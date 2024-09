« Nous avons un petit ajout à notre famille »

Photographie de Stacy Lorraine

Le secret est dévoilé !

Le couple préféré des fans de Bachelor Nation, Kaity Biggar et Zach Shallcross, se sont fiancés lors de la saison 27 de « The Bachelor » et vivent ensemble à Austin, au Texas, depuis.

Le couple a tenu ses fans au courant en ligne de leur vie et, cette semaine, ils se sont rendus sur leur page TikTok pour répondre à une rumeur qui circulait au sujet de leur famille.

« J’ai lu un article… On nous a dit que nous étions enceintes », a partagé Kaity, « je suis juste ballonnée. Nous ne sommes pas enceintes. »

Elle poursuit : « Mais nous avons un petit nouveau dans notre famille et de grandes nouvelles. »

Zach revient ensuite dans le cadre après être sorti et révèle « petite Honey », leur tout nouveau chiot.

Kaity dit : « Non, ce n’est pas un petit bébé. En fait, c’est un petit bébé », alors qu’elle et Zach commencent à câliner leur adorable nouveau chiot.

Le couple partage ensuite que Honey fait actuellement ses dents et mâche tout et demande : « Si vous avez des conseils [for the teething phase] s’il vous plaît faites-le nous savoir.

Ils terminent la vidéo avec Zach disant : « Nous l’aimons », et Kaity riant tout en tenant Honey et en disant : « Ouais, nous l’aimons » tandis que leur nouveau chiot commence à mâcher la boucle d’oreille de Kaity.

Le couple a sous-titré la vidéo : « Accueillons un nouveau membre dans la famille 😜😏 », et les fans n’en ont pas eu assez en remplissant les commentaires d’amour et de soutien pour le tout nouveau bébé à fourrure de Kaity et Zach.

Si charmant!