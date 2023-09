« Nous avons un problème de préjugés » : un projet de loi californien aborde la question de la race et du sexe dans le financement du capital-risque

Cl’alifornie deviendrait le d’abord L’État doit exiger que les sociétés de capital-risque divulguent la race et le sexe des fondateurs des entreprises qu’elles financent, en vertu de une facture attend actuellement la signature du gouverneur Gavin Newsom.

Le monde des affaires s’oppose fermement à la législation, la qualifiant d’exemple de dépassement bureaucratique. Mais les groupes de défense des droits civiques et les femmes entrepreneurs affirment que cela pourrait grandement contribuer à l’égalité des chances dans la Silicon Valley, où le capital de démarrage afflue en grande majorité vers les hommes blancs. Selon la société de données commerciales PitchBook, les entreprises fondées par des équipes entièrement féminines ne représentaient que 2% de financement en capital-risque l’année dernière. Ceux dirigés par des femmes noires et des Latinas ont reçu encore moins, 0,85%selon un rapport du Projet Diane, un effort de recherche axé sur les fondatrices féminines.

« C’est une opportunité pour nous, pour l’industrie, de se regarder dans le miroir – pour enfin, de tout cœur, internaliser le fait que nous avons un problème de préjugés », a déclaré Marquesa Finch, partenaire fondatrice du Collectif F5un fonds qui soutient exclusivement les fondatrices féminines.

« Je ne vais pas mendier » : pourquoi les entrepreneurs de couleur s’autofinancent de plus en plus En savoir plus

Finch, qui a aidé à rédiger le projet de loi pour Nancy Skinner, sénatrice démocrate de l’État, est un fondateur de fintech et un investisseur en capital-risque avec une décennie d’expérience. Femme d’origine afro-américaine et philippine, Finch a déclaré avoir été victime de discrimination. Elle a dit qu’elle avait été confondue dans le passé avec le personnel de soutien. Lorsqu’elle pitche, les associés des sociétés de capital-risque, qui sont presque toujours des hommes et des blancs, posent des questions qui jettent le doute sur sa capacité à diriger et à performer – « un contraste frappant avec mes homologues masculins, à qui on pose souvent des questions liées à la croissance et au potentiel ». « , a déclaré Finch.

Newsom n’a pas encore indiqué s’il signerait ou opposerait son veto au projet de loi. Son bureau a refusé de commenter.

La Californie représentait plus de 40 % des près de 246 milliards de dollars de financement en capital-risque investis aux États-Unis en 2022, selon les données fournies par PitchBook. Étant donné que la loi s’appliquerait aux sociétés de capital-risque basées en Californie ainsi qu’à celles qui investissent dans l’État ou sollicitent des fonds auprès des résidents, l’impact de la loi résonnerait probablement de la Silicon Valley à Wall Street et au-delà.

Presque toutes les entreprises qui font les plus gros paris sur l’intelligence artificielle seraient abordés, notamment les titans de la Silicon Valley Sequoia Capital, Andreessen Horowitz, Soma Capital et Khosla Ventures, qui ont financé OpenAI (la société qui a créé ChatGPT), Caractère.ai, Adhérer et VendreÉchelle.

Controverses autour des préjugés raciaux et sexistes dans les produits d’IA, qui ont attiré 22,7 milliards de dollars en investissement en capital-risque au premier trimestre 2023, ont été largement documentés par le médias, universitaires et groupes de défense des droits civiques. L’administration Biden a publié son Plan pour une déclaration des droits de l’IA l’année dernière, conçu, selon la conseillère principale de la Maison Blanche, Susan Rice, pour « lutter contre la discrimination algorithmique et remédier aux méfaits des systèmes automatisés sur les communautés mal desservies ».

Le projet Fuller a contacté les 10 sociétés de capital-risque qui ont réalisé le les plus gros investissements en intelligence artificielle, selon PitchBook, demandant à chacun des informations démographiques sur ses partenaires et les fondateurs des entreprises qu’ils financent.

Marc Andreessen et Ben Horowitz d’Andreessen Horowitz, la société de capital-risque de la Silicon Valley. Photographie : Paul Sakuma/Associated Press

Aucune des entreprises n’a partagé ses données et aucune n’a accepté d’être interviewée.

« Aucune réponse n’est en fait une réponse », a déclaré Finch. « Cela indique à l’écosystème que la diversité, les préjugés et l’équité ne figurent pas en tête de la liste des priorités. »

La National Venture Capital Association a également refusé d’être interviewée pour cette histoire, mais a fait connaître ses opinions à la législature de l’État. En août, Bobby Franklin, président-directeur général de l’association, a écrit aux législateurs dire que le projet de loi « manque de justification ». L’association a fait valoir que le projet de loi était « inefficace, inutilement punitif et violerait la vie privée » des partenaires de capital-risque et des fondateurs de startups.

Si Newsom signe la législation, les sociétés de capital-risque auront jusqu’au 1er mars 2025 pour fournir des données démographiques au département californien des droits civiques. Si les sociétés de capital-risque ne le font pas, l’État serait habilité à les poursuivre en justice pour obtenir une réparation. peine « suffisant pour dissuader le défendeur de ne pas se conformer » à l’avenir.

