Nous avons un peu d’ADN indien, Hyderabad E Prix aidera l’écosystème du sport automobile : Alberto Longo

La Formule E est prête à prendre d’assaut l’Inde alors qu’Hyderabad accueillera le tout premier E Prix indien en février de l’année prochaine. Au cours des dernières années, la Formule 1 a déjà créé une base de fans fidèles en Inde, elle n’est pas répandue comme le cricket ou le football dans le pays mais a commencé à cibler un public particulier qui aime les excès de vitesse.

Considérée par beaucoup comme le sport d’un public d’élite, la F1 doit encore faire un travail préparatoire pour se connecter avec plus de personnes en Inde. Au milieu de tout cela, la Formule E est prête à tirer profit du buzz puisque l’E-Prix d’Hyderabad sera la troisième manche du Championnat du monde sanctionné par la FIA avec des voitures monoplaces entièrement électriques circulant le long du lac Hussain Sagar au sommet.

Il s’agira du premier grand événement de course international en Inde depuis le GP indien de F1 en 2013, organisé sur le circuit international de Buddh.

L’excitation parmi les fans est assez énorme car assister à des championnats de course à la télévision ou sur des tablettes n’est rien comparé à assister à l’affrontement à indice d’octane élevé en direct depuis les tribunes et le Hyderabad E Prix a tout le potentiel d’ouvrir plus de portes pour de futurs événements de course dans le pays. .

Dans une conversation exclusive avec News18, le co-fondateur de la Formule E, Alberto Longo, a parlé du prochain méga-événement de course en Inde et de ses plans pour étendre davantage le marché des courses en Inde.

Longo affirme que la Formule E a “un ADN indien” avec des biggies comme Mahindra et Jaguar qui leur sont associés depuis longtemps.

“Nous avons une grande base de fans en Inde au moment où nous parlons aujourd’hui. Sans avoir de course, donc évidemment avoir la course aidera massivement à cela. J’aime toujours dire que nous avons un peu d’ADN indien. Nous avons Mahindra comme partenaire depuis le début, dès le premier jour. Nous avons aussi maintenant une Jaguar, qui appartient à Tata et évidemment, TCS est impliqué, c’est le partenaire titre de Jaguar pour le moment. J’ai parlé avec eux deux, ils sont super excités. Ils veulent acheter tous les billets disponibles pour la piste », a déclaré Alberto Longo à News18.

Il a également partagé ce à quoi s’attendre du Hyderabad E Prix et a révélé qu’en dehors de la course, il y avait plusieurs choses en réserve pour les fans.

“Donc, ce que j’attends, c’est de nous aider à développer la formule de la marque en Inde, évidemment, mais surtout d’avoir ces 40 000 à 50 000 personnes à l’événement. Nous aurons beaucoup de plaisir. Nous verrons beaucoup de dépassements, nous sommes un événement familial peu importe votre âge, peu importe votre sexe, allez-y et vous allez vous amuser, grâce à notre zone d’activation pour les fans. Évidemment, la course elle-même, la musique, je veux dire que nous sommes une journée complète d’événement, pas seulement une course de formule », a-t-il déclaré.

Mahindra a également dévoilé sa voiture pour le méga événement à New Delhi il y a quelques jours, alors que Longo parlait des futures voitures qui vont perturber le monde de la course dans les années à venir.

“C’est la voiture Gen-2 (sur la voiture de Mahendra). C’est l’ancienne version de ce que nous présentons au Mexique le 14 janvier, qui s’appelle la Gen 3. Cette voiture est la partie la plus avancée de la technologie aujourd’hui. Qu’il n’y a jamais eu de voiture construite de cette façon, vous savez ? Ouais, d’un point de vue durable 320 kilomètres à l’heure, Zéro à 100 en, en moins de deux secondes. Une voiture sans frein arrière et surtout une voiture capable de produire 40% de l’énergie consommée en course. Pendant la course, imaginez que vous ayez besoin aujourd’hui d’une batterie dans votre voiture de jour qui se recharge réellement – automatiquement 40 % de l’énergie totale, ce qui est unique.

“J’espère que cette technologie sera transférée sur le marché, afin que chacun d’entre vous, chaque fois que vous achetez une voiture électrique, en profite”, a-t-il ajouté.

“En fait, notre surprise au cours des deux trois dernières années est que nous attirons un public plus jeune que toute autre forme de sport automobile. Et plus important encore, les personnes qui ne sont pas fans de sport automobile – 60% de notre public n’a jamais vu de course auparavant, c’est à quel point les courses de Formule E ont un impact. En venant en Inde, je pense que nous allons aider le monde du sport automobile parce qu’il y aura beaucoup de gens qui ne sont pas habitués à voir le sport moto, mais maintenant nous allons regarder ces courses. Et cela finira par aider tout l’écosystème, pas seulement la Formule E », a-t-il déclaré.

Longo a en outre admis qu’il avait fallu un certain temps à la Formule E pour venir en Inde en expliquant comment une conversation de 20 minutes avec KT Rama Rao – ministre de l’informatique à Telangana, avait résolu plusieurs problèmes pour lui.

“Eh bien, cela m’a pris un peu de temps car nous n’avons pas trouvé le bon partenaire localement et à la minute où nous avons trouvé KT Rama Rao. Il l’a fait et c’était une réunion de 20 minutes entre lui et moi et toute la situation a été résolue. C’est un visionnaire et il a une vision vers l’électromobilité, vers le vert. Il voit la formule comme faisant partie de toute sa vision, c’était assez facile, c’était le coup de foudre comme on dit. J’espère que nous serons ici pendant de très nombreuses années », a conclu Longo.

