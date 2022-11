La Colombie-Britannique a désespérément besoin de plus d’éducation sur les commotions cérébrales.

Un nouveau sondage de la BC Injury Research and Prevention Unit a révélé que seulement 11 % des 900 personnes interrogées sont convaincues de pouvoir reconnaître une commotion cérébrale lorsqu’elle survient. Il a également été découvert que 76 % ignoraient que les commotions cérébrales sont possibles sans coups à la tête et 62 % ne savaient pas qu’une personne souffrant d’une commotion cérébrale n’avait pas besoin d’être réveillée toutes les quelques heures.

La Dre Shelina Babul, spécialiste des blessures sportives au BC Children’s Hospital, affirme qu’une action rapide est l’aspect le plus important de la réponse à une commotion cérébrale.

“Il s’agit de reconnaissance immédiate et de savoir quoi faire”, a-t-elle déclaré à Black Press Media jeudi (17 novembre). “Nous avons parcouru un long chemin au cours de la dernière décennie, mais nous avons encore un long chemin à parcourir.”

On estime qu’un adulte canadien sur 165 souffre d’une commotion cérébrale chaque année – bien que cela soit considéré par Babul et d’autres experts comme une sous-estimation, en partie parce que de nombreuses personnes ne consulteront probablement pas un médecin pour ce type de blessure.

Sans prise de conscience instantanée d’une commotion cérébrale, des récupérations plus longues, un syndrome post-commotionnel et des symptômes persistants deviennent plus probables.

“Nous avons développé l’outil de formation sur la sensibilisation aux commotions cérébrales, une ressource éducative en ligne, car les commotions cérébrales peuvent arriver à n’importe qui, n’importe où, n’importe quand.”

Récemment, 26 universités à travers le pays ont mis en place une formation sur les commotions cérébrales pour les étudiants-athlètes. Une partie de l’éducation vise à rendre les athlètes moins nerveux à l’idée de perdre des bourses ou du temps de jeu s’ils ont subi une bosse, un coup, des secousses ou des secousses à la tête.

Il y a aussi un effort pour accroître la sensibilisation dans les écoles secondaires et ajouter l’éducation sur les commotions cérébrales au programme.

“Nous voulons que les gens reconnaissent ce qui cause les commotions cérébrales, ce que vous ressentez peut-être, l’importance d’arrêter immédiatement votre activité et de savoir comment réagir”, a déclaré Babul. “Un repos physique et cognitif immédiat de 24 à 48 heures est essentiel à la récupération.”

Les signes d’une commotion cérébrale peuvent inclure des étourdissements, des nausées, des maux de tête, une sensibilité à la lumière ou au son, des bourdonnements dans les oreilles, de l’irritabilité, de la confusion, des difficultés de concentration ou de la confusion. Pendant ce temps, les symptômes qui nécessitent une attention médicale immédiate peuvent être une perte de conscience, des maux de tête persistants et qui s’aggravent, des troubles de l’élocution et des vomissements répétés.

Tout le monde, y compris les athlètes et les entraîneurs, peut en apprendre davantage sur les commotions cérébrales grâce à des modules de formation gratuits de 30 à 55 minutes sur cattonline.com.

