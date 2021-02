«Nous avons un indice… c’est peut-être possible»: la thérapie controversée par les cellules souches a réparé la moelle épinière blessée chez 13 patients

En utilisant une thérapie par cellules souches quelque peu controversée, une équipe conjointe de chercheurs japonais et américains a réussi à réparer certains dommages chez 13 patients atteints de lésions de la moelle épinière (SCI).

Les LME peuvent souvent entraîner une perte permanente de mouvement et de sensation physique en raison de lésions nerveuses qui en résultent. Alors que les programmes de réadaptation physique peuvent partiellement améliorer les résultats, le traitement et la récupération réels de la mobilité et de la fonction perdues sont presque impossibles. Jusqu’à présent, peut-être.

Selon les nouveaux résultats d’un essai clinique de phase 2 mené dans le cadre d’une collaboration expérimentale entre des scientifiques japonais et américains, les patients traités par perfusion intraveineuse de leurs propres cellules souches mésenchymateuses (CSM), prélevées dans leur moelle osseuse, ont vu des améliorations fonctionnelles significatives.

Les CSM sont des cellules souches adultes avec la capacité étrange de se transformer en de nombreux types de cellules différents, leur donnant la capacité de réparer différents tissus du corps humain, allant des os et cartilages aux muscles ou autres tissus.

En 2018, le Japon a accéléré l’approbation commerciale du traitement, choisissant de renoncer aux tests complets et à l’approbation réglementaire malgré le manque de données complètes sur sa sécurité et son efficacité. Cela a été à la grande consternation de l’industrie médicale dans son ensemble et a provoqué une controverse considérable dans le processus.

Avance rapide jusqu’à nos jours et la thérapie, appelée Stemirac, peut s’avérer révolutionnaire dans le traitement des LME non pénétrantes, dans lesquelles la moelle épinière est endommagée mais reste intacte.

Dans les essais, les 13 patients ont montré des améliorations de la fonction sensorielle et motrice six mois après avoir reçu leur perfusion, tandis que plus de 50% des participants ont constaté des améliorations substantielles de la fonction motrice, y compris la marche dans la journée, bien que pour d’autres, cela prenne des semaines.

«L’idée que nous pouvons être en mesure de restaurer la fonction après une lésion du cerveau et de la moelle épinière en utilisant les propres cellules souches du patient nous intrigue depuis des années». explique le neurologue Stephen Waxman de l’Université de Yale, auteur principal de l’étude.

« Maintenant, nous avons un indice, chez les humains, que cela peut être possible. »

D’autres recherches ont examiné l’efficacité des CSM injectés pour traiter la LME, mais cette nouvelle méthode implique la perfusion intraveineuse, qui fonctionne d’une manière différente et, jusqu’à présent, n’a pas d’effets indésirables. Pourtant, les chercheurs reconnaissent la portée limitée de l’essai, ainsi que le fait qu’il n’a pas été mis en aveugle ni contrôlé.

« Il est important de noter que les CSM perfusés par voie intraveineuse peuvent affecter non seulement le site de la lésion, mais d’autres parties du système nerveux central, y compris le cerveau et les vaisseaux sanguins, » les auteurs expliquent dans leur article.

Pour l’instant, ils soupçonnent que les cellules souches sécrètent des facteurs de croissance neuronale, en particulier le facteur neurotrophique dérivé du cerveau (BDNF), qui ont un effet réparateur et anti-inflammatoire. Bien que beaucoup plus de recherches soient nécessaires pour déterminer l’innocuité et l’efficacité à long terme du traitement, cela pourrait un jour s’avérer révolutionnaire.

