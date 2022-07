“Nous avons une dette morale envers lui”

Le président barcelonais Joan Laporta a réitéré son souhait de voir Lionel Messi terminer sa carrière au sein du club catalan.

Laporta a déclaré à ESPN la semaine dernière que l’histoire de Messi avec le Barça “n’est pas terminée”. L’entraîneur Xavi Hernandez a déclaré qu’un retour cet été était “impossible”, mais il y a une fenêtre l’année prochaine lorsque le contrat de l’attaquant argentin avec le Paris Saint-Germain doit expirer.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Vous n’avez pas ESPN ? Accéder immédiatement

“C’est une aspiration que j’ai en tant que président et j’aimerais que cela se produise”, a déclaré Laporta aux journalistes lors d’un événement à New York, interrogé sur la retraite de Messi au Barca.

“J’étais co-responsable d’une fin que je considère comme provisoire. L’histoire de Messi au Barca ne s’est pas terminée comme nous le souhaitions tous, elle s’est terminée conditionnée par des raisons financières et nous lui devons moralement.

“En ce sens, nous aimerions que la fin de sa carrière soit avec le maillot du Barça, applaudie dans tous les stades où il joue.”

Messi, 35 ans, a été contraint de partir pour le PSG en août dernier car Barcelone n’avait pas les moyens de renouveler son contrat en raison de problèmes financiers.

Cependant, la vente de 25% de leurs droits de télévision nationaux pour les 25 prochaines années, d’une valeur de plus de 600 millions d’euros selon Laporta, a permis au Barça d’investir massivement cet été, avec Franck Kessie, Andreas Christensen, Raphinha, Robert Lewandowski et Jules Kounde tous rejoindre le club.

Les dépenses du Barça ont soulevé des sourcils dans le monde du football, les derniers comptes du club montrant une dette brute de plus d’un milliard d’euros, mais Laporta a appelé les autres à ne pas se mêler des affaires du club.

“Je donnerai [the critics] le bénéfice du doute parce qu’ils pensaient peut-être que nous ne pouvions pas le faire, mais ils n’avaient pas pris en compte la force du Barça et le dynamisme du nouveau conseil d’administration”, a-t-il déclaré.

“C’est dû à un manque de connaissances et d’informations sur notre club. À ceux qui sont surpris, je dirais que nous sommes bien vivants et de retour sur le marché – et il peut y avoir d’autres surprises.

“La [sale of TV rights] a vraiment renforcé le club. Depuis 25 ans, nous avons levé 667 millions d’euros. j’aurais préféré ne pas [to have sold them]mais j’ai fait le nécessaire et le football [world] ne s’y attendait pas.

“Tout le monde sait ce qu’il a à faire et si je ne m’implique pas avec les autres, je leur demanderais de ne pas interférer avec nous. Nous allons concourir sur le terrain et nous verrons qui a fait le meilleur travail. Je ne dis pas cela avec le désir de discuter, mais les gens devraient s’inquiéter pour eux-mêmes.”

L’entraîneur du Bayern Munich, Julian Nagelsmann, fait partie de ceux qui ont émis des doutes sur les dépenses du Barça, le qualifiant de “seul club au monde qui n’a pas d’argent, mais qui achète ensuite tous les joueurs qu’il veut”.

Laporta a répondu: “Je lui demanderais de se concentrer sur [Bayern’s] comptes, qui ont reçu une somme d’argent importante pour le transfert de Lewandowski. Je respecte tout le monde et je ne parlerai pas des finances des autres équipes.”

Kessie et Christensen sont arrivés gratuitement, mais le Barça a dépensé plus de 150 millions d’euros pour les signatures de Raphinha, Lewandowski et Kounde, le duo de Chelsea Cesar Azpilicueta et Marcos Alonso étant toujours également ciblés.

Cependant, malgré la levée de fonds pour terminer les transferts, le Barça a encore du travail à faire pour pouvoir enregistrer toutes ses nouvelles recrues, ainsi que les nouveaux contrats signés par Sergi Roberto et Ousmane Dembele.

La Blaugrana doivent encore passer à d’autres joueurs et réduire leur masse salariale pour s’adapter à tous les nouveaux arrivants dans leur plafond de dépenses imposé par la Liga au moment où ils lanceront la nouvelle campagne contre Rayo Vallecano le 13 août.

Leur limite s’élevait à -144 millions d’euros à la fin de la saison dernière – le seul plafond négatif du championnat espagnol – mais augmentera considérablement grâce au capital levé cet été.