Les SUPER royalistes campent déjà à l’extérieur du palais de Buckingham – jurant de rester pendant les dix jours de deuil.

Les partisans dévoués de la reine John Loughrey, 67 ans, Maria Scott, 51 ans, et Sky London, 62 ans, dorment dans des tentes sur The Mall – où ils prévoient de rester jusqu’après les funérailles de la reine.

Sky London, Maria Scott et John Loughrey prévoient de camper devant le palais de Buckingham jusqu’aux funérailles de la reine Crédit: News Group Newspapers Ltd

Le trio – parmi les adeptes royaux les plus dévoués du pays – dort sur des matelas pneumatiques, dans des tentes pour deux personnes à seulement 100 mètres du Victoria Monument.

Ils ont rencontré la reine trois fois, l’ont vue d’innombrables fois et ont économisé pour cette “expédition” pendant des années – redoutant le moment où le monarque est finalement mort.

Après avoir suivi les Royals pendant 20 ans, ils ont mis en place des tentes, des parapluies et des chaises de camping – et un réseau de cafés et de plats à emporter – pour leur assurer des sièges au premier rang pour l’histoire.

Maman de deux enfants, Maria – une soignante à plein temps – qui est arrivée jeudi, a parcouru 245 miles depuis Gateshead pour lui rendre hommage.

Le fanatique de la reine a déclaré au Sun: “Nous sommes ici pour les dix jours entiers – nous devons juste l’être.

«Nous allons tous les trois à tous ces événements royaux ensemble et nous n’avons pas peur de dormir sur le chemin pour faire la queue pour voir le roi.

“Nous sommes très à l’aise – nous avons un lit gonflable et de la nourriture dans les magasins à proximité. C’est un petit prix à payer pour être ici.

«La reine a été une présence si constante dans nos vies. Elle a tellement fait traverser le pays.

“Mes parents avaient un portrait de la reine sur le mur quand je grandissais et je chantais toujours l’hymne national à l’école.

“Les gens oublient à quel point elle fait partie de nos vies depuis si longtemps.”

Cela vient comme…

Le chef à la retraite John Loughrey, de Streatham, Londres, a déclaré: «Nous faisons les dix jours de deuil sur The Mall

“Nous allons à tour de rôle rendre hommage au cercueil de Sa Majesté afin que nous puissions garder notre place.”

John – qui a assisté à tous les jours de l’enquête de six mois de Diana – a ajouté: «Quand elle descendra le centre commercial dans son cercueil – c’est à ce moment-là que je croirai qu’elle est partie. Pas avant.

“Elle me manque et sa présence me manque. Elle était la mère du pays et du monde et je respecte cela énormément. Il n’y aura jamais un autre monarque comme elle.

Le propriétaire d’une animalerie à la retraite, Sky London, 62 ans, de Paddington, à Londres, a déclaré: «Il y a des événements tous les jours et nous voulons être là pour tout.

“Dix jours d’un règne de 70 ans, ce n’est rien et il est temps de lui rendre hommage. Nous avons juste besoin de dire “merci madame”.

Les partisans royaux dévoués ont campé pendant un mois pour marquer l’anniversaire de Diana – comme cela aurait été – un an.

Le prince William est sorti du palais de Kensington et les a remerciés en privé.

Ils étaient tous en ligne pour la naissance et la présentation de l’héritier du trône, le prince George, et ont couvert ensemble les mariages royaux, les jubilés et les funérailles.

Maria a déjà rencontré la reine à l’occasion de son 90e anniversaire à Windsor, lorsque sa fille lui a offert des roses au château de Windsor.

Elle a déjà rencontré William, Kate et le prince Harry lors de visites à Sunderland et Gateshead.

John a rencontré la reine deux fois – une fois en 2004 lors de l’ouverture de la fontaine commémorative pour Diana à Hyde Park et à l’occasion du 90e anniversaire de la reine, au château de Windsor.

Il a rencontré tous les autres Royals.

John Loughrey campe pendant 10 jours à l’extérieur du palais de Buckingham pour rendre un dernier hommage à la reine Elizabeth II 1 crédit