Kathryn Youker, directrice du projet de justice économique au Comité des avocats pour les droits civils en vertu de la loi, a déclaré que si Newsom signait la loi, les données fournies par les sociétés de capital-risque pourraient éventuellement être utilisées dans des poursuites intentées par des femmes entrepreneurs et des propriétaires d’entreprises de couleur. qui estiment avoir été victimes de discrimination.

« Les statistiques sont importantes » pour prouver la discrimination, a souligné Youker, citant la norme de « l’impact disparate » que le le ministère de la Justice utilise pour prouver des préjugés illégaux dans le logement, l’emploi et d’autres secteurs. Le standard, confirmé par la Cour suprême en 2015, établit l’analyse des données comme une méthode pour « contrecarrer les préjugés inconscients » et découvrir « l’intention discriminatoire ».

ignorer la promotion de la newsletter précédente Inscrivez-vous pour Première chose Newsletter quotidienne gratuite Notre briefing du matin aux États-Unis détaille les événements clés de la journée, vous expliquant ce qui se passe et pourquoi c’est important. « , »newsletterId »: »us-morning-newsletter », »successDescription »: »Notre briefing matinal aux États-Unis détaille les événements clés de la journée, vous expliquant ce qui se passe et pourquoi c’est important »} » clientOnly config= »{« renderingTarget « : »Web »} »> Avis de confidentialité: Les newsletters peuvent contenir des informations sur des organismes de bienfaisance, des publicités en ligne et du contenu financé par des tiers. Pour plus d’informations, consultez notre Politique de confidentialité. Nous utilisons Google reCaptcha pour protéger notre site Web et Google politique de confidentialité et Conditions d’utilisation appliquer. après la promotion de la newsletter

La menace de poursuites judiciaires futures a été un facteur qui a motivé l’opposition au projet de loi de la part de TechNet, un groupe commercial de la Silicon Valley, et de la Chambre de commerce de Californie. Les deux organisations, qui n’ont pas répondu aux demandes de commentaires, a déclaré aux législateurs dans une lettre qu’ils étaient « particulièrement préoccupés » par le fait que le projet de loi permettrait à l’État « d’utiliser toute information collectée dans le cadre de ce projet de loi » pour poursuivre en justice.

Les fondatrices affirment que la diversité dans le capital-risque est tout simplement une bonne chose pour les affaires. En 2018, la banque d’investissement Morgan Stanley a publié un rapport qui plaidait « en faveur d’un investissement de plusieurs milliards de dollars dans les entrepreneurs féminins et multiculturels ». Le rapport révèle que les entreprises appartenant à des personnes de couleur sont souvent plus rentables et moins risquées que leurs homologues. La même année, le Le Boston Consulting Group a publié un rapport qui a montré que les entreprises fondées par des femmes rapportaient plus de deux fois plus par dollar investi que les entreprises fondées par des hommes.

La législation californienne intervient dans un contexte de réaction nationale contre les efforts du gouvernement pour promouvoir la diversité. En juin, la Cour suprême américaine gouverné 6-3 pour interdire les préférences raciales et de genre lors de l’admission à l’université, et les avocats conservateurs se sont efforcés d’étendre les interdictions à d’autres domaines de la vie.

L’avocat Ben Crump (à gauche) avec les co-partenaires du Fearless Fund, Arian Simone et Ayana Parsons (au centre), à ​​New York, le 10 août 2023. Un juge fédéral a statué mardi que le fonds pouvait continuer à gérer un programme pour les femmes noires. Photographie : Eduardo Muñoz/Reuters

En août, l’Alliance américaine pour l’égalité des droits, un groupe conservateur de défense des droits juridiques, poursuivi le Fearless Fund, une société de capital-risque basée à Atlanta qui investit dans des entreprises fondées par des femmes noires, arguant que la race et la préférence de genre de l’entreprise étaient illégales. Mardi, un juge fédéral a statué que le Fearless Fund pourrait continuer à fonctionner un programme pour les femmes noires, car le procès avait peu de chances d’aboutir.

L’action positive a été banni en Californie depuis 1996. Le projet de loi californienne n’inclut aucune préférence pour les femmes ou les personnes de couleur.

Néanmoins, Youker pense que le soleil pourrait « avoir un impact important en termes de responsabilité publique des entreprises et de possibilité pour les entreprises d’ajuster leurs pratiques en fonction de la pression du public ».

Newsom a jusqu’au 14 octobre pour signer ou opposer son veto au projet de loi.

Le doré L’État a dépassé l’Allemagne en tant que quatrième économie mondiale cette année, mais la richesse n’est pas partagée équitablement. Dans cette série, le Guardian et le projet Fuller examine la vie des femmes, en particulier des femmes de couleur, qui contribuent à stimuler l’économie des États-Unis. deuxième État le plus diversifié sur le plan racial mais qui n’ont pas leur juste part.

Le projet Fuller est une rédaction à but non lucratif dédiée à la couverture des questions féminines à travers le monde. Inscrivez vous pour la newsletter du Projet Fulleret suivre sur Twitter ou LinkedIn. La journaliste Hanisha Harjani peut être contactée à [email protected].