« Nous avons un pilote chez nous et il dit qu’il a été éjecté »

« Je suppose que nous avons un pilote chez nous, et il dit qu’il a été expulsé. »

Il s’agit de l’appel au 911 reçu dans le comté de Charleston, en Caroline du Sud, après le crash d’un avion de combat F-35B Lightning II dimanche, selon un audio publié par le gouvernement du comté.

Il n’y a pas eu de morts ni de blessés graves dans l’accident survenu dimanche. Les débris de l’accident ont été retrouvés lundi.

Lors de l’appel au 911, le répartiteur semble d’abord surpris par l’appelant : « Je suis désolé, que s’est-il passé ?

« Nous avons un pilote dans la maison, et je suppose qu’il a atterri dans mon jardin, et nous essayons de voir si nous pouvons envoyer une ambulance à la maison, s’il vous plaît », répond l’appelant.

Le pilote répond peu de temps après et dit qu’il a 47 ans, qu’il s’est éjecté à environ 2 000 pieds après « une panne d’avion » et qu’il a eu des maux de dos.

« Nous avons un accident d’avion militaire. Je suis le pilote. Nous devons lancer les secours. Je ne sais pas où se trouve l’avion », a déclaré le pilote au répartiteur. « Il se serait écrasé quelque part. Je me suis éjecté. »

Le pilote demande également si un accident d’avion a été signalé dans la région.

Plus tard dans la journée, la base commune de Charleston et la base aérienne du Corps des Marines de Beaufort ont demandé sur les réseaux sociaux de l’aide pour retrouver l’avion furtif. La base commune a demandé aux gens d’appeler son centre des opérations de défense s’ils avaient des informations.

Les chercheurs ont ensuite découvert un champ de débris dans le comté de Williamsburg, à environ deux heures au nord-est de la base commune de Charleston, ont annoncé des responsables lundi soir.

Des témoins oculaires ont déclaré que l’avion volait « à l’envers » avant l’accident.

Aucun blessé au sol n’a été signalé. L’accident est sous enquête.

Le jet appartient à un escadron d’entraînement de la 2nd Marine Aircraft Wing.

Il a décollé de Joint Base Charleston dimanche après-midi et était l’un des deux avions impliqués dans un vol d’entraînement de routine, a déclaré aux journalistes le capitaine Joe Leitner, porte-parole de la 2nd Marine Aircraft Wing, selon The Post and Courier journal.

Le pilote a été transporté à l’hôpital et est sorti lundi après-midi, ont indiqué des responsables du ministère américain de la Défense.

Le géant de l’aérospatiale Lockheed Martin décrit la série F-35 sur son site web comme « l’avion de combat le plus avancé au monde », ainsi que « l’avion le plus meurtrier, le plus furtif et le plus survivant ». Les Marines ont déclaré le premier escadron opérationnel en 2015.