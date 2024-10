« Nous avons vraiment les mêmes valeurs »

L’ancien président Donald Trump a fait son discours devant les membres de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours de l’Arizona le 13 octobre, déclarant lors d’un événement de campagne en ligne que lui et la communauté LDS partagent des valeurs en tant que « patriotes américains craignant Dieu ».

« Nous sommes tous unis autour de la conviction fondamentale que la foi en Dieu et nos valeurs judéo-chrétiennes sont essentielles à une société américaine saine », a déclaré Trump, convoquant une réunion Zoom « LDS 4 Trump » organisée par des partisans de l’Arizona.

Dans des remarques sinueuses de 10 minutes, Trump s’est vanté de sa popularité dans les sondages, a dénoncé son adversaire, la vice-présidente Kamala Harris, comme étant « une mauvaise personne » et un « marxiste », et a souligné sa plate-forme politique pour affirmer que lui et les électeurs du LDS « ont vraiment les mêmes valeurs.

Les deux campagnes sollicitent le soutien du SDJ en Arizona. La campagne Harris a récemment formé une coalition de partisans du LDS, dans le but de percer auprès du groupe d’électeurs traditionnellement conservateur.

Le soutien du LDS à l’un ou l’autre candidat pourrait être crucial lors de l’élection présidentielle du 5 novembre de cette année. En 2020, 18 % des électeurs LDS de l’Arizona ont choisi le président Joe Biden plutôt que Trump. le New York Times a rapportéaidant Biden à remporter l’Arizona avec une étroite marge de 10 000 voix.

Trump a reconnu l’importance du bloc électoral lors de sa visite en Arizona. Avant son rassemblement à Prescott Valley, Trump a tenu une table ronde avec les dirigeants de l’Église mormoniste au cours de laquelle il a déclaré que le soutien des membres de l’Église mormone était la clé de ses chances électorales en Arizona et au Nevada, les deux États du sud-ouest du pays.

« Si nous pouvons gagner un ou deux points supplémentaires, les saints des derniers jours auront beaucoup à voir avec cela », a déclaré Trump lors de la table ronde. « Cela nous rend quasiment imbattables dans ces États, et c’est pourquoi nous sommes ici. »

Près d’un demi-million d’Arizoniens sont membres de l’Église des Saints des Derniers Jours. Ce groupe de 450 000 personnes représente environ 6 % de la population de l’État.

La campagne Harris a réuni une coalition de dizaines de membres du LDS qui soutiennent que les efforts de Trump pour saper les élections et son caractère vont à l’encontre des valeurs de l’Église.

Joel John, un ancien législateur républicain qui a voté pour Trump en 2020 et est l’un des dirigeants de la coalition mormone de Harris, a déclaré dans une déclaration écrite que l’attaque du 6 janvier contre le Capitole américain rendait Trump « instantanément disqualifié pour siéger dans le bureau ovale ». encore. »

Depuis 2020, John a écrit : « Donald Trump a attaqué notre démocratie à plusieurs reprises, et ses alliés ont rédigé le modèle permettant à Trump d’avoir un pouvoir pratiquement illimité et incontrôlé, entouré de loyalistes qui aideront Trump à réaliser son rêve d’être un dictateur dès le premier jour. .’

« Cette élection, nous devons nous rallier derrière la vice-présidente Kamala Harris, qui incarne les valeurs de décence, de compassion et d’équité. »

Les mères porteuses répondent aux doutes de l’Église : « Aucun homme… n’est parfait »

Lors de l’appel Zoom de dimanche soir, les substituts de Trump ont directement répondu aux préoccupations des membres du LDS à l’égard de Trump, même s’ils contestaient l’idée selon laquelle le soutien à l’ancien président avait diminué au sein de leur communauté.

Travis Padilla, membre du conseil municipal de Queen Creek, a accusé les « médias biaisés » de propager l’idée selon laquelle les membres du LDS « ne défendent pas » leurs valeurs en choisissant Trump.

Padilla semble orienter ses remarques vers les électeurs sceptiques quant au caractère de Trump. Il a dit aux gens de voter en fonction de la politique plutôt que de « personnalités, faiblesses et péchés » et de « pardonner » Trump, invoquant le nom d’un chef religieux mormon.

« Le président (Gordon) Hinckley pardonnerait-il au président Trump ses faiblesses ? Notre Sauveur pardonnerait-il ? La meilleure question est peut-être : le Seigneur nous pardonnerait-il, à vous et à moi, nos faiblesses et nos péchés ? » dit Padilla.

« Comme le dit l’Écriture : Vous serez aussi jugés avec le même jugement avec lequel vous jugez. Alors, frères et sœurs, ne soyons pas victimes de l’hypocrisie.»

D’autres substituts ont présenté l’élection comme un choix entre une vision de « dépassement » du gouvernement soutenue par les démocrates et une idée de « liberté » menée par les républicains.

Le représentant américain Andy Biggs, R-Arizona, a déclaré que du point de vue de l’Église mormone, la Constitution américaine était « divinement inspirée » et basée sur une vision de la famille et de la séparation des pouvoirs fédéraux et étatiques.

« Ce sont des points doctrinaux qui entrent en conflit avec l’élaboration des politiques et la politique de tout cela », a déclaré Biggs. « Voulez-vous un gouvernement qui vous permettra d’accomplir la mesure de votre création ? »

Biggs a déclaré qu’il connaissait personnellement Trump et l’a décrit comme « une personne formidable », « chaleureuse, gentille et généreuse ».

« Quand les gens disent : ‘Eh bien, il a des tweets méchants, ou il a dit quelque chose de mal.’ … Regardez : aucun homme, ni aucune femme, n’est parfait », a déclaré Biggs. « Nous venons tous devant le Christ, notre sauveur, implorant la miséricorde et la grâce..»

Le shérif du comté de Pinal, Mark Lamb, s’est concentré sur la question de l’immigration et a déclaré qu’il était difficile de « maintenir la justice » à la frontière américano-mexicaine sous l’administration du président Joe Biden. Il a déclaré que Trump est « le meilleur candidat que nous ayons » qui peut « nous protéger ainsi que nos communautés ».

Parmi les autres intervenants lors de l’appel Zoom de dimanche soir figuraient le sénateur républicain Mike Lee de l’Utah et la personnalité médiatique conservatrice Glenn Beck.

Stephanie Murray de la République a contribué au reportage.

Cet article a été initialement publié sur Arizona Republic : Trump aux électeurs de l’Arizona LDS : « Nous avons vraiment les mêmes valeurs »