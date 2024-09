Nous avons vu le controversé projet Passion de Coppola

On aurait aimé aimer le projet passionnel et peu maniable de Francis Ford Coppola, mais c’est un désastre.

PARCELLE: Dans une métropole futuriste nommée Nouvelle Rome, le maire de la ville, Cicéron (Giancarlo Esposito), combat un architecte idéaliste nommé Cesar Catilina (Adam Driver), qui veut créer une utopie durable.

REVOIR: L’une des choses les plus uniques chez Francis Ford Coppola en tant que réalisateur est le fait qu’il est probablement le seul à qui je puisse penser à avoir réalisé au moins quatre chefs-d’œuvre et probablement un nombre égal de désastres. Parrainil y a un Un message du cœurmais Coppola, à son honneur, n’a jamais permis aux critiques ou au public de lui dicter les films qu’il fait, et pour le meilleur ou pour le pire, c’est exactement le film qu’il voulait. Que quelqu’un d’autre comprenne ou apprécie ce qu’il fait est une autre question. Je dois admettre que même si je peux trouver du mérite dans presque tout son travail, Mégalopole m’a échappé.

Une « fable » futuriste ambitieuse (c’est ainsi qu’elle est appelée à l’écran), le film imagine une sorte de New York étrange et futuriste mêlée à la politique et aux intrigues de la Rome antique. La Nouvelle Rome semble exister en dehors des lois de la gravité, avec César, joué par Adam Driver, capable d’arrêter le temps à volonté et cherchant à créer une société utopique au sein de la ville. Cela semble également inspiré par le roman de Fritz Lang Métropole et ce que Coppola lui-même a essayé de réaliser avec sa société de production, American Zoetrope, dans les années 70 et au début des années 80.

Regarder Mégalopoleil n’était pas difficile de voir les parallèles thématiques entre Cesar de Driver et Coppola, surtout si vous connaissez son travail. Les gens condamnent Cesar pour son égo et l’étendue de sa vision, ce qui est arrivé à Coppola à de nombreuses reprises au cours de sa carrière (y compris maintenant), lui qui risquait le désastre presque à chaque fois qu’il faisait un film.

En effet, je méprise le fait que Mégalopole s’est avéré être un tel désordre difficile à gérer, car la dernière chose que je voulais faire au TIFF de cette année était de rejoindre le chœur des ennemis de Coppola – dont je ne ferai jamais partie, même si je n’ai pas aimé son film.

Mégalopole est ambitieux, mais épuisant et presque incompréhensible. On a l’impression d’assister à un film de six heures de Coppola réduit à 138 minutes, avec des personnages, comme Dustin Hoffman dans le rôle de l’homme à tout faire du maire, qui sortent sans cérémonie et des acteurs de caractère connus comme James Remar coincés dans des rôles de figurants.

La première moitié de Mégalopole est meilleur que le deuxième, car pendant un moment, on se laisse emporter par la portée du film, Coppola créant un monde magnifiquement stylisé. Il y a investi une bonne partie de sa fortune, et lui et le directeur de la photographie Mihai Mălaimare Jr. ont créé un festin visuel, surtout en IMAX. Cependant, le contenu du film est presque incompréhensible, noyé dans des métaphores, des montages et des performances de camp qui sont embarrassantes pour les personnes impliquées. Jon Voight, en particulier, dans le rôle de l’homme qui finance la vision de César, reçoit quelques hurlements, en particulier une scène malheureuse avec un arc et des flèches. Il en va de même pour Nathalie Emmanuel, qui semble déconcertée par son étrange rôle de fille du maire qui tombe amoureuse de César (et à un moment donné se fait passer pour une élève de sixième). Idem pour Giancarlo Esposito, qui tente de minimiser son rôle très mélodramatique, mais encore une fois, j’hésite à les blâmer tous les deux.

Adam Driver a au moins le sérieux nécessaire pour jouer son rôle iconoclaste. Pourtant, il est bien plus convaincant quand il joue César en génie que dans de longs passages où l’on s’attend à ce qu’il soit aussi un playboy accro à la drogue. De tous, les deux acteurs qui s’en sortent le mieux sont Shia LaBeouf et Aubrey Plaza. Ils incarnent les deux personnages les plus extravagants et semblent s’amuser comme des fous. LaBeouf joue le cousin de César, une mondaine qui convoite Julia, interprétée par Emmanuel, et qui a le contrôle de la ville. Plaza est un présentateur de télévision (surnommé Wow Platinum) qui est méprisé par Driver et qui veut se venger. Tous deux semblent savoir dans quel genre de film ils jouent, et j’imagine Coppola ricaner de joie et crier « encore » et « encore » chaque fois qu’ils commencent à devenir vraiment fous devant la caméra.

Comme il s’agit toujours d’un film de Coppola, il y a des scènes montées de manière impressionnante, comme celle qui s’étend sur toute la longueur du Madison Square Garden, version New Rome, où une pop star façon Taylor Swift (jouée par Grace VanderWaal) vend sa virginité aux enchères. De nombreux habitués de Coppola sont présents, dont Laurence Fishburne, le chauffeur de Cesar, qui narre également le film, ainsi que Talia Shire et même Jason Schwartzman. Il y a même une partie théâtrale en direct où, lors de la projection à laquelle j’ai assisté, un acteur se présente dans la salle pour interagir avec le personnage de Driver à l’écran.

Au cours des quarante dernières minutes, Mégalopole Le film devient un véritable désastre, avec tellement de choses entassées dans le troisième acte du film qu’il devient presque impossible de le suivre. Il devient absurde à mesure que le film se termine. Encore une fois, on ne peut pas reprocher à Coppola son ambition. Il a financé le film avec l’argent qu’il a gagné, il avait donc parfaitement le droit de faire exactement le film qu’il voulait faire. Mais il est difficile d’imaginer que cela puisse toucher quelqu’un d’autre que les fans inconditionnels de Coppola ou peut-être les connaisseurs du mauvais cinéma.