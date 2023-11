« Nous avons vu la mort » : des ressortissants égyptiens essayant de quitter Gaza bloqués à Rafah | Conflit israélo-palestinien Actualités

Bande de Gaza – C’était une réunion de famille très attendue. En octobre, Reem Rasmi a voyagé depuis son domicile en Égypte vers la bande de Gaza pour rendre visite à la famille de sa sœur après cinq ans. Son neveu allait se marier et il était temps de célébrer.

Un mois plus tard, cette femme de 55 ans se retrouve coincée dans l’enclave assiégée, déplacée par la guerre qui a éclaté le 7 octobre et qui l’a empêchée de retourner auprès de son mari et de ses enfants restés en Égypte. Pour Rasmi, une ressortissante égyptienne, le dilemme est double : même si elle parvient à passer la frontière de Rafah, elle devra laisser derrière elle la famille de sa sœur, au milieu des bombardements incessants d’Israël.

« Je devais partir le 10 octobre et j’attends toujours », a-t-elle déclaré. « Je n’ai jamais connu une guerre comme celle-ci auparavant, avec des explosions partout. Je ne peux même pas décrire le niveau de terreur dans lequel nous nous trouvons.

Rasmi et la famille de sa sœur ont été forcées de fuir le domicile de leur sœur, situé dans le quartier d’al-Zaytoun, à l’est de la ville de Gaza, pour rejoindre la maison d’un autre parent, dans la ville méridionale de Khan Younis, à cause des bombardements. Elle a déclaré que son mari et ses enfants lui demandaient constamment si elle avait eu des nouvelles des autorités frontalières de Rafah sur le moment où elle pourrait traverser la frontière. Elle n’a pas de réponse ferme à leur donner.

« Mes enfants sont rongés par la peur et l’anxiété, et je ne peux pas les rassurer et leur dire que je vais bien parce qu’ils regardent les informations à la télévision », a-t-elle déclaré. « Les images montrent l’horreur et le déplacement des personnes dans cette guerre. Parfois, même moi, je n’arrive pas à comprendre ce qui se passe.

Le terminal de Rafah est le seul point de sortie pour les Palestiniens et les ressortissants étrangers. Il a été bombardé à plusieurs reprises par Israël et est complètement fermé à ceux qui souhaitent entrer à Gaza du côté égyptien.

L’Égypte a déclaré qu’elle contribuerait à garantir l’évacuation d’environ 7 000 étrangers et doubles nationaux de la bande de Gaza. Le 1er novembre, le poste frontière de sortie a finalement été ouvert après plusieurs semaines, mais uniquement pour l’évacuation des étrangers et des binationaux, et le transfert coordonné de dizaines de Palestiniens blessés.

Une liste quotidienne répertorie les habitants de Gaza qui ont été autorisés à partir. La liste est vérifiée par Israël. Des centaines de personnes qui ont afflué vers le passage au cours de la semaine dernière ont été empêchées d’en sortir. Parmi eux se trouve Rasmi.

« Je vis les jours les plus difficiles de ma vie sous les bombardements », a-t-elle déclaré. “La chance n’est pas de mon côté.”





“Nous avons le droit de partir”

On estime que 50 000 doubles nationaux vivant dans la bande de Gaza possèdent à la fois la citoyenneté palestinienne et égyptienne, selon Alaa al-Din Obeid, membre du centre culturel communautaire égyptien de Gaza.

« Il y a 8 000 Égyptiennes mariées à des Palestiniens, et ces mères peuvent transmettre leur citoyenneté directement à leurs enfants mais pas à leur mari », a déclaré Obeid, s’exprimant depuis Rafah.

Les Palestiniens ayant une grand-mère égyptienne peuvent également obtenir la citoyenneté égyptienne par décision judiciaire, a-t-il ajouté.

Obeid a déclaré qu’avant la guerre, le centre culturel communautaire égyptien était en train de rassembler des informations pour un recensement actualisé.

« C’est pourquoi il est difficile de savoir exactement combien de Palestiniens égyptiens ayant la double nationalité ont réussi à quitter le pays via Rafah », a-t-il déclaré, précisant que leur nombre est estimé à 300.

Du côté palestinien du terminal de Rafah, certains Égyptiens palestiniens se demandent si les autorités égyptiennes en font assez pour les aider à partir.

Khalida Hassan a déclaré qu’elle et ses quatre enfants attendaient au terminal depuis son ouverture il y a plus d’une semaine.

“Nous avons vu la mort de nos propres yeux”, a déclaré cet homme de 45 ans. « Chaque jour, nous remettons nos passeports et nos sacs sont confisqués et nous attendons de passer du côté égyptien, mais ils continuent de fermer la frontière et nous rendent nos sacs et nos documents. »

« Nous détenons tous des passeports étrangers, il ne devrait donc pas y avoir de différence entre avoir un passeport égyptien ou américain », a-t-elle ajouté.

Hassan, qui a vécu à Gaza toute sa vie, a déclaré que sa maison avait été bombardée et qu’elle avait été forcée de fuir vers le sud, où il n’y a ni eau ni électricité.

« Quand vais-je quitter Gaza ? Attendent-ils que mes enfants et moi mourrions ici ? Nous avons tous le droit de quitter le passage », a-t-elle déclaré.





Ceux qui ont réussi à traverser la frontière ont des émotions mitigées.

Mohammed Dahman, 36 ans, détient un passeport égyptien et a finalement pu quitter le pays par le terminal de Rafah la semaine dernière avec sa femme enceinte et ses deux enfants.

« J’ai quitté ma maison du quartier de Rimal, dans la ville de Gaza, qui contenait tous mes souvenirs avec ma famille et, sous les bombardements, j’ai fui vers Khan Younis pour rester avec mes amis », a-t-il déclaré. « L’idée d’être déplacée est difficile à accepter, car je ne voulais pas quitter la ville que j’aime. »

Dahman a décidé de partir parce qu’il voyait à quel point ses jeunes enfants souffraient.

« Lorsqu’en tant que père, vous ne pouvez pas offrir confort et sécurité à vos enfants, vous devez prendre la décision difficile de partir », a-t-il déclaré. “Mes enfants n’arrêtaient pas de trembler dans mes bras quand je les tenais la nuit.”

Dahman et sa famille se sont rendus quotidiennement au terminal de Rafah pendant une semaine, attendant de longues heures avant de retourner vaincus à Khan Younis. Voyager vers et depuis Rafah était un danger en soi, et il avait chaque jour du mal à trouver un chauffeur disposé à y emmener sa famille.

Finalement, la famille Dahman a pu passer la frontière vers l’Égypte, où elle réside désormais au Caire.

« Ce n’est pas une chose facile d’être dans un endroit sûr et [to be] vous vous inquiétez constamment pour ceux que vous avez laissés derrière vous sous les bombardements », a-t-il déclaré. « J’espère que nous pourrons bientôt retourner à Gaza et que tous ceux que je connais là-bas survivent. »