulmans, suivis de 2,1% d’hindous.

Officiellement, les droits des minorités religieuses sont protégés par la constitution du Pakistan. Il existe des lois contre la conversion forcée et un plan d’action national contre le terrorisme comprend des actions des forces de l’ordre pour lutter contre les discours de haine sectaire et l’extrémisme religieux violent.

Mais les critiques disent que le gouvernement n’a pas réussi à garantir ces droits. Open Doors, une organisation caritative chrétienne au service des églises persécutées du monde entier, rapporte que les chrétiens du Pakistan sont considérés comme des citoyens de seconde zone. Le pays était septième sur la liste mondiale de l’organisme de bienfaisance des pires endroits où être chrétien.

« La vague de violence de la semaine dernière contre les chrétiens dans l’est du Pakistan n’est que la pointe d’un très gros iceberg de persécution violente et de discrimination extrême. C’est l’expérience non seulement pour les chrétiens mais aussi pour d’autres minorités religieuses, y compris les musulmans chiites et ahmadis », a déclaré Open Le porte-parole de Doors, Eshan Silva, a déclaré à Fox News Digital.

UNE FOULE MUSULMANE ATTAQUE 3 ÉGLISES APRÈS AVOIR ACCUSÉ UN CHRÉTIEN DE PROFONCIATION DU CORAN DANS L’EST DU PAKISTAN

Silva a attribué les dernières attaques aux lois notoires du Pakistan sur le blasphème, qui, selon l’organisation, ciblent de manière disproportionnée les minorités religieuses. Selon Open Doors, les chrétiens sont confrontés à près d’un quart de toutes les allégations de blasphème – des accusations pouvant entraîner une condamnation à mort – bien qu’ils représentent moins de 2 % de la population.

« Les lois sont utilisées pour régler les rancunes et assouvir la vengeance ; une simple allégation d’avoir insulté le Prophète ou profané un Coran suffit pour voir l’accusé emprisonné pendant des années en attendant son procès », a déclaré Silva. « Pendant ce temps, des foules lancent des attaques de vengeance contre des maisons chrétiennes dans la région – comme cela s’est produit à Jaranwala – laissant des dizaines de morts et des familles de victimes dans la clandestinité. »

Les deux hommes accusés de blasphème ont été placés en garde à vue la semaine dernière. Des émeutiers ont déclaré que le chrétien et son ami avaient arraché des pages d’un Coran, les avaient jetées par terre et avaient écrit des remarques insultantes sur d’autres pages. Les autorités pakistanaises disent qu’elles enquêtent sur l’affaire et n’ont pas encore déterminé les faits.

ADF International, qui défend la liberté religieuse, a condamné les lois pakistanaises sur le blasphème comme source de persécution contre les minorités religieuses.

LES DÉFENSEURS DES DROITS HUMAINS LANCENT L’ALARME SUR LA PERSÉCUTION DES CHRÉTIENS INDIENS APRÈS LA VISITE DE MODI AUX ÉTATS-UNIS

« Les lois oppressives du Pakistan sur le blasphème permettent aux extrémistes religieux de faire des ravages contre ceux avec qui ils ne sont pas d’accord et qu’ils perçoivent comme des blasphémateurs, et la situation à Jaranwala en est un exemple tragique », a déclaré Tehmina Arora, directrice du plaidoyer d’ADF International pour l’Asie. « Personne ne devrait être persécuté pour sa foi, et tous ceux qui en sont capables doivent s’exprimer et condamner ces attaques ciblées contre cette communauté chrétienne minoritaire au Pakistan. »

Le ministère pakistanais des Affaires étrangères s’est prononcé contre la persécution religieuse mais n’a pas adressé de nouvelles critiques à l’égard des lois nationales sur le blasphème.

« Nous réitérons ce que nous avons dit plus tôt. L’incident de Faisalabad est un incident triste et répréhensible qui a blessé les sentiments des chrétiens à travers le Pakistan », a déclaré un porte-parole du ministère. « L’incident a été fermement condamné par les dirigeants pakistanais et l’ensemble de la société pakistanaise. De tels actes d’intolérance et de violence sont inacceptables pour l’éthique de la société pakistanaise. »

L’ÉCHANGE DE FEU MORTELS À LA FRONTIÈRE INDO-PAKISTANIENNE CONTESTÉE AU CACHEMIRE AUGMENTE LES TENSIONS

Plus de 130 personnes ont été arrêtées dans les jours qui ont suivi l’incident, selon le gouvernement pakistanais. Les autorités ont qualifié les attaques d’odieuses et le Premier ministre Anwaar-ul-Haq Kakar s’est rendu à Jaranwala pour rencontrer les victimes et promettre une justice rapide aux auteurs.

Kakar a déclaré lundi que les ménages ciblés la semaine dernière recevront une compensation de 6 800 dollars. Les responsables ont également déclaré que les travaux avaient commencé pour restaurer certains des bâtiments de l’église endommagés.

Cependant, Irshad a déclaré que la justice arrivait lentement pour les victimes dont il s’occupait, ceux qui ont fui dans la jungle craignant davantage les représailles que les serpents et insectes venimeux qui s’y trouvent.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Il a plaidé pour que les autorités pakistanaises mettent fin à la violence contre les chrétiens et ouvrent les frontières internationales à ceux qui souhaitent demander l’asile dans des pays plus tolérants.

« Tout est brûlé », a déclaré Irshad. « Maintenant, il y a des cendres partout. »