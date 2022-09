“Nous avons un taux de mortalité élevé” – 200 globicéphales morts, les habitants se précipitent pour sauver les survivants

Un échouage massif de globicéphales s’est produit sur la côte de Tasmanie.

Près de 200 baleines sont mortes, laissant seulement 35 vivants.

Les habitants travaillent pour sauver les survivants.

Environ 200 globicéphales ont péri après s’être échoués sur une plage exposée et balayée par les vagues sur la côte ouest accidentée de la Tasmanie, ont annoncé jeudi des sauveteurs australiens.

Seulement 35 des quelque 230 baleines échouées sont encore en vie, selon les services de la faune de l’État, qui ont décrit une dure bataille à venir pour sauver les survivants.

Des images aériennes de la scène ont révélé des dizaines de mammifères noirs brillants éparpillés le long d’Ocean Beach, coincés sur la ligne de flottaison où l’océan austral glacial rencontre le sable.

Les habitants ont couvert certaines des créatures avec des couvertures et les ont aspergées de seaux d’eau de mer pour les maintenir en vie jusqu’à l’arrivée de nouvelles aides.

“Nous avons environ 35 animaux survivants sur la plage et ce matin, l’accent sera mis sur le sauvetage et la libération de ces animaux”, a déclaré Brendon Clark, responsable des opérations fauniques de l’État.

Il ajouta:

Malheureusement, nous avons un taux de mortalité élevé sur cet échouage particulier.

“Les conditions environnementales, le surf là-bas sur la côte ouest exposée, Ocean Beach, font certainement des ravages sur les animaux.”

Les assistants pataugent généralement dans l’eau et utilisent des harnais pour faire flotter les mammifères dans les eaux plus profondes, mais les responsables ont déclaré qu’une nouvelle technique sera également testée : l’utilisation de l’aide mécanique d’une entreprise d’aquaculture.

De là, un navire les emmènera vers des eaux plus profondes et plus claires pour éviter un nouvel échouage.

Il y a deux ans, le port voisin de Macquarie a été le théâtre du plus grand échouage massif jamais enregistré au pays, impliquant près de 500 globicéphales.

Plus de 300 globicéphales sont morts lors de cet échouage, malgré les efforts de dizaines de volontaires qui ont travaillé dur pendant des jours dans les eaux glaciales de Tasmanie pour les libérer.

Clark a déclaré que les conditions du dernier échouage étaient plus difficiles pour les baleines qu’il y a deux ans, lorsque les animaux se trouvaient dans “des eaux beaucoup plus abritées”.

L’attention se portera également sur l’enlèvement et l’élimination des carcasses, qui attirent souvent les requins.

Des nécropsies seront effectuées pour trouver des indices sur la raison pour laquelle les baleines se sont échouées, mais les scientifiques ne comprennent toujours pas pleinement pourquoi des échouages ​​massifs se produisent.

Les scientifiques ont suggéré que les gousses pourraient dérailler après s’être nourries trop près du rivage.

Les globicéphales – qui peuvent atteindre plus de 6 m de long – sont également très sociables, ils peuvent donc suivre leurs compagnons qui s’égarent en danger.

Cela se produit parfois lorsque des animaux âgés, malades ou blessés nagent à terre et que d’autres membres du groupe suivent, essayant de répondre aux signaux de détresse de la baleine piégée.

D’autres pensent que les plages en pente douce comme celles trouvées en Tasmanie confondent le sonar des baleines en leur faisant croire qu’elles sont en eaux libres.

Le dernier échouage est survenu quelques jours après qu’une douzaine de jeunes cachalots mâles ont été signalés morts dans un échouage de masse séparé sur King Island – entre la Tasmanie et le continent australien.

Les responsables de l’État ont déclaré que l’incident était peut-être un cas de “mésaventure”.

Dans la Nouvelle-Zélande voisine, les échouages ​​sont également fréquents.

Là, environ 300 animaux s’échouent chaque année, selon les chiffres officiels, et il n’est pas rare que des groupes de 20 à 50 globicéphales s’y échouent.

Mais les chiffres peuvent atteindre des centaines lorsqu’un “super pod” est impliqué – en 2017, il y a eu un échouage massif de près de 700 globicéphales.