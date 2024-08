« Nous buvons l’eau, nos enfants boivent l’eau. » Ce que fait Columbus pour lutter contre les PFAS.

Kristen Atha est directrice du département des services publics de Columbus.

Chaque jour, nous ouvrons le robinet pour boire un verre d’eau, prendre une douche ou faire la vaisselle, généralement sans y réfléchir à deux fois.

Une eau propre et abordable est vitale et essentielle. Pour la majeure partie du centre de l’Ohio, le département des services publics de Columbus fournit ce besoin fondamental. Nous sommes votre fournisseur d’eau local et nous travaillons sans relâche non seulement pour traiter l’eau, mais aussi pour protéger la santé de nos résidents et notre environnement.

En matière de traitement de l’eau, nous avons un solide héritage en tant que pionniers.

Il y a 115 ans, le « Expérience de Colomb » a amené des gens du monde entier à étudier la façon dont nous traitons notre eau – avec une technologie de pointe pour éliminer les bactéries – réduisant ainsi le risque que les résidents locaux contractent la typhoïde.

Aujourd’hui, notre département est à la pointe en adoptant les dernières avancées scientifiques et technologiques pour protéger la santé publique, assainir l’environnement et fournir une eau potable saine.

Qu’était l’expérience de Colomb ? Moment dans le temps

L’un des défis actuels auxquels Columbus et d’autres fournisseurs d’eau sont confrontés est d’origine humaine : l’ensemble des substances perfluoroalkyles ou polyfluoroalkyles également connues sous le nom de Les substances PFAS.

On les appelle souvent « produits chimiques éternels » car ils résistent aux processus naturels de dégradation. Ils sont présents dans tellement de produits qu’il serait plus juste de les appeler « produits chimiques éternels et omniprésents ». Au cours des 80 dernières années, les PFAS ont envahi tous les éléments de notre environnement : le sol, l’air et l’eau, et ils sont également présents dans notre corps.

PFAS dans l’Ohio : Des substances chimiques liées au cancer et au retard de la puberté se trouvent dans votre eau. Que fait l’État à ce sujet ?

Alana R. Shockey : Clean Energy Columbus a permis aux habitants d’économiser 38 millions de dollars l’année dernière. Cela aide l’environnement et nos portefeuilles.

Nous connaissons la source de la pollution aux PFAS : des entreprises comme 3M et DuPont, qui ont inventé les PFAS, les ont utilisés dans la mousse anti-incendie et les revêtements antiadhésifs ou résistants aux taches, et ont gagné des milliards de dollars en vendant leurs créations contenant des PFAS dans le monde entier tout en sachant que leurs produits sont nocifs pour la santé humaine.

Certains endroits de l’Ohio sont confrontés à des concentrations importantes de PFAS — ce n’est pas le cas dans le centre de l’Ohio, mais des traces ont été détectées dans nos sources d’eau.

Par « trace », nous parlons de valeurs mesurées en parties par billion : l’équivalent d’une goutte d’eau pour 20 piscines olympiques.

L’eau de Columbus est-elle exempte de PFAS ?

29 juillet 2024 ; Columbus, Ohio, États-Unis ; Larry Mullins, chimiste chez Battelle, examine une quantité innombrable de PFAS dans un laboratoire de l’entreprise de recherche et développement basée à Columbus. Alors que de nouvelles réglementations fédérales de l’EPA concernant les PFAS se profilent à l’horizon, des États comme l’Ohio se préparent à s’y conformer.

Cette année, l’Agence américaine de protection de l’environnement a adopté de nouvelles directives strictes concernant les PFAS. Columbus est actuellement en conformité avec ces règles et nous surveillons de manière proactive notre eau du robinet et nos eaux de source pour évaluer le besoin de traitement et garantir que nous restons en conformité.

Nous buvons l’eau, nos enfants boivent l’eau et vous devez vous sentir en confiance lorsque vous buvez ou utilisez notre eau.

En plus de notre travail constant pour assurer la sécurité de notre eau potable, nous prenons également des mesures pour arrêter la pollution aux PFAS à la source – et tenir les pollueurs responsables.

À cette fin, Columbus a rejoint des centaines de villes en intentant une action en justice contre 3M, DuPont et d’autres fabricants afin de protéger notre communauté du fardeau financier lié à l’installation d’une nouvelle technologie de traitement pour éliminer les PFAS de notre eau si jamais cela s’avère nécessaire.

Il convient de répéter que notre eau traitée répond actuellement aux nouvelles directives de l’EPA américaine sur les PFAS, mais nous devons être prêts au cas où cela changerait.

Nous utilisons également notre voix pour demander au gouvernement fédéral d’interdire l’utilisation actuelle et future des PFAS, et nous vous encourageons à faire de même.

Les PFAS ne disparaîtront pas tant que nous n’arrêterons pas d’en ajouter davantage à notre planète.

Kristen Atha est directrice du département des services publics de Columbus

Columbus travaille dans ce sens mais, en attendant, nous continuerons à faire ce que nous pouvons pour garder notre eau propre. Au-delà du respect des lois environnementales, nous sommes un leader national dans la protection proactive de notre communauté contre la pollution et les effets du changement climatique.

Notre département est composé de professionnels de l’eau qui ont consacré leur carrière à assurer un accès fiable et équitable à l’eau potable. Nous travaillons jour et nuit pour répondre à la demande à mesure que notre région continue de croître, et nous ne cesserons jamais de travailler pour garantir que notre eau reste salubre.

Vous pouvez réduire la quantité de PFAS dans votre maison en choisissant des ustensiles de cuisine, des vêtements, des cosmétiques, des meubles et d’autres produits sans PFAS. Vous trouverez plus d’informations ici : columbus.gov/pfas

Kristen Atha est directrice du département des services publics de Columbus.

Cet article a été publié à l’origine dans The Columbus Dispatch : L’eau potable de Columbus est-elle exempte de PFAS ? Ce que fait la ville.