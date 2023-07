Tony Adams est devenu l’un des alcooliques en rétablissement les plus en vue au Royaume-Uni lorsqu’il a révélé les détails de sa bataille contre l’alcool dans les années 90 alors qu’il était encore capitaine d’Arsenal. Son ancien coéquipier Nigel Winterburn révèle à FourFourTwo comment cela a été un énorme choc pour l’équipe.

La culture de l’alcool dans le football avant le tournant du millénaire a été bien documentée, le célèbre « Tuesday Club » d’Arsenal étant sans doute l’exemple le plus synonyme.

L’équipe étant régulièrement congédiée les mercredis, Adams avait tendance à mener de fortes séances d’alcool le mardi accompagné de la plupart, sinon de la totalité, de ses coéquipiers. Winterburn suggère que c’était normal à l’époque, bien qu’ils n’aient pas réalisé le problème de l’alcoolisme au sein du groupe.

« Nous n’en étions pas vraiment conscients, car nous buvions tous à l’époque et c’était la culture du football », a déclaré Winterburn. QuatreQuatreDeux. « Quand Tony est sorti pour la première fois et a révélé qu’il était alcoolique, je pense qu’il y avait un peu d’incrédulité parce que tout le monde aimait aller boire un verre et je n’en avais jamais discuté directement avec lui.

« Nous l’avons juste accepté et savions que nous serions sans lui pendant un certain temps. Mais nous savions aussi que nous aurions un joueur incroyable qui reviendrait dans notre équipe une fois qu’il serait sorti. »

Qu’il était. Après avoir quitté la prison en février 1991 (le taux d’alcoolémie d’Adams était quatre fois supérieur à la limite légale d’alcool au volant lorsqu’il a écrasé sa voiture contre un mur en mai 1990), Adams est allé sur le capitaine Arsenal pour sept trophées au cours des 11 prochaines saisons. de sa carrière, dont deux titres de Premier League, trois Coupes FA, une Coupe de la Ligue et la Coupe des vainqueurs de coupe européenne 1994.

De plus, le défenseur central a remporté le prix du joueur de la saison d’Arsenal pour 1993/94, soulignant à quel point Winterburn avait raison.

L’autobiographie d’Adams, Dépendant, sorti en 1998, a reçu des critiques élogieuses, détaillant sa bataille contre l’alcool. L’Anglais est devenu sobre à la mi-1996 et a depuis fondé la Sporting Chance Clinic, qui vise à fournir un traitement et un soutien aux sportifs souffrant de dépendance à l’alcool, à la drogue ou au jeu.

