Le président de Richemont, propriétaire suisse de Cartier et d’horlogers, dont IWC et Vacheron Constantin, a déclaré que l’inflation commençait à affecter la demande de luxe en Europe.

La hausse persistante des prix incite même les consommateurs européens aisés à réduire leurs achats, selon Johann Rupert, dirigeant et actionnaire majoritaire du conglomérat de luxe.

« Nous avons constaté des difficultés », a déclaré mercredi le milliardaire sud-africain aux actionnaires lors de l’assemblée annuelle de la société à Genève.

Rupert, qui contrôle Richemont par le biais d’une fiducie qui détient la majorité des actions avec droit de vote, a déclaré que les ménages européens consacraient un pourcentage plus élevé de leurs revenus aux produits de première nécessité qu’ils ne l’avaient fait au cours de la dernière décennie.

La société avait prévenu en juillet que la demande aux États-Unis et en Chine, deux des plus grands marchés de produits de luxe, était en baisse. commence à cracher. Rupert a déclaré que la bonne nouvelle pour les marchés européens était que les acheteurs chinois avaient recommencé à voyager.

Les ventes de produits de luxe ont explosé pendant et après la pandémie, alors que les acheteurs, aidés par des taux d’intérêt bas et des économies refoulées, ont fait des folies pour des montres, des sacs à main et des bijoux coûteux. Alors que les banques centrales ont rapidement augmenté les coûts d’emprunt pour contrer la flambée des prix, Rupert a déclaré qu’il s’attend à ce que les perturbations persistent.

« Nous ne pouvons pas nous attendre à ce qu’après dix ans d’excès, nous revenions à la normale dans un an ou deux. Cela va prendre plus de temps », a-t-il déclaré.