Nous avons un cinquième océan, selon National Geographic

Pour la première fois depuis plus d’un siècle, il y a un nouvel océan sur la carte.

C’est selon National Geographic, qui a annoncé mardi qu’il reconnaissait officiellement la masse d’eau entourant l’Antarctique comme l’océan Austral, ce qui en fait le cinquième océan aux côtés de l’Arctique, de l’Atlantique, de l’Inde et du Pacifique.

« L’océan Austral est reconnu depuis longtemps par les scientifiques, mais comme il n’y a jamais eu d’accord au niveau international, nous ne l’avons jamais officiellement reconnu », a déclaré au magazine Alex Tait, géographe de la National Geographic Society.

Le nouvel océan s’étend dans un anneau du littoral de l’Antarctique à 60 degrés de latitude sud, selon National Geographic, et se différencie des autres océans par sa désignation par courant, et non par continent. La zone est légèrement plus grande que deux fois la taille des États-Unis, selon le site Web de la Central Intelligence Agency.

La société suit généralement les noms de l’Organisation hydrographique internationale, et bien que l’OHI ait reconnu l’océan Austral dans ses directives de 1937, elle a abrogé la désignation en 1953 et ne l’a pas encore rétablie.

Pourtant, le Conseil américain des noms géographiques utilise le nom de l’océan Austral depuis 1999 et la National Oceanic and Atmospheric Administration l’a reconnu en février.

Pourquoi changer maintenant ? C’est dû aux efforts de conservation entourant l’océan Austral.

L’océan Austral « englobe des écosystèmes marins uniques et fragiles qui abritent une vie marine merveilleuse comme des baleines, des pingouins et des phoques », a déclaré au magazine Enric Sala, explorateur de National Geographic en résidence.

Des milliers d’espèces vivent dans l’océan Austral et nulle part ailleurs, et les impacts de la pêche sur la région se font sentir depuis des décennies, a rapporté le magazine.

Et les scientifiques s’inquiètent actuellement de la façon dont le changement climatique modifie l’océan Austral. Le mois dernier, le plus grand iceberg du monde, qui faisait plus de trois fois la taille de Los Angeles, s’est détaché de l’Antarctique. En février, un autre iceberg plus gros que New York s’est détaché.

Le courant qui a conduit à sa reconnaissance, le courant circumpolaire antarctique, transporte le plus d’eau de tous les courants et entraîne un système de circulation mondiale qui transporte la chaleur autour de la planète, selon National Geographic.

Le plus grand impact du changement sera sur l’éducation, a déclaré Tait au magazine.

« Les étudiants apprennent des informations sur le monde océanique à travers les océans que vous étudiez », a-t-il déclaré. « Si vous n’incluez pas l’océan Austral, vous n’en apprenez pas les détails et son importance. »