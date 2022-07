Nous avons une montagne de déchets infestés de rats devant nos maisons… vous pouvez le voir depuis l’ESPACE – le conseil ne peut pas l’arrêter

Un monticule de déchets infestés de rats déversés dans une rue de West Mids est si grand qu’il peut être vu de l’ESPACE.

La montagne de déchets à bout de mouche est maintenant si grande qu’elle a été captée par les satellites en orbite de Google Earth.

Le désordre à bout de mouche à Coventry peut être vu de l’espace

Le tas d’ordures à Coventry peut être vu de l’espace Crédit : Google

Bob Chance a déclaré que malgré de multiples efforts pour contacter le conseil, le problème est devenu “de pire en pire”

Les habitants fatigués de Coventry affirment que lorsque les autorités nettoient le désordre, la rue est à nouveau sale en quelques heures.

Le retraité Bob Chance, 75 ans, a déclaré à Sun Online: «Nous avons été au conseil tant de fois, mais cela ne fait qu’empirer.

“Nous pouvons aussi bien aller le dire aux enfants dans le parc – cela sera aussi utile que de le dire au conseil.

“Tout et tout ce à quoi vous pouvez penser est jeté – matelas, canapés, couches, etc.

« Ça a été terrible. Tout le monde en est tellement malade et fatigué.

« Nous avons pris des photos et les avons envoyées au conseil mais ils n’ont rien fait.

“Ce dont nous avons besoin, ce sont des caméras pour attraper ces gens – ça ou des tourelles de mitrailleuses pour tirer sur les b ***** ds.”

Des sacs d’ordures jetés au coin de Clements Street et de Villiers Street ont attiré des mouches et des rongeurs – les détritus soufflant dans les jardins des voisins.

Les habitants disent que lorsque les employés du conseil municipal de Coventry s’attaquent aux déchets, il faut moins de 24 heures pour retrouver leur taille énorme.

Rosemary Essex, 73 ans, a déclaré: «Je vis ici depuis 52 ans et jamais de ma vie je ne l’ai connu comme ça.

« Le conseil est venu le nettoyer et le lendemain c’est redevenu comme avant.

« Vous vous réveillez le matin et il y a une montagne devant votre maison.

“J’ai renoncé à ranger les déchets qui sont soufflés dans mon jardin car à quoi ça sert ?”

Les voisins demandent que des mesures soient prises au milieu des craintes pour leur santé et craignent que l’énorme dépotoir ne présente un risque d’incendie.

LA MISÈRE DES RÉSIDENTS

Suspal Power, 55 ans, a déclaré: “Ça pue – c’est absolument dégoûtant.

“Parfois, il devient si grand qu’il s’étend sur le trottoir et la route.

« Le conseiller municipal ne fera rien. Ça s’accumule haut et ça pue, et c’est aussi effronté que vous le souhaitez.

« J’ai vu des gens en plein jour venir jeter leurs ordures. On m’a dit que le conseil avait trop peur pour faire quoi que ce soit.

Les décharges à la volée ont ravagé Coventry depuis que les collecteurs de poubelles se sont mis en grève en janvier dans un affrontement de longue date sur les salaires.

Le salon de coiffure Final Image de Pat Gayle surplombe le tas d’ordures dans le quartier Stoke de la ville.

La mairie vient nettoyer et le lendemain c’est redevenu comme avant… J’ai renoncé à ranger les détritus qui sont soufflés dans mon jardin car à quoi ça sert ? Romarin Essex

Pat, 48 ans, a déclaré: « Hier, c’était le plus gros que j’aie jamais vu. Il y avait des tonnes de déchets.

“Je pense qu’ils le font la nuit – je n’ai jamais remarqué que quelqu’un donne des décharges sauvages pendant la journée, mais quand je viens au travail, c’est toujours là.

« Ça fait des mois que ça dure. Mais maintenant c’est l’été, ça sent vraiment mauvais. C’est dégoûtant parfois.

“Je ne sais pas pourquoi le conseil ne met pas de clôture pour les décourager de le faire.”

L’agent immobilier Joshua Oghre, 56 ans, a ajouté: «Ça pue absolument. Je suis désolé pour les gens qui vivent à proximité. Ils ne peuvent même pas ouvrir leurs fenêtres.

“Au début, j’ai supposé que cela devait être autorisé parce que c’est tellement effronté.

‘RÉPUGNANT’

« Les personnes qui font cela devraient être poursuivies. Même s’il n’y en avait qu’un ou deux, cela enverrait le message.

“Le conseil devrait fouiller dans les ordures pour les lettres – tout ce qui pourrait montrer où vivent ces personnes.”

Le conseil municipal de Coventry a déclaré qu’il avait retiré une poubelle au coin de la rue pour aider à arrêter le déversement.

Un porte-parole a déclaré: «Nous sommes conscients du problème des décharges à la volée sur Clements Street et Villiers Street et avons assisté et obtenu des preuves des résidents locaux. Nous pouvons confirmer que des pistes d’enquête sont actuellement suivies.

« Avant, il y avait une poubelle sur le site qui attirait les déchets.

“Nous avons donc retiré la poubelle dans l’espoir que cela dissuaderait d’autres déversements, mais cela n’a pas été le cas.

“Nous avions auparavant émis des avis de pénalité forfaitaire à plusieurs résidents qui avaient été pris, qui ont été payés, il est donc décevant de voir que le problème persiste.

“Le conseil étudie la possibilité d’installer une vidéosurveillance dans la région.”

Pat Gayle dirige un salon de coiffure et a déclaré qu’elle était consternée par la vue

Rosemary Essex a vécu 52 ans dans la région et a déclaré “jamais de ma vie je ne l’ai connue comme ça”

L’agent immobilier Joshua Oghre est désolé pour les personnes qui ne peuvent pas ouvrir leurs fenêtres à cause du pong

Suspal Power a dit que les ordures puaient et voulait qu’elles disparaissent

Celements Street a été martelée par le fléau des décharges sauvages

Les tas d’ordures puent et attirent les rongeurs, disent les habitants

Les habitants fatigués de Coventry disent que le conseil n’a pas répondu à leurs appels à l’aide

Des détritus jonchent les rues Clements et Villiers