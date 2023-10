« Nous avons vu l’histoire » : le représentant du Wisconsin n’a « aucune confiance » L’administrateur de Biden contrôlera les réfugiés de Gaza

Le représentant républicain Tom Tiffany du Wisconsin a critiqué le président Joe Biden lundi, affirmant qu’il ne croyait pas que l’administration examinerait les réfugiés de la bande de Gaza.

Tiffany introduit la loi GAZA (Garantir l’admission zéro aux agresseurs), qui interdirait à l’administration Biden d’admettre des réfugiés de Gaza, selon un libérer de son bureau. Tiffany a cité l’attaque terroriste du 7 octobre perpétrée par le Hamas sur plusieurs sites, qui a tué plus de 1 200 Israéliens. (EN RELATION : Un ancien diplomate israélien déclare que le pays ne s’arrêtera pas tant que chaque « dernier terroriste du Hamas » rencontrera « 72 vierges »)

MONTRE:



« Cela devrait être un signal d’alarme pour le peuple américain, vu ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient avec la barbarie qui s’y produit et certaines personnes veulent ensuite déménager, peut-être des milliers de réfugiés de Gaza vers les États-Unis d’Amérique. Amérique », a déclaré Tiffany à l’animatrice de Fox News, Laura Ingraham. « Cela devrait concerner tous les Américains. »

« Il s’agit d’anticiper l’administration Biden parce que nous avons vu l’histoire, Laura », a ajouté Tiffany. « Nous l’avons constaté à la frontière, où des dizaines, voire des centaines de personnes sont entrées et figuraient sur la liste de surveillance terroriste. Nous devrions nous en inquiéter profondément. Et puis nous avons vu avec l’évacuation afghane, l’évacuation afghane désastreuse. Près de 100 000 personnes sont venues ici en Amérique. Aucun d’entre eux n’a été vérifié. Et sommes-nous convaincus que cette administration va contrôler ces personnes qui viennent en Amérique ? Nous n’avons aucune confiance.

Les douanes et la protection des frontières des États-Unis ont signalé avoir rencontré au moins 429 personnes inscrites sur la liste de surveillance des terroristes aux points d’entrée depuis octobre 2022.

Le représentant démocrate Jamaal Bowman de New York a appelé les États-Unis à admettre les réfugiés palestiniens résultant des opérations militaires israéliennes, rapporte le New York Post. signalé.

« Le Congrès doit intervenir ici et nous devons forcer la main à l’administration pour empêcher ces personnes de venir en Amérique et mettre encore plus de danger dans les rues de l’Amérique », a déclaré Tiffany.

Tout le contenu créé par la Daily Caller News Foundation, un service de presse indépendant et non partisan, est disponible gratuitement pour tout éditeur d’informations légitime capable de fournir une large audience. Tous les articles republiés doivent inclure notre logo, la signature de notre journaliste et son affiliation au DCNF. Pour toute question concernant nos directives ou notre partenariat, veuillez contacter [email protected].