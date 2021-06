« Nous battrons les Écossais »: les fans anglais de bonne humeur alors que l’invasion écossaise s’abat sur Wembley avant l’énorme affrontement de l’Euro 2020

Le 115e épisode de la plus ancienne rencontre internationale de football se déroule dans un contexte aussi étrange que familier.

Une grande fierté des deux côtés est en jeu et l’antagonisme est évident alors que l’Angleterre affronte l’Écosse une nuit où Wembley aurait sans aucun doute débordé si la pleine capacité avait été autorisée sur le site hôte de l’Euro 2020.

Dans l’état actuel des choses, avec une capacité fixée à 22 500, des milliers d’Écossais se sont dirigés vers le sud, avec l’intention de créer et d’absorber l’atmosphère fougueuse et fiable avant l’une des rivalités les plus évocatrices du sport, même s’ils ne peuvent pas être à un match, ils sont désespérés gagner.

Un grand rassemblement réputé d’Ecossais descendants à Hyde Park se disperse plus rapidement qu’ils ne l’auraient souhaité grâce aux averses torrentielles pendant la journée qui font plus pour la faune environnante que les préparatifs sauvages d’avant-match.

Les fans se pressent dans les poches sous des parapluies, dont un groupe qui a passé la nuit dans la ville anglaise de Sunderland, plus proche de l’Écosse que de Londres, avant de prendre un train à 5h30 du matin pour être ici.

« La circulation est la pire des choses ici » dit l’un, qui n’a pas l’air impressionné d’être si loin au sud. « Ça et essayer de traverser la route – personne ne te parle. »

Au stade de Wembley, l’ambiance est rauque. Les Écossais en kilt et les supporters anglais parés dans des clubs indiquant clairement que leurs loyautés envers les clubs divergent sur le stade national, qui a l’air glorieux même par une journée nettement grise.

« 3-0 », prédit un membre du club anglais Block 109, qui a produit une bière spéciale, « Wembeerly ». « Sterling, Rashford et Kane. »

Inévitablement, beaucoup ici n’ont pas été en mesure d’obtenir un billet sacré pour le match. Certains, douloureusement, avaient des billets dans le bulletin de vote initial, mais ont découvert que leur chance était perdue lorsqu’un tirage au sort a été introduit après que la limite de foule ait été fortement réduite.

« J’avais un billet à l’origine, en 2019 » dit Dan, vêtu d’une chemise et d’un survêtement brillants de la Nouvelle-Angleterre. « Cependant, à cause de Covid, la capacité a été réduite et à cause du ballet, malheureusement, mon billet a été annulé.

«Je suis dégoûté parce que c’est l’ambition d’une vie et j’attendais le match avec impatience depuis longtemps.

« Je me suis dit ‘pourquoi ne pas venir à Wembley ?’ Je voulais venir m’imprégner de l’atmosphère. Je suis un fan de Southampton donc je veux voir Che Adams et Stuart Armstrong bien faire [for Scotland], mais je suis un fan inconditionnel de l’Angleterre et je ne veux pas perdre contre eux.

Même pour les romantiques en tartan, la question de savoir si l’Écosse peut éviter la défaite est entourée de doute après leur premier match en finale. Écartés par un doublé de Patrick Schick avec une frappe lointaine audacieuse qui pourrait s’avérer être l’objectif du tournoi, les visiteurs devront s’améliorer considérablement s’ils veulent éviter une répétition de leur célèbre dernière rencontre avec l’Angleterre lors d’un tournoi majeur. tournoi, quand ils ont raté un penalty avec le score vierge avant de s’incliner 2-0 face à des adversaires inspirés par le milieu de terrain non-conformiste Paul Gascoigne.

Ce jeu a atteint le statut d’immortel au cours des décennies qui ont suivi, et l’Écosse aimerait beaucoup venger cette agonie en créant un nouveau morceau d’histoire plus surprenant avec une victoire qui raviverait leurs espoirs de se qualifier pour les huitièmes de finale.

Alors que le défenseur de Liverpool vainqueur de la Ligue des champions Andy Robertson et le milieu de terrain extrêmement prometteur de Chelsea Billy Gilmour font partie des nombreux talents de leur équipe, il n’y a aucun doute que l’Angleterre, qui est considérée comme prétendante au titre lors de la finale, a une équipe bien supérieure.

S’il serait inexact de suggérer que l’émotion de cet affrontement rendra la forme hors de propos, la rareté et la résonance de l’occasion devraient donner à l’Écosse toutes les motivations pour bondir en cas de ratés de tir ou même de trac.

Les outsiders ne sont, sur le papier, pas en reste: sept de leurs 11 départs attendus jouent pour des clubs de Premier League, Adams marquant neuf fois pour le midtable Southampton la saison dernière, Scott McTominay et John McGinn étant les piliers du milieu de terrain pour Manchester United et Aston Villa et, à l’arrière, le cape et l’épée d’Arsenal Kieran Tierney étant déclaré apte à revenir de blessure pour une confrontation qui sera probablement cruciale pour son pays.

Daisy et son mari sont venus de Glasgow pour venir ici. « L’Ecosse pourrait bien obtenir un résultat ce soir », ils disent. « Nous serions heureux d’un match nul – 1-1 ou 0-0, même.

«Évidemment, sur le papier, l’Angleterre est meilleure mais nous sommes optimistes. Nous ne savons toujours pas où nous allons le regarder.

Signe de l’importance de ce match, la famille a fait le voyage important jusqu’à Wembley sans billets. « C’était une décision rapide de le réserver, » ils disent. « Nous n’avons pas de billets, mais nous restons juste au coin de la rue et nous voulions goûter à l’ambiance.

« C’est Ecosse-Angleterre, non ? Ces jeux ne reviennent pas souvent, et avec tout fermé à l’étranger, nous avons pensé faire une petite pause et regarder le match. C’est bon.

« Honnêtement, nous sommes optimistes pour ce soir. Espérons que nous obtiendrons le résultat. C’est un gros match et nous jouons pour la fierté, pas seulement pour les points.

Même un match nul serait un résultat important pour l’équipe de Steve Clarke – les fans revendiqueraient sans aucun doute le droit de se vanter avec un point à la lumière des ressources moindres qu’ils ont à choisir, sans parler de l’opportunité qu’il offrirait pour atteindre les huitièmes de finale en battre les premières victimes de l’Angleterre, la Croatie.

Un fan brandissant un drapeau pour la Premier League Brighton ne fait aucun doute que l’Écosse n’a aucune chance de marquer un ou trois points. « Je suis arrivé ici très tôt et je porte haut le drapeau de ma ville natale » il dit.

« Nous avons des billets aujourd’hui pour le match. Espérons que nous sommes arrivés assez tôt pour entrer dans le pub pour quelques plaisanteries.

« Nous allons battre les Ecossais, ils sont affreux – ils ont perdu 2-0 contre la République tchèque. Ils ont une petite menace pour l’avenir et Robertson et McGinn sont de bons joueurs. Mais je pense que nous allons les battre partout dans le parc.

Son choix courageux de tenue vestimentaire convient mieux à une plage tropicale qu’aux caprices d’un temps d’été anglais. « Je suis venu en short parce que si tu vas te mouiller, pourquoi veux-tu être en jean ? » il raisonne.

« Je vais 3-0 aujourd’hui: Harry Kane deux fois et Jack Grealish premier buteur. »