«Nous avons un procès chaque semaine»: comment le Marketplace de CBC a commencé et pourquoi il est toujours florissant 50 ans plus tard

Murray Creed a peut-être 95 ans, mais ses souvenirs de la création de l’émission d’enquête sur les consommateurs de CBC Marché sont si clairs, c’est comme si c’était arrivé hier — pas en 1972.

“Nous avons parlé directement. Des noms nommés. Et nous sommes devenus célèbres pour cela”, déclare l’un des premiers producteurs d’un programme qui marque maintenant une étape importante – 50 ans de programmation, le programme télévisé d’information, de consommation ou d’actualité le plus ancien de Canada.

Ces premiers jours sont venus avec beaucoup de menaces, se souvient Creed.

“Nous avons un procès chaque semaine.”

Mais comme Marché célèbre sa rare réalisation avec une émission spéciale d’une heure diffusée vendredi soir, les défenseurs des consommateurs disent que ce qui s’est passé au Canada au fil des décennies est préoccupant : la protection des consommateurs est menacée.

L’animatrice originale de Marketplace, Joan Watson, a finalement épousé l’un des premiers producteurs de l’émission, Murray Creed. L’émission a rattrapé le couple à Halifax. (Radio-Canada)

“Il y a eu une baisse constante de la protection des consommateurs au cours des dernières décennies”, a déclaré John Lawford, directeur exécutif du Centre pour la défense de l’intérêt public (PIAC), un organisme à but non lucratif qui agit au nom des consommateurs.

“C’est en partie parce que l’énergie derrière le mouvement des consommateurs qui a prospéré dans les années 60 et 70 s’est lentement dissipée, comme l’air qui sort d’un pneu.”

Il crédite Marché pour continuer à se battre pour les consommateurs et faire la lumière sur les actes répréhensibles.

Comment tout a commencé

Marché a fait ses débuts alors qu’une vague d’activisme des consommateurs a balayé l’Amérique du Nord, menée au sud de la frontière par des défenseurs au franc-parler tels que Ralph Nader, fondateur du groupe de surveillance Public Citizen.

Ici au Canada, le gouvernement libéral de Lester Pearson avait créé le tout premier ministère fédéral de la Consommation en 1967.

Peu de temps après, les gouvernements provinciaux, menés par l’Ontario et le Québec, ont créé leurs propres ministères de la protection des consommateurs.

Watson a enquêté sur la sécurité automobile pour la première de la 5e saison de Marketplace, diffusée en 1976. (Radio-Canada)

Les responsables de l’information à la CBC ont estimé que le moment était venu de lancer une émission télévisée d’investigation destinée aux consommateurs, la première du genre au Canada.

Ils ont fait un choix audacieux et inhabituel pour l’époque, en nommant une femme comme l’un des deux hôtes d’origine. La pionnière Joan Watson, avec George Finstad, a affronté des géants de l’entreprise et s’est retrouvée dans des situations délicates.

Vivant maintenant à Halifax et âgé de 90 ans, Watson a déclaré Marché l’hôte David Common qu’elle “a pris du plaisir” à aborder des sujets difficiles et à se battre pour des familles souvent confrontées à des inégalités.

“Cela m’a donné la volonté d’intervenir et de voir s’il y avait quelque chose que nous pouvions faire”, déclare Watson. “Habituellement, nous pouvions faire quelque chose, c’était la grande partie à ce sujet. Nous avons apporté des changements.”

REGARDER | Première Marché co-animatrice, Joan Watson, sur le fait d’être une femme pionnière à la télévision :

Première co-animatrice de Marketplace Joan Watson sur la vie de femme pionnière à la télévision Joan Watson, l’une des animatrices originales lorsque Marketplace a fait ses débuts en 1972, parle à l’actuel animateur de Marketplace David Common de ce qu’était la vie en tant que femme pionnière à la télévision

Non disponible pour un entretien

L’un des changements les plus importants au fil des ans a été la tendance croissante des personnes occupant des postes de pouvoir – qu’il s’agisse de politiciens, de PDG ou de ceux qui orchestrent des escroqueries massives – à refuser les demandes d’entretien, explique Common.

“Une partie du processus de mise en place de notre émission spéciale impliquait de visionner des heures et des heures d’émissions passées”, explique Common.

“Cela m’a frappé à quel point les politiciens étaient accessibles, à l’époque. Vous voyez Joan [Watson] interviewant le ministre fédéral de la Consommation — ce genre d’accès est extrêmement rare aujourd’hui. »

Watson interviewe le ministre fédéral de la consommation et des affaires commerciales Allan Lawrence, septembre 1979. (Radio-Canada)

Au lieu de cela, dit Common, les demandes d’entretiens se transforment souvent en de longs échanges avec les “gestionnaires” qui peuvent prendre des semaines ou plus pour finalement refuser la demande, ou n’accepter de répondre aux questions que par écrit.

