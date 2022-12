“Nous avons un affrontement vraiment difficile avec les Pays-Bas”, déclare Messi avant le choc des quarts de finale avec les Pays-Bas

Le capitaine argentin Lionel Messi et l’entraîneur Lionel Scaloni ont prédit une rencontre difficile mais belle avec les Pays-Bas lorsque les équipes se rencontreront en quart de finale de la Coupe du monde de vendredi.

L’Argentine a battu l’Australie 2-1 tandis que les Pays-Bas ont battu les États-Unis 3-1 samedi pour organiser un affrontement alléchant entre deux des grandes équipes du football mondial qui se sont rencontrées lors de la finale de la Coupe du monde 1978 remportée par les Sud-Américains.

« Ça va être un très beau match, avec deux équipes historiques. Malheureusement, une équipe doit perdre et nous espérons que ce sera nous qui passerons”, a déclaré Scaloni lors d’une conférence de presse à 1 heure du matin au Qatar après la victoire de son équipe en huitièmes de finale contre l’Australie.

Notant l’écart d’âge, Scaloni, 44 ans, a déclaré qu’il était depuis ses débuts un admirateur de l’entraîneur néerlandais Louis van Gaal, 71 ans.

“C’était une éminence à l’époque. C’est un moment de fierté de lui faire face. Nous savons tout ce qu’il a fait dans le football et combien de personnes ont essayé de le copier”, a-t-il déclaré.

“C’est l’un des plaisirs que vous procure le football, d’autant plus que cela se passe lors d’une Coupe du monde.

« Nous affrontons un adversaire difficile, comme tous, et nous espérons bien faire. Peut-être qu’ils ne brillent pas comme les anciennes équipes néerlandaises, mais ils sont très clairs dans ce qu’ils font.”

‘VRAIMENT DIFFICILE’

Messi, fraîchement sorti du but et nommé homme du match contre l’Australie lors de sa 1 000e apparition en carrière, était tout aussi clair sur la tâche à accomplir.

“Maintenant, nous avons un affrontement très difficile avec les Pays-Bas, qui jouent très bien”, a-t-il déclaré aux journalistes.

“Ils ont de grands joueurs et un grand entraîneur, ça va être dur. Ce sont les quarts de finale d’une Coupe du monde et si une Coupe du monde a été difficile depuis le début, elle devient encore plus difficile à ce stade.”

Scaloni a déclaré qu’il était ravi de ses joueurs, qui ont remporté trois matchs de suite à la Coupe du monde au Qatar après leur défaite surprise face à l’Arabie saoudite.

« Nous sommes satisfaits. Le match d’aujourd’hui était très difficile. Ils nous ont mis une pression suffocante”, a-t-il déclaré à propos de l’Australie, bien qu’il ait déploré que son équipe n’ait pas prolongé son avance de 2-0 avant que les Socceroos n’obtiennent un but contre son camp et n’accumulent la pression pour égaliser.

“Nous n’aurions pas dû souffrir dans les dernières minutes car nous avions des occasions d’aller plus loin”, a-t-il déclaré.

“Mais mes joueurs sont nés pour jouer dans ce genre de jeux.”

Scaloni a gardé Angel Di Maria blessé sur le banc, mais a déclaré qu’il espérait qu’il serait en forme pour affronter les Néerlandais.

« Aujourd’hui, il n’était pas en état de jouer. Je ne voulais pas le risquer. Nous espérons qu’au cours des prochains jours, il pourra s’améliorer et jouer le prochain match”, a-t-il déclaré.