La tendance croissante des élus publics à éluder les questions difficiles des Marché journalistes est une tendance inquiétante pour Ken Whitehurst, directeur général du Conseil des consommateurs du Canada.

“Cela signifie vraiment que les consommateurs ne doivent aucune réponse, et cela a été une évolution très préoccupante”, dit-il.

Les chefs d’entreprise sont également moins enclins à accorder des interviews aujourd’hui, explique Erica Johnson, qui a remarqué un changement marqué au cours des 16 années qu’elle a animées. Place de marché, avant d’endosser le rôle de Aller en public hôte il y a six ans.

“Au fil des ans, le nombre de personnes disposées à répondre à des questions sur leurs produits ou services a chuté de façon spectaculaire”, déclare Johnson.

“Et vous voyez cela dans l’émission spéciale télévisée – des chefs d’entreprise fuyant dans la rue, essayant d’éviter toute responsabilité.”

Il n’y a pas de mouvement soutenu des consommateurs

Lawford dit que les politiciens et les entreprises ne se sentent pas obligés de répondre aux questions en partie parce que les Canadiens ne l’exigent pas.

“Il n’y a pas eu de marche de 10 000 personnes sur la Colline du Parlement pour se plaindre des frais de téléphone portable, donc personne au gouvernement ne se sent obligé de faire quoi que ce soit à ce sujet”, dit-il.

“Le problème se pose, il s’en va. Il n’y a pas de mouvement soutenu où nous pouvons exercer une pression.”

Whitehurst dit que l’absence de soulèvement des consommateurs peut en partie s’expliquer par le fait que les gens pensent que leur voix ne fera aucune différence, puisque les entreprises et les gouvernements semblent réticents à écouter leurs préoccupations.

“Ils se méfient du fait que le système fournira les résultats qu’ils recherchent”, déclare Whitehurst. “Alors c’est du fatalisme, pas de l’apathie.”

REGARDER | Retour sur 50 ans de holdings, les gouvernements responsables :

Retour sur 50 ans de holdings, les gouvernements responsables Depuis 50 ans, Marketplace pose des questions difficiles. Voici un aperçu de certains de ces moments chauds – et souvent tendus.

L’absence d’un mouvement de consommateurs fort peut également s’expliquer en partie par la diminution du soutien financier du gouvernement fédéral, selon des groupes de défense des consommateurs tels que PIAC, le Conseil des consommateurs du Canada et l’Association des consommateurs du Canada.

Innovation, Sciences et Développement économique distribue environ 1,6 million de dollars en subventions chaque année à des groupes de consommateurs à but non lucratif et bénévoles.

Ce chiffre en dollars n’a pas changé depuis environ 25 ans, dit Lawford, qui souligne que l’argent n’est pas non plus un financement stable.

« Il est très difficile de faire des plans à long terme lorsque vous ne savez pas quel type de financement vous avez d’année en année », dit-il.

John Lawford, directeur exécutif du Centre pour la défense de l’intérêt public, affirme que les groupes de consommateurs ont besoin d’un financement accru et stable pour lutter contre les intérêts des entreprises. (David MacIntosh/CBC)

Le climat incertain rend Marché d’autant plus crucial, dit Lawford, qui attribue au programme le mérite d’avoir mis l’accent sur des éléments tels que les pratiques bancaires et de télécommunications déloyales.

Le spécial comprend des moments étonnants de caméra cachée

La spéciale met en lumière d’autres impacts Marché a fait – sur tout, des escroqueries de santé louches aux enquêtes sur les maisons de soins infirmiers et la discrimination raciale.

“Nous sommes connus pour tester les gens, les produits et les promesses”, déclare la productrice exécutive Nelisha Vellani. “Et nous disposons d’un large éventail d’outils pour découvrir la vérité. Nous menons plus d’enquêtes par caméra cachée que n’importe quel autre journaliste du pays.”

La particularité présente des moments étonnants de caméra cachée – comme un réparateur de porte de garage qui non seulement essaie d’arnaquer un propriétaire en remplaçant inutilement un tout nouveau circuit imprimé, mais urine également dans un seau quand il pense que personne ne regarde.

“Certaines des choses dont nous avons été témoins en caméra cachée lors des exposés sur les réparations domiciliaires – et d’autres enquêtes – sont incroyables”, déclare Vellani.

Ce sont ces moments inattendus – et les grandes victoires pour les consommateurs – qui, selon Vellani, permettent à l’équipe derrière le programme d’enquête sur les consommateurs le plus populaire au Canada de continuer.

“Cinquante est une étape incroyable”, dit-elle. “Mais nous n’avons pas encore fini.”